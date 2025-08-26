Văn bằng quốc tế của Vương quốc Anh mở lối vào đại học hàng đầu thế giới

Đây không chỉ là bảo chứng cho năng lực của người học mà còn là chìa khóa mở rộng cánh cửa vào những môi trường học thuật danh giá.

Văn bằng quốc tế của Vương quốc Anh: Bước đệm cho hành trình du học

Trong bối cảnh tuyển sinh bậc đại học ngày càng cạnh tranh, các văn bằng quốc tế của Vương quốc Anh như IGCSE, GCSE, O Level, AS Level và A Level đang chứng tỏ giá trị đặc biệt. Sở hữu các văn bằng này được xem là một điểm cộng đắt giá, giúp học sinh trở nên nổi bật và đáp ứng các phương thức xét tuyển, thậm chí có thể được tuyển thẳng vào các trường đại học hàng đầu cả trong và ngoài nước.

Những văn bằng này còn được hơn 800 trường đại học trên thế giới công nhận, bao gồm các cơ sở giáo dục danh tiếng tại Anh, Mỹ, Úc, Canada và Singapore, tạo nên lợi thế cạnh tranh đáng kể khi xin học bổng cũng như chuẩn bị hồ sơ du học.

Với văn bằng A Level, điểm số có thể được chuyển đổi trực tiếp thành tín chỉ tại một số trường đại học trên thế giới, giúp du học sinh rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí học tập.

Không chỉ có giá trị khi sở hữu, quá trình ôn luyện các văn bằng này cũng giúp học sinh rèn luyện kỹ năng học thuật quốc tế. Các em được tiếp cận với đa dạng chủ đề từ kinh tế, khoa học đến nghệ thuật, phù hợp với sở thích và định hướng nghề nghiệp, từ đó nuôi dưỡng cảm hứng học tập bền vững. Song song đó, các kỹ năng mềm quan trọng như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề cũng được bồi đắp, trở thành hành trang quý giá cho các bậc học cao hơn và sự nghiệp sau này.

Văn bằng quốc tế của Vương quốc Anh - tấm hộ chiếu học thuật được công nhận toàn cầu, mở rộng cánh cửa vào các trường đại học danh giá (Ảnh: shutterstock).

An Chi (lớp 9, TPHCM) vốn là học sinh có thế mạnh ở các môn tự nhiên. An Chi chỉ xem hội họa như một sở thích cá nhân. Tuy nhiên, khi theo học môn Nghệ thuật và Thiết kế (Art & Design) trong chương trình IGCSE, em đã được tiếp cận bộ môn này một cách bài bản, từ lý thuyết lịch sử nghệ thuật đến kỹ năng xây dựng hồ sơ năng lực (portfolio) chuyên nghiệp.

Trải nghiệm này đã giúp An Chi nhận ra năng khiếu và đam mê thực sự. Rất kịp thời, em đã biết đến Hội đồng Anh, một trong số các đơn vị tại Việt Nam tổ chức được gần như toàn bộ các kỳ thi của Vương quốc Anh.

Lựa chọn đơn vị tổ chức thi uy tín: Đảm bảo giá trị cho văn bằng

Theo bà Trần Phương Thúy, Quản lý Đối tác các Chương trình thi Quốc tế, Hội đồng Anh, các văn bằng quốc tế của Vương quốc Anh không chỉ giúp học sinh mở rộng cơ hội vào các trường đại học hàng đầu thế giới mà còn chứng minh năng lực học thuật được chuẩn hóa toàn cầu.

“Phụ huynh và học sinh nên lựa chọn các đơn vị khảo thí uy tín không chỉ để đảm bảo chất lượng văn bằng và quy trình thi chuyên nghiệp, mà còn để được tư vấn, cập nhật các mốc thời gian thi cử quan trọng. Điều này cũng giúp đảm bảo mọi quyền lợi của thí sinh, để các em được hỗ trợ toàn diện trước, trong và sau kỳ thi, từ đó tạo thuận lợi cho việc thi cử cũng như nộp hồ sơ vào các trường đại học trong nước hay hoàn thành hồ sơ du học”, bà Thúy nhấn mạnh.

Hội đồng Anh là tổ chức quốc tế về hợp tác văn hóa và giáo dục của Vương quốc Anh với hơn 90 năm hoạt động. Với kinh nghiệm tổ chức hơn 1 triệu kỳ thi văn bằng quốc tế của Vương quốc Anh tại hơn 50 quốc gia mỗi năm, Hội đồng Anh mang đến một quy trình khảo thí chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Tại Việt Nam, Hội đồng Anh là đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức các kỳ thi Văn bằng Quốc tế của Vương quốc Anh dành cho học sinh phổ thông tại Việt Nam, được cấp bởi Cambridge International, Pearson Edexcel và Oxford AQA.

Các thí sinh yên tâm với quy trình thi minh bạch, hỗ trợ toàn diện trước, trong và sau kỳ thi của Hội đồng Anh (Ảnh: Hội đồng Anh).

Với quy trình thi được chuẩn hóa quốc tế, đảm bảo tính nhất quán, minh bạch, các thí sinh có thể yên tâm tập trung thể hiện năng lực. Bên cạnh đó, Hội đồng Anh còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện từ trước, trong và sau kỳ thi, từ khâu tư vấn, hỗ trợ đăng ký cho đến việc đảm bảo an toàn và cấp văn bằng, giúp phụ huynh và học sinh an tâm trong suốt quá trình thi cử.

Hội đồng Anh là đơn vị tổ chức các kỳ thi lấy văn bằng quốc tế của Vương quốc Anh bao gồm IGCSE, GCSE, O Level, AS Level và A Level, được cấp bởi các hội đồng khảo thí như Cambridge International, Pearson Edexcel, và Oxford AQA. Các văn bằng này được công nhận toàn cầu, mở ra cơ hội học tập tại các môi trường giáo dục hàng đầu.

Thông tin đăng ký cho kỳ thi tháng 10-11/2025:

Thời hạn đăng ký:

Hạn đăng ký thường: 13/8/2025.

Hạn đăng ký muộn: 18/9/2025 (có áp dụng lệ phí đăng ký muộn).

Cách thức đăng ký: Phụ huynh và học sinh hoàn tất đăng ký trực tuyến qua hệ thống của Hội đồng Anh và tiến hành thanh toán lệ phí thi tại https://www.britishcouncil.vn/thi/ky-thi-quoc-te-thcs-thpt/dang-ky