Vụ học sinh đè đầu, quật ngã cô giáo: Lỗi của ai?

Sự việc học sinh lớp 7 Trường THCS Đại Kim (phường Định Công, Hà Nội) túm tóc, ghì đầu giáo viên chủ nhiệm chỉ để giằng lại món đồ chơi bị cô tịch thu xảy ra vào chiều ngày 16/9. Tới trưa ngày 19/9, đoạn clip ghi lại hình ảnh này bị tung lên mạng xã hội, gây sốc cho dư luận.

UBND phường Định Công xác định đây là sự việc nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến an toàn, danh dự, uy tín giáo viên và tác động đến môi trường giáo dục.

Theo báo cáo mới nhất của phường này, ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu Trường THCS Đại Kim tổ chức cho học sinh vi phạm trực tiếp nhận lỗi và xin lỗi công khai với giáo viên trước tập thể lớp.

Nhà trường đồng thời mời phụ huynh đến làm việc để cùng thống nhất các biện pháp giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh sửa sai và rèn luyện lại hành vi; yêu cầu gia đình đưa cháu B. đi khám, kiểm tra sức khỏe tâm lý.

Hình ảnh nam sinh túm tóc ghì đầu giáo viên trong lớp học (Ảnh chụp từ clip).

Chiều 19/9, tại buổi làm việc với thường trực Đảng ủy phường, nhà trường báo cáo tại thời điểm xảy ra sự việc, nam học sinh có biểu hiện tâm lý bất ổn.

Tuy nhiên, sau khi đi khám, đến tối 19/9, gia đình vẫn chưa cung cấp được cho nhà trường kết quả kiểm tra sức khỏe của học sinh này.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Hồ Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương, Nghệ An - cho biết một trong những điểm khó hiện nay với các nhà trường là tình trạng học sinh có vấn đề về tâm lý, tăng động về mặt hành vi, có xu hướng bạo lực… nhưng lại không có hồ sơ khuyết tật.

Do đó, nhà trường vẫn phải tiếp nhận các em vào học nhưng lại thiếu các quy định cụ thể để quản lý.

Từ đó, vị hiệu trưởng đề xuất một số giải pháp như nhà trường cần nắm rõ danh sách những học sinh có hành vi đặc biệt để có các biện pháp giáo dục và phòng ngừa.

Đặc biệt, nhà trường cần thông tin cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, học sinh cùng lớp có giải pháp hỗ trợ phù hợp, tránh tạo nên sự kích động, đồng thời cũng là đề phòng và kịp thời ngăn chặn các hành vi bất thường.

Ông cũng nhấn mạnh việc phối hợp giữa nhà trường, giáo viên với gia đình. Giáo viên cần thường xuyên trao đổi với phụ huynh về sức khoẻ của học sinh. Nếu hành vi ngày càng nghiêm trọng, không thể đảm bảo an toàn cho các học sinh khác, nhà trường cần đề nghị gia đình đưa học sinh đi khám và điều trị bệnh.

Ở góc nhìn về mối quan hệ thầy trò, PGS.TS Trần Thành Nam - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội - nhận định, vụ việc tại Trường THCS Đại Kim không chỉ là một hành vi bạo lực đơn lẻ. Đó là biểu hiện của sự đứt gãy trong mối quan hệ thầy trò, của sự thiếu hụt giáo dục đạo đức và kỹ năng sống và của sự chậm trễ trong việc xây dựng một hệ thống giáo dục an toàn, nhân văn, có luật chơi rõ ràng.

"Chúng ta đã nói rất nhiều về nguyên nhân, nhưng những vụ việc như thế này càng làm rõ hơn rằng nguyên nhân không chỉ giới hạn ở hành vi cá nhân", PGS.TS Trần Thành Nam khẳng định.

Theo ông, giới chuyên gia đã cảnh báo về tình trạng năng lực xã hội lẫn các kỹ năng sống, trong đó có kiểm soát cảm xúc của thế hệ trẻ, ngày càng kém khi sống trong thế giới công nghệ và AI.

Đặc biệt là trẻ trong độ tuổi vị thành niên, tính kiên nhẫn, khả năng trì hoãn hành vi của các em không tốt, dễ bị kích động, nhất là khi cảm thấy mình bị xâm phạm quyền lợi hoặc rơi vào tình huống khó chịu.

Thêm vào đó, khoảng cách giao tiếp giữa trẻ em và người chăm sóc ngày càng xa. Học sinh thiếu những hình mẫu chuẩn về cách ứng xử tôn trọng, phù hợp với quy tắc xã hội tại những nơi công cộng. Trong khi ấy, các em ngày càng nhận được ít bài học và những lời dạy bảo về lòng biết ơn, sự kính trọng cha mẹ, thầy cô - những điều vốn là nền tảng đạo đức truyền thống.

Tâm lý ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa ở học sinh hình thành sớm do các em tiếp cận với nhiều nguồn tư tưởng tự do, dân chủ quá trớn từ nội dung mạng. Các em dám hành động thô bạo với người lớn, thậm chí giáo viên một phần do tiếp cận liên tục với những nội dung bạo lực trên không gian ảo này.

Về phía nhà trường và giáo viên, PGS.TS Trần Thành Nam nhìn nhận, nhiều tình huống giáo viên chưa xử lý tốt.

"Việc tịch thu đồ chơi nguy hiểm là đúng nhưng có thể cách thức của giáo viên đã không đủ nhạy cảm, tâm lý. Có thể giọng điệu, các hành vi phi ngôn ngữ của cô đã làm bùng phát cảm xúc tiêu cực ở học sinh", ông Trần Thành Nam kiến giải.

Ở phía các học sinh khác trong lớp, ông cho rằng vụ việc phần nào cũng cho thấy cảm giác bất lực và thiếu kỹ năng đối với các em. Các em không biết lên tiếng hay hành động can ngăn, sợ hãi, lúng túng… chỉ biết đứng nhìn và kéo rèm che đi sự kiện để khỏi “xấu hổ” lúc đó.

Cùng với đó, cần đưa ra giải pháp mang tính hệ thống. Nhà trường cần giáo dục kỹ năng quản lý cảm xúc một cách thực chất và hiệu quả. Phải đưa những nội dung cụ thể như kiểm soát cảm xúc, giải quyết xung đột vào chương trình học buổi 2; tăng cường các hoạt động nhóm để rèn kỹ năng hợp tác và điều phối nhiệm vụ.

Đồng thời, thầy cô, cha mẹ cũng cần xây dựng văn hóa bảo vệ tập thể để tất cả những học sinh chứng kiến sự việc bạo lực đều chung một tiếng nói can thiệp kịp thời thay vì đối phó bằng che giấu.

"Giáo viên cần được bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống tiếp xúc với phụ huynh và học sinh trong tình huống nóng giận, mất kiểm soát.

Nhà trường phải có quy trình để nhân viên tâm lý học đường phản ứng nhanh, hỗ trợ cả giáo viên, học sinh và người chứng kiến sau khi vụ việc xảy ra", PGS.TS Trần Thành Nam nêu quan điểm.

Ông Trần Thành Nam cũng nhấn mạnh việc cần có các chiến lược giáo dục rõ ràng trong bối cảnh thông tư mới về kỷ luật học sinh sẽ có hiệu lực từ ngày 31/10. Theo đó, hình thức xử lý kỷ luật cao nhất là viết kiểm điểm, bỏ hoàn toàn việc đình chỉ học hay đuổi học.