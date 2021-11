Bị linh cẩu vây bắt, trâu rừng nảy ra "sáng kiến" khiến đối phương bỏ cuộc

Dân trí Sự nhanh trí và may mắn của con trâu rừng bị thương đã giúp nó thoát được những kẻ đi săn một cách ngoạn mục.

Bị linh cẩu vây bắt, trâu rừng chỉ làm điều này đã khiến đối phương bỏ cuộc

Trong thế giới tự nhiên, bản năng sinh tồn đôi khi dẫn dắt các loài vật đến với cách xử lý tình huống thông minh và hiệu quả đến lạ thường.

Một đoạn video được ghi lại ở khu bảo tồn hoang dã Sabi Sand (Nam Phi) là lời minh chứng cho thấy không phải con mồi sống sót hoàn toàn nhờ may mắn, mà còn đến từ cách xử lý tình huống, lựa chọn địa hình của chúng.

Trong đoạn video là một con trâu rừng bị thương khá nặng ở phần chân sau và đuôi, khiến nó không thể đi lại một cách bình thường và bị đàn bỏ lại phía sau.

Ngay lập tức, con trâu bị phát hiện bởi những kẻ đi săn khác. Lần này là đàn linh cẩu . Chúng lặng lẽ bám theo, bao vây, rồi chờ đợi thời cơ. Khi con trâu tỏ ra thiếu cảnh giác, linh cẩu lao đến, hướng hàm răng sắc nhọn vào vết thương đang chảy máu của con trâu nhằm làm nó suy yếu.

Biết rằng không thể đối phó với kẻ địch với số lượng đông đảo, trâu rừng đã nhanh trí chạy xuống hồ nước nhỏ ở gần đó để "cố thủ".

Trâu rừng suýt bỏ mạng trước bầy linh cẩu háu đói.

Với lợi thế là thân hình to lớn, có thể thấy rằng con trâu rừng mặc dù bị thương, nhưng vẫn xoay xở dễ dàng hơn so với những con linh cẩu trong điều kiện dưới nước.

Việc phải đi săn trong môi trường ít ưa thích này cũng đã khiến những con linh cẩu e ngại, không dám tiếp cận con mồi.

Sau nhiều tiếng không thể đánh gục ý chí của trâu rừng, bầy linh cẩu đành bỏ đi trong tiếc nuối để tìm kiếm con mồi khác. Lúc này, trâu rừng mới thản nhiên trèo lên bờ.

So sánh về kích thước, linh cẩu nhỏ hơn khá nhiều so với sư tử, báo đốm. Tuy nhiên chúng lại được coi là một trong những loài động vật ăn thịt hung dữ nhất trên cạn, khi có thể giết chết các loài vật to lớn như ngựa vằn, linh dương đầu bò, trâu rừng...

Tuy vậy, linh cẩu hiếm khi tự đi săn mồi mà chủ yếu theo sau các động vật săn mồi khác như sư tử, báo... rồi cướp lấy thức ăn của chúng nhờ sự liều lĩnh và lì lợm. Những con vật già yếu hoặc bị thương cũng là mục tiêu ưa thích của linh cẩu, khi chúng có thể dễ dàng tiếp cận và xé xác con mồi.

Trong đa số các trường hợp, con mồi yếu thế sẽ không thể nào chạy thoát, cũng như kháng cự lại với bầy linh cẩu vừa tinh ranh, vừa áp đảo về số lượng. Tuy nhiên, vẫn có những ngoại lệ đặc biệt khi con mồi may mắn tìm được đường sống sót, hoặc được cứu giúp bởi đàn của nó.

Tình huống thoát chết của con trâu xảy ra bên trên là điều vô cùng hy hữu trong tự nhiên. Đây là lời khẳng định cho thấy ngay cả khi không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bị kẻ đi săn bất ngờ áp sát, con mồi vẫn luôn có thể xoay chuyển tình thế chỉ bằng những hành động đơn giản.

Minh Khôi