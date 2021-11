Linh cẩu dùng chiêu tàn độc hạ gục trâu rừng to lớn

Dân trí Linh cẩu đã chứng tỏ tại sao chúng đáng sợ đến thế khi thay nhau tấn công vào điểm yếu của con mồi.

Linh cẩu dùng chiêu "độc" hạ gục trâu rừng to lớn

Không phải sư tử, chính linh cẩu mới là những kẻ săn mồi hiệu quả bậc nhất ở đồng cỏ châu Phi. Chúng được đánh giá cao bởi sự phối hợp tập thể khi đi săn, cũng như sự kiên trì bám đuổi con mồi mà sư tử không có được.

Trong một video được ghi lại ở khu bảo tồn Masai Maara, mục tiêu mà những con linh cẩu nhắm tới là một con trâu rừng đơn độc, bị bỏ lại bởi đàn của nó.

Loài vật này đã chứng tỏ tại sao chúng đáng sợ đến vậy, khi chỉ cần 2 con linh cẩu thay nhau tấn công từ các phía là đã đủ để khiến trâu rừng không kịp xoay xở.

Khi trâu rừng mất tập trung, một con linh cẩu rón rén tung chiêu "độc" từ phía sau, nhắm tới bộ phận sinh dục của trâu.

Đòn tấn công quá hiểm, đã khiến con trâu đực đau đớn, mất hết sức lực và ngã quỵ xuống đất.

Trong một phân đoạn, con trâu cố hết sức bật dậy để chạy trốn, nhưng nỗ lực này trở nên bất thành trước sự đeo bám dai dẳng của bầy linh cẩu.

4 phân họ linh cẩu còn lại đến ngày nay.

So sánh về kích thước, linh cẩu nhỏ hơn khá nhiều so với sư tử, báo đốm. Tuy nhiên chúng lại được coi là một trong những loài động vật ăn thịt hung dữ nhất trên cạn, khi có thể giết chết các loài vật to lớn như ngựa vằn, linh dương đầu bò, trâu rừng...

Ngoài ra khả năng bứt tốc ở quãng ngắn cũng cho phép linh cẩu truy bắt được cả một số loài chim ở khoảng cách gần.

Tuy vậy, linh cẩu hiếm khi tự đi săn mồi mà chủ yếu theo sau các động vật săn mồi khác như sư tử, báo... rồi cướp lấy thức ăn của chúng nhờ sự liều lĩnh và lì lợm.

Linh cẩu cũng biết theo dõi và lợi dụng động vật ăn xác chết như kền kền để xác định vị trí của những cuộc đi săn thành công.

Minh Khôi