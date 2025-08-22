Xu hướng học bằng quốc tế trong nước - Giảm chi phí, tăng cơ hội việc làm

“Du học tại chỗ” trở thành lựa chọn phổ biến

Theo các chuyên gia giáo dục, nhu cầu tiếp cận các chương trình quốc tế tại Việt Nam đang gia tăng. Thay vì chi trả hàng tỷ đồng cho học phí, sinh hoạt phí và thủ tục du học, học sinh, sinh viên có thể theo học ngay tại địa phương, nhận bằng cấp có giá trị toàn cầu.

Mô hình “du học trong nước” được phụ huynh quan tâm (Ảnh: Melbourne Polytechnic Việt Nam).

Mô hình này vừa giúp giảm gánh nặng tài chính cho gia đình, vừa tạo điều kiện để người học tiếp cận phương pháp đào tạo hiện đại, tăng cơ hội hội nhập thị trường lao động quốc tế.

Một trong những đơn vị tiên phong là Melbourne Polytechnic Việt Nam (MPV). Trường hiện có bốn cơ sở tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Cần Thơ, với chương trình đào tạo chuyển giao nguyên bản từ Melbourne Polytechnic (Úc).

Khác với các mô hình liên kết, MPV trực tiếp vận hành chương trình, đảm bảo nội dung, đội ngũ và tiêu chuẩn đánh giá đồng nhất với cơ sở tại Úc. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Melbourne Polytechnic (Úc), được công nhận rộng rãi và có thể tiếp tục học ở bậc cao hơn hoặc tham gia thị trường lao động quốc tế.

Ông Marc Blanks, đại diện Melbourne Polytechnic Việt Nam (ngồi giữa) chia sẻ về chương trình học tại MPV trong một toạ đàm (Ảnh: Melbourne Polytechnic Việt Nam).

Ông Marc Blanks, đại diện Melbourne Polytechnic Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi hướng tới đào tạo nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, đồng thời mang đến lựa chọn học tập quốc tế với chi phí phù hợp. Đây là giải pháp thực tế để các bạn trẻ sẵn sàng hội nhập".

Gắn kết thực tiễn, tăng cơ hội nghề nghiệp

So với việc đi du học nước ngoài, học tại các cơ sở quốc tế trong nước giúp tiết kiệm đáng kể chi phí. Đồng thời, sinh viên có cơ hội thực tập và làm việc sớm tại các doanh nghiệp trong nước cũng như tập đoàn đa quốc gia.

Ông Mouhssin El Jazouli, Giám đốc Công ty Cổ phần Trungnam Electronics Manufacturing Services (Trungnam EMS), chia sẻ: “Việc MPV hiện diện từ sớm phù hợp với kỳ vọng của doanh nghiệp, cho phép chúng tôi tiếp cận trực tiếp sinh viên được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế và có tư duy cởi mở. Trungnam EMS sẵn sàng hợp tác để hỗ trợ quá trình thực tập, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực trẻ”.

Ông Mouhssin El Jazouli, Giám đốc Công ty Cổ phần Trungnam Electronics Manufacturing Services (Trungnam EMS) chia sẻ về MPV trên truyền hình (Ảnh: Truyền hình Đà Nẵng).

Năm nay, MPV tuyển sinh tại cả bốn cơ sở trên cả nước với các ngành học như Marketing - Truyền thông, Phát triển sản phẩm sáng tạo, Cơ điện tử, Thiết kế đồ họa, Công nghệ thông tin (dự kiến)… Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Melbourne Polytechnic (Úc), có thể học tiếp lên cao tại Úc hoặc nhiều quốc gia khác, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp và tập đoàn quốc tế.

Mô hình “du học tại chỗ” đang trở thành xu hướng lựa chọn của nhiều gia đình Việt Nam. Việc Melbourne Polytechnic mở rộng tại nhiều địa phương không chỉ mang lại lợi ích cho người học, mà còn góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế.

Tìm hiểu thêm về các ngành học cụ thể, điều kiện tuyển sinh hay chính sách học bổng qua hotline 0961398466 hoặc đăng ký nhận tư vấn miễn phí tại: https://melbourne.fpt.edu.vn/r/0Hyj3