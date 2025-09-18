Viện Bác Nhã ra mắt tập san nghiên cứu dạy - học tiếng Trung

Đây là một trong những sự kiện học thuật quan trọng của giới nghiên cứu Hán ngữ Việt Nam, khi quy tụ tới 28 chuyên gia, học giả đầu ngành cùng gặp gỡ, thảo luận và đóng góp những ý kiến mang tính định hướng phát triển bền vững.

Lễ tổng kết và ra mắt tập san số 1 của Viện Bác Nhã, ngày 14/9 (Ảnh: BTC).

Viện Nghiên cứu Ứng dụng Ngôn ngữ Bác Nhã - “Linh hồn học thuật” của TMEDU

Trong hành trình đổi mới giáo dục ngoại ngữ tại Việt Nam, Hệ sinh thái giáo dục TMEDU đã khẳng định vị thế tiên phong với mô hình toàn diện, nơi nghiên cứu - đào tạo - ứng dụng được kết nối chặt chẽ.

Với thương hiệu chủ lực Thanhmaihsk - đơn vị đào tạo tiếng Trung hơn một thập kỷ, TMEDU đã đặt nền móng vững chắc cho sự ra đời của Viện Bác Nhã vào tháng 12/2023 và từng bước xây dựng mô hình phát triển bền vững, gắn kết giữa viện - trường - doanh nghiệp.

Viện Bác Nhã được xác định là “linh hồn học thuật” của toàn hệ sinh thái TMEDU, đóng vai trò góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Trung, nâng cao và chuẩn hóa chất lượng giáo viên ngắn hạn ở Việt Nam. Viện tập trung phát triển năm trụ cột: nghiên cứu chuyên sâu về dạy và học Hán ngữ, biên soạn giáo trình, đào tạo giáo viên, nghiên cứu phát triển các sản phẩm đào tạo đa phương thức và kết nối học giả.

Với tôn chỉ “Kế thừa - Sẻ chia - Phát triển - Sáng tạo”, viện đã và đang không ngừng tìm cách đưa những kết quả nghiên cứu chuyên sâu để áp dụng vào thực tiễn giảng dạy, nâng cao hiệu quả dạy và học, đem lại cho người học những buổi học thú vị và hiệu quả.

“Hội nghị Diên Hồng” của giới Hán ngữ

Điểm nhấn của sự kiện lễ tổng kết và ra mắt tập san khoa học “Nghiên cứu dạy - học tiếng Trung Quốc” là sự hiện diện của 28 học giả đầu ngành đến từ nhiều trường đại học trong cả nước. Đây được xem là một diễn đàn học thuật đỉnh cao, nơi quy tụ những tên tuổi uy tín cùng thế hệ nghiên cứu trẻ triển vọng.

GS.TS. Nguyễn Văn Khang - Phó Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam phát biểu trong sự kiện (Ảnh: BTC).

PGS.TS. Cầm Tú Tài - Trưởng khoa Ngôn ngữ Trung Quốc, Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội, chia sẻ ý kiến (Ảnh: BTC).

Những ý kiến trên đã tạo nên bức tranh toàn cảnh về một diễn đàn học thuật mở, giàu sức sống, nơi tri thức được trao đổi, phản biện và lan tỏa.

Cũng trong dịp này, Viện Bác Nhã công bố tập san khoa học “Nghiên cứu dạy - học tiếng Trung Quốc” quyển số 1 với chủ đề “Nghiên cứu dạy - học tiếng Trung Quốc”. Ấn phẩm đầu tiên gồm 13 công trình nghiên cứu được chọn lọc, xoay quanh bốn chủ đề chính.

Chủ đề 1: Chuẩn hóa năng lực giáo viên - Nền tảng chất lượng tương lai.

Chủ đề 2: Tiếng Trung cho người Việt - Khắc phục khó khăn, nắm bắt hiệu quả.

Chủ đề 3: Đổi mới phương pháp - Tối đa hóa hiệu quả dạy và khai thác tiềm năng người học.

Chủ đề 4: Giải mã yếu tố ngôn ngữ - Làm chủ tiếng Trung từ căn bản.

Nhiều nhà nghiên cứu, học giả ngành Hán ngữ đã có mặt chúc mừng lễ tổng kết và ra mắt tập san quyển số 1 của Viện nghiên cứu Ứng dụng Ngôn ngữ Bác Nhã (Ảnh: BTC).

Các công trình trong tập san không chỉ có giá trị lý luận mà còn mang tính ứng dụng cao, góp phần nâng chuẩn chất lượng đào tạo Hán ngữ ngắn hạn tại Việt Nam.

Với sự quy tụ của các học giả đầu ngành cùng những công trình nghiên cứu có giá trị, Viện Bác Nhã khẳng định vị thế là một “đầu tàu học thuật”. Viện đặt mục tiêu trở thành trung tâm kết nối, nơi tri thức Hán ngữ ngắn hạn được chuẩn hóa, lan tỏa và hội nhập vào đời sống giáo dục và kinh tế - xã hội.

Sự kiện lần này không chỉ là thành quả kế thừa và phát triển tri thức của đội ngũ nghiên cứu của viện, mà còn là lời tuyên ngôn về khát vọng kiến tạo một diễn đàn học thuật uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo tiếng Trung.