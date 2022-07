NASA ấn định thời gian đưa con người quay trở lại Mặt Trăng

Tên lửa Mega Moon Rocket (SLS) sẽ đưa con người quay trở lại Mặt Trăng trong sứ mệnh Artemis, được NASA thực hiện trong năm nay (Ảnh: NASA).

Thông báo mới đây của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết sứ mệnh Artemis có thể sẽ chính thức được khởi động vào cuối tháng 8, cụ thể là vào ngày 29, hoặc muộn nhất là vào đầu tháng 9.

Tuy nhiên, sứ mệnh sẽ mất một số giai đoạn cho tới khi trực tiếp đưa con người chạm chân tới Mặt Trăng.

Cụ thể, giai đoạn đầu tiên được đặt tên là Artemis-1, sẽ bắt đầu với việc phóng tên lửa không gian mới nhất của NASA - Mega Moon Rocket (viết tắt là SLS) tới Mặt Trăng, rồi quay trở lại Trái Đất. Tổng thời gian của hành trình kéo dài từ 4 đến 6 tuần.

Được biết, toàn bộ sứ mệnh Artemis-1 sẽ được lập trình để vận hành tự động, và hoàn toàn không có phi hành đoàn. Mục tiêu của sứ mệnh là kiểm tra tính hiệu quả của tấm chắn nhiệt trên khoang phi hành đoàn Orion (hay còn gọi là viên nang), đặt phía trên cùng của hệ thống phóng.

Theo ông Mike Sarafin, kỹ sư phụ trách chính của sứ mệnh Artemis-1, tấm chắn này sẽ phải chịu độ nóng bằng một nửa so với nhiệt lượng từ Mặt Trời khi nó lao qua bầu khí quyển của Trái Đất trong giai đoạn thử nghiệm. Do vậy, họ cần chắc chắn rằng nó sẽ đủ an toàn để bảo vệ các phi hành gia bên trong.

Sau khi viên nang này quay trở lại Trái Đất và vượt qua các bài thử nghiệm về độ bền, sứ mệnh Artemis-2 sẽ được thực hiện ngay sau đó, với sự góp mặt của phi hành đoàn bên trong, và đây cũng là cột mốc mà chúng ta mong đợi, khi chính thức đưa con người chạm tới bề mặt của Mặt Trăng lần thứ 2 trong lịch sử.

Ở giai đoạn 3, hay còn gọi là Artemis-3 sẽ tiếp tục đưa các phi hành gia chạm xuống cực Nam của Mặt Trăng, với mục tiêu thiết lập một căn cứ lâu dài tại đây.

Vào ngày 20/7/1969, hai phi hành gia người Mỹ là Neil Armstrong và Edwin Aldrin đã trở thành những người đầu tiên đặt chân trên Mặt Trăng (Ảnh: NASA).

Các chuyên viên tại NASA cho biết, sự thành công của sứ mệnh phụ thuộc rất nhiều vào hiệu suất của tên lửa SLS khi được đưa vào điều kiện thực tế. Vào giữa tháng 6, NASA từng dự kiến sẽ phóng thử tên lửa này để kiểm tra tính an toàn. Tuy nhiên, vụ phóng đã bị hủy khi chỉ còn 29 giây trên đồng hồ đếm ngược, do phát hiện thấy sự cố rò rỉ hydro bên trong tên lửa.

Mặc dù buổi diễn tập không diễn ra như mong muốn, song các quan chức của NASA vẫn khẳng định SLS đã đáp ứng khoảng 90% các mục tiêu trước khi phóng, và hiện chỉ còn một vài công đoạn nhỏ để hoàn thiện.

Tên lửa SLS có tổng độ dài 98 mét, tức là cao hơn cả tượng Nữ thần Tự do. Đây được NASA coi là một trong những hệ thống phóng vào không gian ấn tượng nhất từng được chế tạo, với khả năng cung cấp lực đẩy khoảng 4 triệu kg, nhiều hơn 15% so với tên lửa Saturn V được sử dụng trong các sứ mệnh thập niên 60, 70.