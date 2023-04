Cái kết bất ngờ của cuộc chạm trán giữa sư tử, thằn lằn và rắn hổ mang

Đoạn clip về khoảnh khắc chạm trán giữa 3 loài động vật được ghi lại bởi Daniel Anthony, một hướng dẫn viên làm việc tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Sabi Sands (Nam Phi).

Nội dung của đoạn clip cho thấy 2 con sư tử ở đang trưởng thành bất ngờ phải đối mặt với một con rắn hổ mang khi đang di chuyển trên đường. Dĩ nhiên, sư tử không liều lĩnh gây sự với một con vật sở hữu nọc độc cực kỳ nguy hiểm, trong khi đó, rắn hổ mang cũng biết được bản thân không phải là đối thủ của 2 con sư tử nên nhanh chóng trườn vào bụi rậm ven đường.

Thằn lằn thoát chết đầy may mắn khi đối mặt đồng thời rắn hổ mang lẫn sư tử (Kruger).

Những tưởng cuộc chạm trán giữa sư tử và rắn hổ mang đã kết thúc một cách chóng vánh, thì ngay sau khi rắn hổ mang bỏ đi, Daniel Anthony mới nhận thấy sự xuất hiện của một con thằn lằn đang nằm trên đường.

Có vẻ như rắn hổ mang đang chuẩn bị ăn thịt thằn lằn thì sư tử bất ngờ xuất hiện, khiến rắn hoảng sợ lập tức bỏ chạy, điều này đã giúp thằn lằn thoát chết. Nhưng ngay sau đó, thằn lằn lại phải đối mặt với sư tử, loài động vật ăn thịt đáng sợ không kém.

Sự xuất hiện của thằn lằn đã khiến 2 con sư tử chú ý đến. Thay vì bỏ chạy, thằn lằn đã ở lại như đối mặt với sư tử, như thể đang thách thức 2 "vị chúa tể thảo nguyên".

Tưởng rằng thằn lằn sẽ trở thành con mồi cho cặp đôi sư tử, tuy nhiên, bản thân sư tử nhận thấy rằng một con thằn lằn quá nhỏ bé là không đủ cho bữa ăn của nó nên đã bỏ qua.

Daniel Anthony cho biết cuộc chạm trán giữa sư tử và thằn lằn kết thúc khi 3 cá thể bỏ qua nhau và rời đi.

"Đối mặt với 2 con sư tử to lớn, thằn lằn cho thấy sự tự tin và không hề hoảng sợ. Trên thực tế, chỉ cần một cú vung chân của sư tử sẽ là dấu chấm hết cho con thằn lằn bé nhỏ. Rất may, chuyện đó đã không xảy ra. Cuối cùng, cả 3 con vật đều bình an vô sự. Rõ ràng, thằn lằn là con vật may mắn nhất trong số đó", Daniel Anthony chia sẻ về khoảnh khắc thú vị mà mình đã chứng kiến.

Theo Kruger