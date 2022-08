Sự việc xảy ra tại vườn thú Grand Park ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc), được camera giám sát ghi lại, cho thấy khoảnh khắc một chú voi con đang đứng cạnh mẹ sát hồ nước thì bất ngờ bị trượt chân, ngã vào bên trong hồ.

Lập tức, voi mẹ đứng ngay cạnh đó đã tìm mọi cách để cứu con của mình lên. Đáng chú ý, một con voi trưởng thành khác đang đứng ở phía bên kia hồ, khi chứng kiến sự việc cũng đã nhanh chóng chạy đến để giúp đỡ voi mẹ.

Khoảnh khắc voi trưởng thành hợp sức giải cứu voi con rơi xuống nước (Video: Twitter).

Sau khi nhận thấy nỗ lực dùng vòi để kéo voi con lên là bất khả thi, cặp voi trưởng thành đã lao thẳng xuống hồ nước để tiếp cận voi con. 2 con voi trưởng thành đã sử dụng cơ thể của mình để đỡ và đưa voi con lên bờ được an toàn.

Một chi tiết thú vị được nhiều người nhận ra đó là một con voi trưởng thành đang bị nhốt ở một chuồng khác đã thể hiện sự lo lắng và liên tục chạy tới, chạy lui khi quan sát thấy voi con bị rơi xuống nước. Dường như con voi trưởng thành này cũng rất lo lắng cho voi con và muốn giúp đỡ để giải cứu chú voi, nhưng không thực hiện được do bị vướng hàng rào.

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã "gây sốt" và thu hút rất đông sự chú ý của cư dân mạng, không chỉ bởi sự phối hợp nhịp nhàng giữa những chú voi mà còn cho thấy tình cảm của những chú voi dành cho nhau. Nhiều người đã bày tỏ sự thán phục với hành động nhanh và kịp thời của 2 chú voi trưởng thành khi thấy voi con gặp nguy hiểm.

Voi là loài động vật có tính cộng đồng rất cao. Những con voi trưởng thành thường không có kẻ thù trong tự nhiên do có lợi thế về ngoại hình và sức mạnh, nhưng voi con thường trở thành mục tiêu tấn công của những loài động vật săn mồi, do vậy, voi con thường được mẹ và các thành viên trong đàn bảo vệ một cách nghiêm ngặt để chống lại những động vật săn mồi như sư tử, linh cẩu… Những con voi cái trong đàn sẵn sàng chăm sóc và cho voi con bú trong trường hợp voi mẹ bị bệnh hoặc bị chết vì lý do nào đó.

Theo NDTV