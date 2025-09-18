Ứng dụng công nghệ giáo dục của VUS được đối tác quốc tế ghi nhận

Ông Steven Happel (trái) - Quản lý học thuật cấp cao VUS nhận chứng nhận và cúp đến từ đại diện National Geographic Learning (Ảnh: VUS).

Từ năm 2021, VUS đã hợp tác cùng nhà xuất bản National Geographic Learning (NGL) để biên soạn giáo trình LOOK độc quyền dành cho học viên cấp độ Super Kids (6-11 tuổi). Giáo trình được tinh chỉnh phù hợp với trẻ em Việt Nam, vừa giúp làm quen với đề thi Cambridge, vừa nuôi dưỡng tinh thần “học qua khám phá” qua hình ảnh chân thực, video sinh động và câu chuyện về thế giới xung quanh.

Nhiều nghiên cứu quốc tế đã chứng minh hiệu quả của phương pháp học tập này. Nghiên cứu từ National Training Laboratory (2025) chỉ ra rằng tỷ lệ ghi nhớ của học sinh khi học qua video đạt 65%, qua infographic 70%, qua quizz (trắc nghiệm) tương tác 75% và qua mô phỏng là 80%, trong khi cách học truyền thống chỉ đạt 10%.

Song song đó, NGL đã khẳng định rằng nhiếp ảnh chân thực và video sống động là phương thức mở ra thế giới phong phú tại lớp học, giúp lớp học sống động hơn, đồng thời kích thích sự tò mò của trẻ nhỏ - yếu tố then chốt thúc đẩy việc học hiệu quả và lâu dài.

VUS triển khai phương pháp giảng dạy tiếng Anh “Học qua khám phá” giúp trẻ tiếp thu tiếng Anh hiệu quả và nhanh chóng (Ảnh: VUS).

Mỗi bài học đều khéo léo lồng ghép tinh thần khám phá, giúp trẻ vừa rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ vừa tiếp cận tri thức phong phú về khoa học, văn hóa và xã hội. Việc học tiếng Anh trở thành hành trình mở rộng thế giới quan, nuôi dưỡng trí tò mò và trang bị tư duy hội nhập quốc tế.

Đồng thời, hệ thống bài tập định hướng trong LOOK giúp phát triển đồng bộ bốn kỹ năng nghe - nói - đọc - viết, kết hợp nội dung giúp trẻ làm quen với dạng đề thi Cambridge biên soạn riêng cho học viên VUS. Nhờ vậy, các em được rèn luyện kỹ năng làm bài ngay trên lớp, củng cố sự tự tin và sẵn sàng chinh phục các chứng chỉ quốc tế.

Không chỉ chú trọng chất lượng giảng dạy, VUS còn tiên phong ứng dụng công nghệ giáo dục hiện đại để nâng cao trải nghiệm học tập. Nổi bật là OVI App - ứng dụng độc quyền giúp học viên rèn luyện tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi, kết hợp cùng các phương pháp Discovery Learning và CoreMind Learning, mang đến nền tảng Anh ngữ vững chắc và phát triển toàn diện kỹ năng, tư duy toàn cầu.

Ứng dụng OVI độc quyền của VUS với công nghệ giáo dục hiện đại mang đến trải nghiệm học đa dạng và liền mạch (Ảnh: VUS).

Điểm đặc biệt của OVI App nằm ở việc nội dung bài tập được chuyển thể sinh động từ giáo trình LOOK. Những bài học vốn gắn liền với hình ảnh, thước phim khám phá thế giới trong lớp học nay trở thành các trò chơi, thử thách và hoạt động tương tác hấp dẫn, giúp trẻ tiếp thu kiến thức một cách hứng khởi và tự nhiên.

Nhờ phương pháp “trò chơi hóa”, học viên được rèn luyện 4 kỹ năng tiếng Anh, tư duy phản biện, khả năng tự học và nuôi dưỡng niềm yêu thích Anh ngữ bền vững, tự tin chinh phục chứng chỉ quốc tế và mở rộng thế giới quan ngay từ nhỏ.

Nỗ lực tiên phong trong việc số hóa học liệu thông qua ứng dụng công nghệ giáo dục hiện đại, VUS được NGL vinh danh với chứng nhận “Đối tác tiên phong trong việc số hóa nội dung học”. Lễ trao chứng nhận được diễn ra trang trọng vào ngày 14/9, trong khuôn khổ Lễ Vinh danh và Phát chứng chỉ Cambridge và IELTS của VUS - sự kiện đánh dấu thành quả cho nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, mở rộng cánh cửa để học viên Việt Nam tiếp cận nền giáo dục Anh ngữ theo chuẩn quốc tế toàn diện, hiện đại và giàu cảm hứng khám phá.

VUS được National Geographic Learning ghi nhận trong công tác ứng dụng công nghệ giáo dục số hóa học liệu độc quyền từ NGL (Ảnh: VUS).

Ông Justin Kaley - Giám đốc Marketing Vùng của National Geographic Learning nhận định: “VUS đã tiên phong ứng dụng công nghệ giáo dục hiện đại, đưa thế giới vào lớp học và biến giờ học trở nên sống động. Nhờ đó, trải nghiệm học tập được mở rộng, cá nhân hóa, giúp việc học tiếng Anh hứng khởi, ý nghĩa và mang lại kết quả thiết thực”.

Trong khuôn khổ buổi lễ, VUS đã trao các chứng chỉ Cambridge và IELTS cho 1.730 học viên, đồng thời tiếp tục xác lập kỷ lục mới với tổng cộng 209.701 học viên đạt chứng chỉ quốc tế tính đến tháng 9. Thành tích này khẳng định vai trò hàng đầu của VUS trong đổi mới phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ hiện đại, mang đến cơ hội tiếp cận giáo dục Anh ngữ theo chuẩn quốc tế cho thế hệ trẻ Việt Nam.

VUS vinh danh và phát chứng chỉ quốc tế cho 1.730 học viên tại buổi lễ ngày 14/9 (Ảnh: VUS).

Với ghi nhận này, National Geographic Learning là đối tác quốc tế thứ ba trao chứng nhận cho công tác giảng dạy Anh ngữ của hệ thống VUS. Trước đó vào tháng 2, VUS được Nhà xuất bản và Hội đồng khảo thí Đại học Cambridge ghi nhận là Gold Preparation Centre (Trung tâm Đào tạo Vàng) năm thứ 5 liên tiếp. Tiếp nối vào tháng 6, hệ thống tiếp tục được Hội đồng Anh (British Council) vinh danh là Đối tác hạng Platinum trong hệ thống đối tác IELTS, 3 năm liên tiếp (2023-2025).