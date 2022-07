Sư tử đực bị bầy sư tử cái xua đuổi thậm tệ

Sư tử đực bị "đánh đập" thậm tệ bởi bầy sư tử cái

Sư tử có tập tính xã hội rất cao, khác biệt so với các loài họ Mèo và đa số động vật 4 chân còn lại nhờ lối sống kỷ luật theo bầy đàn, và rất tôn trọng các quy tắc đã được định sẵn.

Trong một đoạn video đáng chú ý được ghi lại ở Vườn quốc gia Kruger (Nam Phi), có thể thấy một con sư tử đực du mục sau khi xâm phạm lãnh thổ của bầy sư tử khác, đã ngay lập tức bị chúng trừng phạt.

Thông thường, sư tử đực sẽ là những cá thể chủ động tham gia vào cuộc chiến tranh giành lãnh thổ. Song ở đoạn video, có thể thấy rằng những con sư tử cái cũng sẵn sàng đánh đuổi kẻ xâm nhập để bảo vệ đàn con.

Sau khi phát hiện thấy con sư tử đực đi lạc vào lãnh thổ, những con sư tử cái không chút e ngại, lập tức lao vào kẻ địch, cắn xé ác liệt, và chỉ chịu dừng lại khi nhận thấy rằng con sư tử kia không phải là một mối đe dọa.

Ở một đoạn video khác ghi nhận tại Khu bảo tồn Ngorongoro, Tanzania, một con sư tử đực du mục trẻ tuổi cũng bị bầy sư tử cái "đánh đập" do đã vi phạm lãnh thổ.

Thậm chí, nếu cuộc chiến kéo dài lâu hơn, con sư tử đực này có thể sẽ bỏ mạng, do chịu quá nhiều vết thương trên cơ thể, đặc biệt là ở hai chân sau của nó, khiến con vật không di chuyển được một cách bình thường.

May mắn đã "mỉm cười" với nó, khi chính con sư tử đầu đàn là kẻ xuất hiện và ngăn lại sự giận dữ của sư tử cái. Sau tiếng rống của kẻ thống trị, bầy sư tử cái lập tức dừng cuộc chiến, tuân theo mệnh lệnh và để cho con thú tội nghiệp một lối thoát rời đi.

Không chỉ riêng sư tử đực, mà cả sư tử cái cũng sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ nếu chúng cảm thấy điều này là cần thiết.

Trong văn hóa phương Tây, sư tử được mệnh danh là "chúa tể rừng xanh" (king of the jungle) hay "vua của muôn thú" (king of beasts). Chúng cũng là loài có tập tính xã hội nhất trong tất cả các loài mèo hoang dã, bằng cách sống trong các nhóm cá thể có liên quan với con cái của chúng.

Trong tự nhiên, chúng thường sống theo nhóm với các cá thể cùng chung huyết thống, hoặc có sự liên quan nhất định (thường là con cái). Một nhóm như vậy được gọi là "bầy đàn".

Ngược lại, một số cá thể (thường là sư tử đực) có xu hướng tách khỏi bầy đàn, di chuyển xung quanh một cách rời rạc để tìm kiếm lãnh thổ của riêng chúng. Đây được gọi là những kẻ "du mục", và chúng thường xuyên xung đột với những bầy sư tử tại vùng biên của lãnh thổ nơi chúng chiếm giữ.

Thông thường, cuộc chiến lãnh thổ được xem là "trò chơi" dành riêng cho sư tử đực. Tuy nhiên trong đoạn video trên, có thể thấy rằng những con sư tử cái cũng có nhận thức lãnh thổ rất cao, và sẵn sàng tham gia cuộc chiến, thậm chí là không khoan nhượng với những kẻ xâm nhập từ bên ngoài.

Tuy nhiên nếu như con sư tử đực "du mục" chiến đấu và giành thắng lợi trước sư tử đực đầu đàn, nó sẽ được bầy sư tử cái tôn trọng và công nhận như một "thủ lĩnh" đích thực. Trong khi đó, số phận của con sư tử đực thua cuộc thường là bỏ mạng, hoặc bị xua đuổi khỏi bầy. Đây chính là cách thức vận hành của xã hội trong thế giới sư tử.