VUS được vinh danh tại Asian Technology Excellence Awards 2025

Giải thưởng Asian Technology Excellence Awards do Tạp chí Asian Business Review tổ chức thường niên, nhằm vinh danh những dự án và sáng kiến công nghệ xuất sắc nhất tại khu vực châu Á. Tại mùa giải 2025, VUS - Anh Văn Hội Việt Mỹ là hệ thống Anh ngữ duy nhất tại châu Á giành giải thưởng “Giải pháp công nghệ xuất sắc châu Á” với hai hạng mục “Ứng dụng di động” cho hệ sinh thái OVI Students, OVI Parents và “Phần mềm Công nghệ Giáo dục” cho dự án OVI IELTS.

Đại diện VUS nhận bộ đôi giải thưởng dành cho hệ sinh thái ứng dụng OVI (Ảnh: VUS).

Hệ sinh thái ứng dụng OVI Students & Parents - Trải nghiệm trọn vẹn cho con và cha mẹ

Ở hạng mục “Ứng dụng di động”, VUS được vinh danh với dự án hệ sinh thái ứng dụng OVI Students & Parents Apps. Bộ đôi ứng dụng ra mắt vào ngày 1/4/2024, đã nhanh chóng tạo nên sự bất ngờ và hào hứng cho học viên lẫn phụ huynh, nhờ vào cách tiếp cận mới mẻ, sinh động.

Ứng dụng OVI Kids được xây dựng theo hình thức “trò chơi hoá” với giao diện thân thiện với lứa tuổi (Ảnh: VUS).

Ứng dụng OVI Students, gồm hai cấp độ Kids (6-11 tuổi) và Teens (11-15 tuổi). OVI Kids giúp trẻ tiếp cận tiếng Anh qua hình thức trò chơi hóa, với bối cảnh câu chuyện “Vương quốc trên mây”.

Nội dung được xây dựng liền mạch với bài học trên lớp dưới hình thức trò chơi tương tác giúp trẻ hứng thú, duy trì động lực rèn luyện tiếng Anh và đồng thời đảm bảo sự tiến bộ.

Với OVI Teens, ứng dụng tập trung vào cá nhân hóa hành trình học và hỗ trợ học viên ôn luyện các kỹ năng dưới hình thức thử thách dành riêng cho độ tuổi thiếu niên.

Hệ thống nhiệm vụ tuần, phần thưởng và bảng xếp hạng duy trì động lực, trong khi nội dung luyện tập học thuật hơn và nâng dần theo mức độ khó, tạo nền tảng vững chắc để chinh phục các kỳ thi quốc tế.

Ứng dụng OVI Teens khơi mở hành trình luyện tiếng Anh theo hình thức chinh phục thử thách đầy hào hứng.

Dữ liệu nội bộ ghi nhận trong năm học 2024-2025, học viên Super Kids hoàn thành trên 75% luyện tập trên OVI Kids có điểm cuối khoá cao hơn gần 3,5 điểm so với nhóm luyện dưới 25%. Với Young Leaders, mức chênh lệch lên đến 7 điểm.

Sự cải thiện nổi bật tập trung ở các kỹ năng từ vựng, viết và ngữ pháp, khẳng định hiệu quả thiết thực mà OVI mang lại trong việc nâng cao kết quả học tập.

OVI Parents giúp cha mẹ quản lý và đồng hành cùng con trên hành trình học tiếng Anh (Ảnh: VUS).

Thiết kế dành riêng cho cha mẹ, OVI Parents tích hợp báo cáo điểm số, bài tập, chứng chỉ, hình ảnh lớp học và chuyên cần theo thời gian thực. Chỉ với một tài khoản, phụ huynh có thể quản lý nhiều hồ sơ học tập, biến việc học tiếng Anh thành hành trình đồng hành của cả gia đình.

OVI IELTS - Mở ra thế giới luyện thi IELTS hữu ích, mô phỏng bài thi thực trên máy tính

Ở hạng mục “Phần mềm Công nghệ Giáo dục”, VUS được vinh danh với dự án OVI IELTS - nền tảng luyện thi IELTS toàn diện, được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu luyện thi theo lộ trình được cá nhân hoá cũng như xu hướng thi trên máy tính.

Ứng dụng cung cấp hơn 20.000 hoạt động học tập phân hóa theo trình độ, giúp rèn luyện bốn kỹ năng với tiến độ theo thời gian thực và lộ trình cá nhân hóa. Tính năng Phòng thi ảo cùng AI Scoring Assistant cho Speaking và Writing giúp học viên làm quen kỳ thi thật, củng cố tâm lý và đạt kết quả sát với band điểm thực tế.

OVI IELTS là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các sĩ tử luyện IELTS trong việc trau dồi từng kỹ năng được cá nhân hoá và thi thử mô phỏng bài thi trên máy tính (Ảnh chụp màn hình).

Không chỉ là công cụ ôn luyện, OVI IELTS còn tạo dựng một môi trường học tập giàu kết nối và động lực, với các tính năng như Class Messenger và Home-school Connection, giúp gắn kết học viên - giáo viên - phụ huynh, mang đến trải nghiệm luyện thi toàn diện và hiệu quả.

Công nghệ định hình tương lai giáo dục

Giải thưởng là sự ghi nhận nhằm khẳng định vai trò của VUS - hệ thống Anh ngữ tiên phong phát triển hệ sinh thái ứng dụng học tập toàn diện, mang đến cho học viên trải nghiệm xuyên suốt từ lớp học đến trực tuyến.

Bà Lê Quang Thục Quỳnh - Tổng giám đốc VUS - chia sẻ về định hướng đầu tư và phát triển công nghệ giáo dục định hình tương lai lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh (Ảnh: VUS).

Bà Lê Quang Thục Quỳnh, Tổng giám đốc hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS chia sẻ: “Chúng tôi luôn tin rằng việc học tiếng Anh cần phải là một hành trình vui vẻ, truyền cảm hứng và có tính gắn kết cao.

Thông qua đầu tư vào các đổi mới EdTech như hệ sinh thái OVI, VUS tiên phong kiến tạo những cách thức mới để kết nối lớp học với nền tảng số, mở ra thêm điểm chạm cho học viên trau dồi Anh ngữ và gia tăng sự kết nối, đồng hành của gia đình.

Đồng thời, VUS cũng mong muốn góp phần vào tầm nhìn của Việt Nam: đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai. Công nghệ là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường học tập kết nối, thuận tiện và dễ dàng tiếp cận, từ đó đưa các chương trình theo chuẩn quốc tế chất lượng cao đến với nhiều học viên trên khắp cả nước và khu vực”.