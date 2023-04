Hình ảnh động vật nổi bật: Sự cố đáng sợ khi chui đầu vào miệng cá sấu

Diễn viên gặp sự cố kinh hoàng khi trình diễn màn chui đầu vào miệng cá sấu

Một diễn viên xiếc người Thái Lan khi thực hiện màn trình diễn mạo hiểm chui đầu vào trong miệng cá sấu đã gặp phải sự cố kinh hoàng, khi con cá sấu bất ngờ ngoạm chặt miệng khiến người này bị kẹt đầu bên trong.

May mắn, người đàn ông đã kịp thời thoát ra. Người này được mang đến bệnh viện với những vết thương trên đầu, nhưng không quá nghiêm trọng.

Hổ mẹ chiến đấu chống lại hổ đực để bảo vệ các con của mình

Cuộc đụng độ giữa hổ cái và hổ đực được ghi lại tại Vườn quốc gia Ranthambore (Ấn Độ), cho thấy khoảnh khắc hổ đực tiếp cận và tìm cách giết chết đàn con của một cá thể hổ cái. Đây là đàn hổ con do hổ cái giao phối với một hổ đực khác và sinh ra.

Việc giết chết đàn hổ con có thể giúp hổ đực sớm được giao phối với hổ cái, đồng thời loại bỏ những đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn với đàn con của chính nó.

Dĩ nhiên, hổ mẹ đã không để cho điều đó xảy ra và chống trả quyết liệt. Mặc dù cá thể hổ cái nhỏ và yếu hơn so với con đực, nó vẫn không nao núng và thể hiện sự giận dữ khi con đực tiến tới gần. Cuối cùng, nỗ lực của hổ mẹ đã thành công khi hổ đực đã chấp nhận bỏ đi, để yên cho hổ cái và đàn con.

Hổ cái được đánh giá là loài động vật "lăng nhăng", khi chúng giao phối đồng thời với nhiều con đực khác nhau, giúp tăng khả năng sinh sản và cơ hội sống sót cho đàn con của nó.

Cuộc đụng độ sinh tử giữa cầy mangut và rắn hổ mang cực độc

Rắn hổ mang sở hữu nọc độc đáng sợ khiến rất ít con vật dám "giỡn mặt" với loài động vật này. Tuy nhiên, cầy mangut lại được xem là khắc tinh của tất cả các loài rắn độc nhờ vào khả năng kháng nọc độc mạnh mẽ. Đoạn clip ghi lại cuộc đụng độ sinh tử giữa cầy mangut và rắn hổ mang đã cho thấy điều đó.

Đoạn clip cho thấy cầy mangut đã thể hiện sự chủ động khi liên tục tấn công rắn, trong khi đó rắn vừa phản công, tung ra những cú cắn nhằm vào đối thủ, vừa tìm cách chạy trốn.

Cầy mangut đã lợi dụng triệt để tốc độ của mình để tránh né những cú mổ của rắn, đồng thời rình rập cơ hội để cắn vào cổ rắn.

Sau một hồi tranh đấu, cả hai con vật đều rơi vào trạng thái kiệt sức. Rắn hổ mang thì gần như bất động, nằm gục đầu xuống đất. Về phần cầy mangut, con vật này cũng chỉ đủ sức lết đi, với hai chân sau gần như bị tê liệt.

Mặc dù có khả năng kháng nọc độc rắn, cầy mangut vẫn bị kiệt sức khi bị rắn cắn và cần phải có thời gian để hồi phục.

Bật cười với chú chó biết "đóng kịch" khi bị đe dọa

Chú chó khiến nhiều người phải bật cười với khả năng "đóng kịch" cực đạt của mình, khi thể hiện sự đau đớn dù chưa bị đánh vào người.

Cận cảnh quá trình gây mê để chữa bệnh cho voi hoang dã bị nhiễm trùng

Lực lượng kiểm lâm tại Công viên Quốc gia Mkomazi (Tanzania) đã phát hiện một con voi bị thương ở phần hông, gây ra bởi một mũi tên chứa chất độc, nhiều khả năng của những tên săn trộm. Điều đáng lo ngại, vết thương đã bị nhiễm trùng và con voi sẽ thiệt mạng nếu không được chữa trị.

Để cứu mạng con voi, lực lượng kiểm lâm đã sử dụng trực thăng để tiếp cận con vật từ trên cao, sử dụng súng gây mê để khiến con voi bất tỉnh. Bác sĩ thú y sau đó đã tiếp cận con voi đang mê man để bắt đầu chữa trị.

Mặc dù vết thương bị nhiễm trùng do chất độc, may mắn mức độ nhiễm trùng vẫn chưa quá nghiêm trọng và các bác sĩ tin rằng con voi sẽ sớm hồi phục. Lực lượng kiểm lâm sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của con vật để can thiệp kịp thời nếu phát hiện có biến chứng có thể khiến con vật mất mạng.

Khỉ ngồi lướt TikTok trên smartphone như con người

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chú khỉ mặc áo quần, ngồi trên giường và dùng tay để lướt video TikTok trên smartphone chuyên nghiệp không khác gì con người, khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải bật cười.

Bò tót may mắn chạy thoát khi bị hổ truy đuổi

Dù có sức mạnh và kích thước to lớn khi thua kém gì hổ, bò tót vẫn là con mồi bị hổ săn đuổi để ăn thịt. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một con bò tót to lớn nhưng nhanh nhẹn, đã may mắn chạy thoát khi bị "chúa sơn lâm" truy đuổi.

Vịt con và màn leo hàng rào để tẩu thoát đầy siêu hạng

Chú vịt con gây kinh ngạc khi thể hiện khả năng leo hàng rào để tẩu thoát khỏi chuồng một cách tài tình.

Bọ ngựa "tung đòn" khiến chim sẻ choáng váng

Bọ ngựa cho thấy mình không phải là loài động vật dễ bị bắt nạt, khi liên tục tung ra những đòn tấn công khiến chim sẻ choáng váng và từ bỏ ý định ăn thịt bọ ngựa.

Cuộc chạm trán đáng sợ giữa 2 "gã khổng lồ"

Các du khách ghé thăm Vườn quốc gia Kruger (Nam Phi) đã được chứng kiến khoảnh khắc đụng độ giữa 2 con voi cỡ lớn, khiến cây cối xung quanh đổ rạp. Tài xế của chiếc xe chở du khách sau đó đã phải nhanh chóng rời đi để tránh bị vạ lây.