Khoảnh khắc thiên nhiên ấn tượng được một du khách ghi lại tại Khu bảo tồn động vật hoang dã Marakele (Nam Phi), cho thấy một con sư tử cái đang rượt đuổi ngựa vằn. Mặc dù chỉ đi săn một mình, thay vì săn theo đàn như thường thấy, sư tử cái vẫn có thể dễ dàng hạ gục con mồi to lớn.

Dù rất nỗ lực, ngựa vằn vẫn không thể thoát được móng vuốt của kẻ săn mồi. Khi bị sư tử cái cắn vào cổ, ngựa vằn vùng vẫy tìm cách thoát thân và kêu lên đầy đau đớn.

Tiếng kêu lớn của ngựa vằn đã bất ngờ thu hút thêm một con vật khác tham gia vào cuộc chiến. Con vật này đã chen ngang để phá bĩnh cuộc đi săn của sư tử, nhưng thay vì giúp ngựa vằn thoát thân, con vật đã tham gia để tranh giành con mồi.

Theo đó, một con cá sấu sông Nile cỡ lớn ở dưới nước đã bị thu hút bởi tiếng kêu của ngựa vằn nên đã lao lên bờ tranh giành con mồi với sư tử. Trong khi sư tử vẫn ngoạm chặt vào cổ ngựa vằn để kết liễu con mồi, cá sấu đã tranh thủ cơ hội cắn vào phần thân dưới của ngựa.

Một cuộc kéo co tranh giành con mồi giữa sư tử và cá sấu đã diễn ra ngay sau đó. Tuy nhiên, dường như sư tử nhận ra rằng việc đơn độc chống lại cá sấu sông Nile to lớn là hành động dại dột, thậm chí nó có thể bị cá sấu giết chết. Do vậy, con sư tử cái đã chấp nhận rời đi, nhường lại con mồi cho cá sấu, thay vì tiếp tục đối đầu.

Sư tử đang săn mồi bất ngờ bị kẻ phá bĩnh chen ngang (Video: AMZ).

Cá sấu sông Nile là loài động vật ăn thịt lớn nhất tại Nam Phi và là động vật săn mồi nước ngọt lớn nhất thế giới. Nếu xét về ngoại hình, cân nặng lẫn sức mạnh, cá sấu sông Nile vượt trội hơn so với sư tử.

Những con cá sấu sông Nile trưởng thành có thể dài từ 4,5 đến 5,5m; đôi khi có trường hợp dài đến hơn 6m; nặng từ 200kg đến 400kg, có trường hợp nặng đến 700kg. Kích thước loài cá sấu này có sự khác biệt tùy theo vị trí mà nó sinh sống, nhưng nhìn chung con đực thường lớn hơn 30% so với kích thước con cái.

Mặc dù sư tử là loài thú ăn thịt trên cạn lớn nhất tại châu Phi, kích thước của sư tử vẫn thua kém cá sấu sông Nile. Sư tử đực thường lớn và nặng hơn con cái, với trọng lượng từ 150kg đến 250kg ở con đực và 120kg đến 185kg ở con cái.

Kích thước của sư tử có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực sinh sống. Sư tử ở Nam Phi thường lớn hơn và nặng hơn sư tử ở các khu vực khác của châu Phi. Điều này là do thức ăn và điều kiện sống tốt hơn ở Nam Phi.

Ngoài lợi thế về cân nặng và thể hình, cá sấu sông Nile còn sở hữu hàm răng sắc nhọn và lực cắn mạnh hơn rất nhiều so với sư tử, có thể dễ dàng khiến sư tử bị thương hoặc mất mạng chỉ bằng một cú táp.

Những cuộc đụng độ giữa sư tử và cá sấu không phải là hiếm gặp. Cá sấu sẵn sàng tấn công sư tử khi sư tử bơi qua sông và ngược lại, khi cá sấu lên bờ nằm phơi nắng, chúng cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công của sư tử.

Theo ITN/AMZ