Nhà khoa học quốc tế giúp Việt Nam đẩy mạnh nghiên cứu tin học vật liệu

Trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế về tin học vật liệu: Tăng tốc nghiên cứu và thiết kế vật liệu mới với trí tuệ Nhân tạo, diễn ra từ ngày 23 đến 26/8 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, các nhà khoa học đã có những trao đổi chuyên sâu về lĩnh vực tin học vật liệu.

Theo các chuyên gia, các phương pháp truyền thống trong nghiên cứu và phát triển vật liệu chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cá nhân, các công thức và mô hình bán thực nghiệm, và sản xuất trực tiếp, đòi hỏi thời gian rất dài, có thể lên đến hàng năm hoặc thậm chí hàng chục năm.

Mục tiêu của hội thảo là giới thiệu và đẩy mạnh ngành khoa học còn mới mẻ này ở Việt Nam (Ảnh: Trung tâm ICISE).

Tin học vật liệu hướng tới việc tăng tốc quá trình nghiên cứu và phát triển vật liệu mới khi các cơ sở dữ liệu về vật liệu trở nên đủ lớn và các kỹ thuật AI phát triển đủ để xử lý và hiểu được loại dữ liệu này. Thực tế, các điều kiện này chỉ bắt đầu được đáp ứng từ khoảng năm 2010.

Phát triển tin học vật liệu đã trở thành chiến lược quốc gia của nhiều nước phát triển trong thập niên 2010. Điển hình là sáng kiến gene vật liệu (Materials Genome Initiative) được Chính phủ Mỹ công bố năm 2011, nhằm khám phá, chế tạo và đưa vào sử dụng trên quy mô lớn các vật liệu chức năng mới nhanh gấp nhiều lần với chi phí thấp hơn.

Theo sau là kế hoạch hành động về gene vật liệu (The Materials Genome in Action) của Liên hiệp Châu Âu năm 2015 và chiến lược tích hợp khoa học thông tin vào nghiên cứu vật liệu (Materials Research by Information Integration Strategic Plan) của chính phủ Nhật Bản năm 2016.

Hội thảo còn cung cấp cho các nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam một loạt bài thực hành chi tiết, giúp họ nhanh chóng nắm bắt các kỹ thuật mới và áp dụng vào thực tế nghiên cứu.

Các diễn giả trình bày báo cáo tại hội thảo (Ảnh: Trung tâm ICISE).

Hội thảo tập trung vào 4 nhóm chủ đề chính, bao gồm: các vấn đề cơ bản của tin học vật liệu; các yếu tố hạ tầng cơ bản của tin học vật liệu; tăng tốc phương pháp nghiên cứu của khoa học vật liệu và đẩy nhanh quá trình đánh giá phẩm chất, hướng tới thiết kế ngược vật liệu theo nhu cầu cụ thể.

Tin học vật liệu giúp đẩy nhanh quá trình phát triển vật liệu mới, trực tiếp đáp ứng các nhu cầu ứng dụng cụ thể như vật liệu lưu trữ và chuyển đổi năng lượng, vật liệu điện tử hiệu năng cao, an toàn cho con người, phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.

Qua đó, cải thiện chất lượng cuộc sống và giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và năng lượng.