Vụ giá thực phẩm vào trường cao hơn siêu thị: Yêu cầu đổi nhà cung cấp

Bảng kê thực phẩm của Trường Mầm non Phước Long B, TP Thủ Đức (TPHCM) khiến nhiều phụ huynh xôn xao bởi mức giá cao gấp nhiều lần siêu thị.

Sau khi phụ huynh, báo chí phản ánh, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức đã yêu cầu Trường Mầm non Phước Long B và các cơ sở giáo dục khác rà soát giá nhập thực phẩm, so sánh với một số trường khác trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức - cho biết, nhận thấy mức giá thực phẩm của đơn vị cung cấp này chưa phù hợp, Phòng đã đề nghị nhà trường đổi nhà cung cấp.

Bảng kê giá thực phẩm vào Trường Mầm non Phước Long B ngày 2/10 (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Giải thích thêm, ông Nguyên cho rằng thực phẩm đưa vào trường học phải đạt một số chuẩn an toàn nghiêm ngặt nên giá sẽ khác ở chợ. Tuy nhiên, các trường cần xem lại mức giá của nhà cung cấp có phù hợp với mặt bằng chung hay không.

Tại TPHCM, các trường đang thu tiền suất ăn quy định của HĐND thành phố. Theo đó, giá suất ăn sáng và ăn trưa tối đa lần lượt là 20.000 và 35.000 đồng.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, so sánh bảng kê giá mua thực phẩm vào Trường Mầm non Phước Long B hôm 2/10 cho thấy nhiều mặt hàng có giá chênh lệch khá lớn so với nhiều siêu thị uy tín.

Theo thông tin từ bảng kê, thơm đã gọt giá 39.900 đồng/trái, đường kính trắng có giá 49.800 đồng/kg, dưa hấu không hạt giá 58.900 đồng/kg, thịt nạc dăm ngon có giá 219.800 đồng/kg, mì trứng Safoco giá 115,800 đồng/kg, muối i-ốt sấy tinh 16.900 đồng/kg...

Trong khi đó, giá mua tại các siêu thị uy tín thấp hơn rất nhiều.

Bảng so sánh giá thực phẩm nhập vào trường học và giá niêm yết trên một số hệ thống siêu thị lớn tại TPHCM. Mức giá có độ biến động nhẹ tùy ngày cung cấp và thương hiệu của sản phẩm (Tổng hợp: Huyên Nguyễn)

Bà Đinh Thị Xuân Châu - Hiệu trưởng Trường Mầm non Phước Long B - cho hay, tất cả thực phẩm đưa vào trường đều theo chuỗi thực phẩm an toàn, có đầy đủ thông tin đơn vị cung cấp, hóa đơn chứng từ, nguồn gốc hàng hóa.

Đơn vị cung cấp thực phẩm được trường chọn dựa trên uy tín và chất lượng để đảm bảo bữa ăn cho học sinh.

Nhà trường thực hiện công khai bảng giá thực phẩm trên bảng tin từ hồi tháng 6/2023 để phụ huynh theo dõi nhưng trước đó chưa hề nhận được ý kiến về giá hay chất lượng.