Chuyên gia bắt rắn cầm trên tay 3 con hổ mang như những món đồ chơi

Bất chấp việc 3 con rắn hổ phồng mang đầy đe dọa và liên tục tung ra những cú mổ chết chóc, chuyên gia bắt rắn người Thái Lan Jarapat Srichantuk vẫn cần những con vật này trên tay như món đồ chơi.

Chuyên gia bắt rắn cầm trên tay 3 con hổ mang như những món đồ chơi (Video: VPress).

Đáng chú ý, Srichantuk cầm 3 con rắn hổ mang chỉ bằng một tay, tay còn lại vẫn thản nhiên sử dụng smartphone để quay video những con vật này.

Được biết, trước đó Srichantuk đã bắt được 3 con rắn hổ mang này khi chúng xuất hiện tại một căn hộ ở tỉnh Chon Buri, Thái Lan,

(Hình ảnh trên độc giả không nên bắt chước).

Chuột đứng tắm dưới mưa khiến nhiều người kinh ngạc

Một người sống tại thành phố Đông Quan (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đã ghi lại được khoảnh khắc con chuột đang đứng dưới cơn mưa tầm tã. Điều đáng nói, con vật liên tục sử dụng 2 chân trước để cọ vào đầu và thân, giống như hành động của con người khi tắm.

Tác giả của đoạn clip cho biết anh đã rất kinh ngạc khi chứng kiến hành động của con chuột trong cơn mưa, nên lập tức lấy smartphone để quay lại khoảnh khắc này.

"Hãy nhìn vào cậu bé này, biết trân trọng cuộc sống và tiết kiệm nước bằng cách tận dụng nước mưa để tắm", tác giả đoạn clip bình luận hài hước.

Chuột đứng tắm dưới mưa khiến nhiều người kinh ngạc (Video: Weibo).

Đoạn clip cũng đã gây sốt trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người cho biết họ cảm thấy thú vị trước hành động khôn ngoan của con chuột, trong khi đó nhiều ý kiến cho rằng họ cảm thấy rùng mình với sự tinh ranh đáng sợ của con vật.

Gấu trúc tò mò cắn hỏng smartphone du khách đánh rơi

Một du khách khi đến thăm vườn thú tại thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã vô tình làm rơi chiếc smartphone vào bên trong chuồng của gấu trúc.

Con gấu trúc có tên Mỹ Lan đã tò mò nhặt chiếc smartphone lên và đưa vào miệng gặm để nếm thử hương vị của vật đặc biệt mà nó lần đầu trông thấy. Nhiều du khách đã la hét hoảng hốt vì lo ngại pin trên smartphone có thể phát nổ khiến con gấu trúc bị thương.

Tuy nhiên, sau khi nhận thấy chiếc smartphone không có vị gì, con gấu trúc đã bỏ lại chiếc điện thoại và rời đi.

Gấu trúc tò mò cắn hỏng smartphone du khách đánh rơi (Video: Newsflare).

Các nhân viên tại vườn thú đã tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện của Mỹ Lan vì lo ngại con vật có thể đã cắn phải hóa chất độc hại nào đó trong điện thoại. May mắn, con vật hoàn toàn bình thường và không gặp vấn đề gì về sức khỏe.

Chú mèo cố gắng bảo vệ khung thành khi đang xem bóng đá trên TV

Có lẽ nếu được ra sân thi đấu, chú mèo trong đoạn clip này sẽ là một thủ môn cừ khôi, với khả năng cản phá bóng xuất sắc.

Chú mèo cố gắng bảo vệ khung thành khi đang xem bóng đá trên TV (Video: Instagram).

Bầy rắn hổ mang non mới nở đua nhau tung ra những cú mổ chết chóc

Đoạn clip được một người nuôi rắn sống tại tỉnh Chainat (Thái Lan) ghi lại khoảnh khắc 3 con rắn hổ mang non vừa mới chui ra khỏi trứng. Tuy nhiên, thay vì thể hiện thái độ thân thiện khi lần đầu gặp mặt nhau, những con rắn non này đã lập tức phồng mang đầy đe dọa và liên tục tung về phía nhau những cú mổ.

"Những con rắn hổ mang con rất đáng yêu, nhưng chúng cũng rất hung dữ. Vừa mới nở, chúng đã thể hiện thái độ hung hăng và sẵn sàng chiến đấu", người nuôi rắn có tên Apatsaraporn, tác giả của đoạn clip, chia sẻ.

Bầy rắn hổ mang non mới nở đua nhau tung ra những cú mổ chết chóc (Video: Twitter).

Ngay cả khi mới nở, rắn hổ mang nói riêng và các loài rắn độc nói chung, đã sở hữu răng nanh và tuyến độc. Những con rắn non này đã có thể giết chết người bằng một cú cắn.

Nhiều chuyên gia về rắn cho rằng cú cắn của rắn độc non sẽ nguy hiểm hơn những con rắn trưởng thành, bởi lẽ rắn non chưa biết cách tiết chế lượng nọc độc cho mỗi cú cắn, do vậy chúng sẽ bơm rất nhiều nọc độc vào nhát cắn.

Cô gái gặp sự cố hy hữu khi cho đà điểu ăn

Có lẽ cô gái trong đoạn clip này không bao giờ có thể ngờ được rằng mình lại bị "cướp" mất chiếc nhẫn cưới trong khi cho chim đà điểu ăn.

Cô gái gặp sự cố hy hữu khi cho đà điểu ăn (Video: GGM).

Chú mèo con với tư thế ngủ cực kỳ hài hước

Chú mèo con với tư thế nằm ngủ giống như con người, khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải bật cười.

Chú mèo con với tư thế ngủ cực kỳ hài hước (Video: Twitter).

Loài gấu kiến sở hữu bộ lông khiến nhiều người hoa mắt

Loài gấu kiến (còn có tên là thú ăn kiến khổng lồ) sở hữu bộ lông với các họa tiết khiến nhiều người lầm tưởng rằng con vật có đến… 2 đầu.

Gấu kiến là loài thú ăn kiến lớn nhất thế giới, với cân nặng có thể đạt 33-41kg đối với con đực và 27-39kg đối với con cái. Loài thú này được phân bố tại khu vực Trung và Nam Mỹ.

Thú ăn kiến sở hữu bộ lông khiến nhiều người hoa mắt (Video: Reddit).

Hiện loài thú này đang được xếp vào danh sách sắp nguy cấp bởi Liên minh Quốc tế bảo tồn thiên nhiên (IUCN). Số lượng gấu kiến ngày càng bị sụt giảm vì loài vật này bị mất môi trường sống và bị săn bắt quá mức.

Chú lợn rừng dọn dẹp chướng ngại trên đường

Chú lợn rừng khi thấy chiếc thùng nhựa gây cản trở giao thông trên cao tốc đã có hành động dọn dẹp giúp các xe lưu thông. Hành động hài hước của chú lợn được nhiều tài xế đánh giá cao.

Chú lợn rừng dọn dẹp chướng ngại trên đường (Video: Twitter).

Khoảnh khắc đáng yêu khi báo sư tử non ẩn nấp chờ mẹ về

Có lẽ báo sư tử mẹ đã đi săn nên hai con non của nó phải vào nơi ẩn nấp và chờ mẹ mang bữa ăn về. Đoạn clip ghi lại hình ảnh hai chú báo sư tử non "ngóng" mẹ đã gây sốt mạng xã hội vì sự đáng yêu.