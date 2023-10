Phụ huynh phản ánh giá thực phẩm vào trường học cao gấp nhiều lần siêu thị

Bảng kê giá thực phẩm vào Trường Mầm non Phước Long B đang gây chú ý (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Giá chênh nhiều lần so với siêu thị

Phản ánh đến Dân trí, chị T., phụ huynh Trường Mầm non Phước Long B (TP Thủ Đức, TPHCM) cho biết chị đã "há hốc mồm" khi xem được bảng kê thực phẩm nhập vào trường để nấu ăn cho trẻ trong sáng và trưa ngày 2/10 vừa qua.

Theo chị T., nhiều mặt hàng đang có giá chênh lệch khá lớn so với nhiều siêu thị uy tín.

Theo thông tin từ bảng kê, thơm đã gọt giá 39.900 đồng/trái, đường kính trắng có giá 49.800 đồng/kg, dưa hấu không hạt giá 58.900 đồng/kg, thịt nạc dăm ngon có giá 219.800 đồng/kg, mì trứng Safoco giá 115,800 đồng/kg, muối i-ốt sấy tinh 16,900 đồng/500gr...

Bảng kê giá thực phẩm vào Trường Mầm non Phước Long B ngày 2/10 (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Chị T. chia sẻ: "Tôi thường xuyên mua đồ ở siêu thị, cửa hàng đồ hữu cơ nhưng giá cả cũng không cao như vậy. Đặc biệt những mặt hàng niêm yết như: đường, nước mắm, muối, mì... cũng cao hơn giá bình thường ở các siêu thị nhiều lần".

Mới cho con học từ đầu năm nay nên chị T. khá bất ngờ với mức đóng góp tiền ăn đó. Theo chị T., các khoản tạm thu của Trường Mầm non Phước Long B về tiền ăn của trẻ trong lúc chờ hướng dẫn của UBND TPHCM được tính giá ăn sáng 15.000 đồng/ngày, ăn trưa và xế 35.000 đồng/ngày.

Ngoài ra, phụ huynh còn trả tiền nước uống, phục vụ ăn sáng, vệ sinh, phục vụ và quản lý bán trú...

Cùng thắc mắc, phụ huynh H. cũng nói: "Tôi chưa nói về chất lượng vì nhà trường không kê rõ thực phẩm của thương hiệu nào, mối cung cấp sao. Tôi chỉ xem mức giá.

Dù biết giá thực phẩm vào trường học sẽ phải qua nhiều khâu trung gian khác như đấu thầu, kiểm tra chất lượng, giấy phép, nhân lực giao hàng đúng giờ nấu ăn, nhân công sơ chế... Tuy nhiên, mức giá như bảng kê của nhà trường vẫn là quá cao so với thực tế giá mua ở siêu thị".

Bảng so sánh giá thực phẩm nhập vào trường học và giá niêm yết trên một số hệ thống siêu thị lớn tại TPHCM (tên siêu thị được viết tắt. Mức giá có độ biến động nhẹ tùy ngày cung cấp và thương hiệu của sản phẩm (Tổng hợp: Huyên Nguyễn)

Yêu cầu kiểm tra, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp

Về vấn đề được phụ huynh phản ánh nêu trên, Trường Mầm Non Phước Long B đã gửi báo cáo tới Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức.

Theo báo cáo này, nhà trường bắt đầu công khai giá thực phẩm từ tháng 6/2023 và có dán thông báo tại bảng tin của trường để tất cả phụ huynh được nắm.

Đến nay vẫn chưa tiếp nhận thông tin phản ánh từ phụ huynh nào về việc thực phẩm đắt, rẻ hay bữa ăn kém chất lượng.

Theo đại diện nhà trường, nguồn thực phẩm của nhà trường được tính giá theo quy định của Nhà nước và chưa vượt quá mức quy định này. Tất cả thực phẩm nhập vào đều áp dụng theo chuỗi thực phẩm an toàn và có đầy đủ thông tin đơn vị nhà cung cấp, hóa đơn chứng từ, nguồn gốc nhập hàng… Những đơn vị này được trường chọn lựa dựa trên uy tín và chất lượng sản phẩm.

Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên - Trưởng phòng GD&ĐT TP Thủ Đức - cho hay sau khi nhận được phản ánh về bảng giá trên đã yêu cầu nhà trường rà soát lại giá, nếu không đúng theo quy định sẽ đổi nhà cung cấp.

Song, ông Vĩnh Nguyên lý giải thêm nếu phụ huynh so sánh giá đi chợ và giá cung cấp thực phẩm vào trường sẽ khác nhau bởi để nấu ăn cho trẻ, đặc biệt là trẻ mầm non, sẽ phải trải qua một quy trình kiểm duyệt thực phẩm nghiêm khắc, đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm.

Các nhà cung cấp phải có hồ sơ năng lực đảm bảo yêu cầu, được phê duyệt bởi cơ quan chức năng và chịu trách nhiệm cao về mức độ an toàn của thực phẩm. Ngoài ra, việc giá thực phẩm còn liên quan tới sĩ số học sinh và thời gian cung cấp.

Trưởng phòng GD&ĐT TP Thủ Đức chia sẻ Trường Mầm non Phước Long B vừa mới đi vào hoạt động nên số lượng học sinh còn ít. Chi phí nấu ăn tại bếp ăn của trường đối với cơ sở giáo dục mầm non cũng cao hơn so với suất ăn công nghiệp như các cấp học khác.

Được biết, Trường Mầm non Phước Long B được khánh thành vào hồi cuối tháng 4 và chỉ mới đi vào hoạt động vài tháng. Năm học 2023-2024, trường đón gần 200 trẻ mầm non theo học.