Lợi ích của cà phê tùy thuộc thời điểm uống trong ngày

Các nhà nghiên cứu ở Trường Đại học Tulane, Mỹ công bố kết quả khảo sát về thói quen uống cà phê của 40.725 người lớn trong vòng 10 năm.

Theo đó, những người uống cà phê vào buổi sáng có khả năng tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào thấp hơn 16% và khả năng tử vong do bệnh tim thấp hơn 31% so với những người không uống cà phê.

Tuy nhiên, số liệu thống kê không cho thấy bất kỳ mức độ giảm nguy cơ nào đối với những người uống cà phê cả ngày.

Nguy cơ tử vong và mắc bệnh giảm xuống đối với những người thường xuyên uống cà phê vào buổi sáng: màu xanh hiển thị mức độ ở người uống vào buổi sáng, màu hồng hiển thị mức độ ở người uống cả ngày (Ảnh: Wang et al., European Heart Journal, 2025).

Nhóm nghiên cứu cho biết đây là nghiên cứu đầu tiên tìm hiểu mối liên hệ giữa thời điểm uống cà phê với tác động đến sức khỏe. Những phát hiện này cho thấy không chỉ việc uống hay không uống mà thời điểm uống trong ngày cũng rất quan trọng.

Đây là một nghiên cứu quan sát nên không chú trọng tìm hiểu nguyên nhân - kết quả trực tiếp mà chỉ nhằm tìm ra mối liên hệ rõ ràng.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng đã điều chỉnh một số yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và tỷ lệ tử vong, như tuổi, giới tính, hoạt động thể chất và thói quen ngủ, nhưng có thể còn các yếu tố khác mà họ chưa tính đến, ví dụ như yếu tố di truyền.

Đối với những người uống cà phê vào buổi sáng, mức độ tiêu thụ vừa phải (2-3 cốc/ngày) hay tiêu thụ nhiều (trên 3 cốc/ngày) thì lợi ích như nhau; còn những người uống ít hơn (dưới 2 cốc/ngày) thì ít tác dụng hơn.

Caffeine có tác dụng kích thích, do đó nó có thể phá vỡ các quá trình tự nhiên của cơ thể vào buổi chiều và tối.

Uống cà phê vào chiều hoặc tối có thể làm gián đoạn nhịp sinh học và mức độ hormone như melatonin, một hormone hỗ trợ đi vào giấc ngủ. Việc này dẫn đến những thay đổi trong các yếu tố rủi ro về tim mạch như viêm nhiễm và huyết áp.

Nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc uống cà phê với lợi ích cho sức khỏe như ngăn ngừa huyết áp cao và đột quỵ, kéo dài tuổi thọ và giảm nguy cơ tái phát một số loại ung thư.

Trên thực tế, có hàng trăm chất khác nhau trong cà phê và các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu về những chất này và tác động lên cơ thể con người.

Trong khi chờ đợi những kết quả mới, có thể bạn sẽ muốn giảm bớt uống cà phê vào cuối ngày.

Các nhà khoa học cho rằng cần có thêm nhiều nghiên cứu để xác thực những phát hiện về tác dụng tích cực của việc uống cà phê vào buổi sáng thay cho chiều và tối, bằng cách khảo sát thêm ở những nhóm dân số khác và tiến hành thử nghiệm lâm sàng để có kết quả chính xác hơn.