NASA ấn định ngày phóng sứ mệnh Artemis 1 sau 3 lần hủy bỏ

Sứ mệnh Artemis sẽ là tiền đề để NASA chinh phục các thử thách lớn hơn trong không gian (Ảnh: NASA).

Theo đó, trên trang web chính thức của NASA đã đưa ra thông báo, cơ quan này dự kiến sẽ triển khai phóng tên lửa SLS mang theo tàu vũ trụ Orion vào lúc 12:07 sáng (giờ địa phương), tức 23h07 giờ Việt Nam thứ Hai, ngày 14/11.

NASA đưa ra lý do ấn định ngày phóng sứ mệnh Artemis 1 tới giữa tháng sau do các kỹ sư cần phải kiểm tra lại hệ thống tên lửa đẩy SLS, tàu vũ trụ Orion và bãi phóng Launch Pad 39B, tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida có thể bị thiệt hại do ảnh hưởng của siêu bão Ian, đổ bổ vào khu vực này vào cuối tháng 9 vừa qua.

Cụ thể, đội ngũ bảo trì của NASA sẽ phải sửa chữa một số hư hỏng nhỏ bao gồm các nút bịt trên hệ thống bảo vệ nhiệt, sạc lại pin hoặc thay thế pin trên tên lửa nếu không đảm bảo tiêu chuẩn để vận hành, và hệ thống dù của tàu vũ trụ Orion hỗ trợ khi nó đổ bộ lại Trái Đất.

Dự kiến, NASA sẽ đưa tên lửa SLS từ nhà chứa trở lại bệ phóng sớm nhất vào thứ Sáu, ngày 4/11. Đồng thời, cơ quan này cũng đã đưa ra các ngày phóng dự phòng khác bao gồm ngày 16/11, lúc 1:04 sáng và ngày 19/11, lúc 1:45 sáng (giờ địa phương).

Trong trường hợp vụ phóng tên lửa vào ngày 14/11 thành công, tàu vũ trụ Orion sẽ thực hiện nhiệm vụ trên Mặt Trăng khoảng 25 ngày (rút ngắn so với kế hoạch trước đó) trước khi đổ bộ trở lại xuống vùng biển Thái Bình Dương vào ngày 9/12, tại đây nó sẽ được trục vớt bởi một tàu hải quân Mỹ.

Artemis là sứ mệnh đưa con người quay trở lại Mặt Trăng sau nhiệm vụ Apollo cuối cùng diễn ra năm 1973 (Ảnh: NYTimes).

Trước đó, vào ngày 29/8, quá trình phóng tên lửa SLS để thử nghiệm tàu vũ trụ Orion đã bị hủy do sự cố rò rỉ hydro trong quá trình tiếp nhiên liệu vào các thùng chứa.

Lần thứ hai xảy ra vào ngày 3/9, các nhà khoa học đã phát hiện trước giờ phóng một lỗ rò rỉ dẫn vào tầng lõi của Hệ thống tên lửa đẩy SLS, khiến toàn bộ kế hoạch sụp đổ vào phút chót.

Đợt trì hoãn thứ 3 xảy ra do ảnh hưởng của siêu bão Ian đổ bộ vào bang Florida vào cuối tháng 9 vừa qua với sức gió lên đến 255km/h.

Mục đích của sứ mệnh Artemis 1 là để xác minh tàu Orion được đặt trên đỉnh tên lửa, có an toàn để vận chuyển phi hành đoàn lên Mặt Trăng trong tương lai hay không.

Vào năm 2024, sứ mệnh Artemis 2 sẽ được triển khai với sự góp mặt của các phi hành gia trên tàu.