Trăn gấm dài hơn 5m nuốt chửng chó nhà

Con trăn gấm cỡ lớn được tìm thấy bởi Netnarin Siriyanon, 40 tuổi, khi anh đang đi cắt cỏ dọc bờ ao tại một ngôi làng ở tỉnh Chachoengsao (Thái Lan). Netnarin cho biết anh đã nhìn nhầm con trăn là một khúc gỗ và suýt dùng liềm cắt vào người nó, nhưng đã giật mình khi nhìn thấy con vật chuyển động.

Netnarin nhận thấy phần bụng của con trăn phình to bất thường, nghĩa là con vật vừa có bữa ăn no nên di chuyển một cách chậm chạp. Kích thước to lớn của con vật khiến Netnarin hoảng sợ nên để yên cho nó nằm tại bờ ao rồi nhanh chóng trở về nhà.

Trăn "khủng" dài hơn 5m nuốt chửng chó nhà (Video: VPress).

Tuy nhiên, khi quay trở lại vào tối hôm sau, Netnarin nhìn thấy con trăn vẫn nằm yên ở vị trí cũ, điều này khiến anh cảm thấy lo lắng nên đã gọi điện cho các chuyên gia động vật hoang dã để nhờ giúp đỡ.

"Tôi đã suýt cắt vào con vật vì tưởng rằng đó là một khúc gỗ mục. Tôi khá sợ nên để mặc và hy vọng nó sẽ bỏ đi, nhưng ngày hôm sau con vật vẫn nằm trong bụi cỏ", Netnarin cho biết. "Tôi nghĩ rằng nó vừa có một bữa ăn no nên không thể di chuyển được, do vậy tôi đã nhờ các chuyên gia động vật hoang dã hỗ trợ".

Khi các chuyên gia động vật hoang dã đến nơi, họ phát hiện thấy con trăn cỡ lớn đang nằm ngủ trong bãi cỏ ven ao nước. Chiếc bụng căng phồng khiến con trăn cử động chậm chạp nên các chuyên gia động vật mất không quá nhiều thời gian để khống chế và bắt giữ con vật.

Con trăn được xác định là một cá thể trăn gấm, dài 5,2m. Người dân địa phương cho biết trước đó con trăn đã trườn vào làng ăn thịt một con chó nhà nên bị người dân đuổi đi. Có vẻ như nó đã lẩn trốn trong bụi cỏ gần làng để tiêu hóa con chó.

Sau khi bị bắt giữ, các chuyên gia động vật đã thả con trăn tại một nơi hoang dã cách xa khu dân cư.

Trăn gấm là loài bò sát dài nhất thế giới hiện nay, với chiều dài trung bình khoảng hơn 6m, có những cá thể đạt chiều dài lên đến 9 hoặc 10m. Giống các loài trăn khác, trăn gấm không có nọc độc và săn mồi bằng cách cuốn thân quanh con mồi rồi siết chặt cho đến chết. Dù không có nọc độc, những vết cắn của trăn gấm gây chảy máu nhiều và có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng vì miệng của loài trăn này có chứa nhiều vi khuẩn nguy hiểm.

Theo VPress