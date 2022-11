Tàu bay không người lái dị thường trở về Trái Đất sau sứ mệnh kỷ lục

Tàu bay vũ trụ X-37B của Lực lượng Không gian Mỹ hạ cánh xuống Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA vào ngày 12/11, kết thúc sứ mệnh kéo dài lịch sử của nó (Ảnh: Boeing).

Theo Space, máy bay không người lái X-37B do Boeing chế tạo vừa hạ cánh xuống Trung tâm Vũ trụ Kennedy (KSC) của NASA ở Florida ngày 12/11, sau trải qua 908 ngày trên quỹ đạo.

Sứ mệnh này được đánh giá là "dị thường", do khoảng thời gian hoạt động của X-37B lâu hơn 4 tháng so với bất kỳ chuyến bay nào khác từng được thực hiện trước đây, Boeing cho biết trong một thông báo. Bên cạnh đó, máy bay do hãng chế tạo cũng mang theo một mô-đun dịch vụ trong sứ mệnh mới hoàn thành.

"Với mô-đun dịch vụ được bổ sung, đây là một sứ mệnh kỷ lục của X-37B từng được chúng tôi đưa lên quỹ đạo. Điều đó chứng minh những khả năng mới dành cho chính phủ và các đối tác trong ngành," Jim Chilton, phó chủ tịch cấp cao của Boeing Space and Launch, cho biết.

Được biết, X-37B có thiết kế giống với mẫu tàu con thoi hiện đã ngừng hoạt động của NASA, nhưng nhỏ hơn nhiều, khi chỉ dài 8,8 mét từ mũi tàu đến đuôi. Một điểm khác biệt quan trọng nữa, là X-37B có khả năng tự lái.

Lực lượng Vũ trụ Mỹ được cho là sở hữu 2 phương tiện bay X-37B, cả hai đều do Boeing cung cấp. Cho đến nay, bộ đôi này đã thực hiện tổng cộng 6 nhiệm vụ quỹ đạo, kéo dài từ tháng 6/2012 đến tháng 11/2022.

Các kỹ thuật viên kiểm tra tàu X-37B vừa hạ cánh (Ảnh: Boeing).

Mục tiêu đáng kể của sứ mệnh (được gọi là OTV-6) là tiến hành một số thí nghiệm khoa học và kỹ thuật, bao gồm cả việc tạo ra năng lượng bằng các tấm pin mặt trời và truyền đến Trái Đất bằng bức xạ vi ba.

Trong chuyến bay này, tàu X-37B cất cánh ngày 17/5/2020, mang theo FalconSat-8, một vệ tinh được thiết kế bởi các học viên tại Học viện Không quân Mỹ trong số 5 trọng tải thử nghiệm của riêng nó.

Đại diện của Boeing cho biết tàu X-37B đã triển khai vệ tinh FalconSat-8 vào tháng 10/2021, và cho đến ngày nay, vệ tinh này vẫn còn ở trên quỹ đạo.

Ngoài những đóng góp nêu trên, NASA cho biết X-37B cũng thực hiện một thử nghiệm nhằm đo lường xem bức xạ không gian có ảnh hưởng thế nào đến hạt giống cây trồng và một thử nghiệm khác nhằm đánh giá các vật liệu khác nhau xem chúng phản ứng với môi trường không gian ra sao.

Kể từ khi thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2010, X-37B hiện đã trải qua hơn 10 năm hoạt động, và bay được quãng đường hơn 1,3 tỷ dặm trong tổng số 6 nhiệm vụ không gian.