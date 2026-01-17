Tuyển sinh sớm: Lựa chọn chiến lược trong bối cảnh giáo dục đại học quốc tế hóa

Kỳ tuyển sinh mùa Xuân 2026 của Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU - Đại học Kinh tế Quốc dân nhận được sự quan tâm khi áp dụng mô hình tuyển sinh theo hướng đánh giá năng lực toàn diện.

Tuyển sinh sớm và sự dịch chuyển trong cách tiếp cận đại học

Cùng với sự phát triển của các chương trình đào tạo quốc tế tại Việt Nam, cách lựa chọn đại học của phụ huynh và học sinh đang dần thay đổi. Thay vì phụ thuộc vào một kỳ thi, nhiều gia đình ưu tiên các phương thức tuyển sinh đánh giá năng lực toàn diện, chú trọng quá trình học tập và khả năng thích ứng của người học.

Theo các chuyên gia, tuyển sinh sớm giúp học sinh giảm áp lực năm cuối cấp, đồng thời sớm xác định lộ trình học tập, chuẩn bị ngoại ngữ và làm quen với môi trường đại học. Trong xu hướng đó, các chương trình đào tạo quốc tế với hình thức tuyển sinh linh hoạt ngày càng được quan tâm.

Kỳ tuyển sinh mùa Xuân mang đến cơ hội trúng tuyển đại học sớm cho thí sinh đang học lớp 12 (Ảnh: IBD@NEU).

Kỳ tuyển sinh sớm mùa Xuân 2026 của chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU được xây dựng theo hướng tiếp cận này. Thí sinh được đánh giá thông qua nhiều tiêu chí, bao gồm kết quả học tập, bài thi kiến thức tổng hợp, phỏng vấn trực tiếp và năng lực ngoại ngữ.

Theo đại diện trường, cách làm này nhằm lựa chọn những thí sinh phù hợp với môi trường học tập bằng tiếng Anh, đồng thời giúp học sinh sớm hình dung rõ hơn về yêu cầu và phương pháp học tập ở bậc đại học.

Lợi thế từ nền tảng đào tạo và kinh nghiệm quốc tế

IBD@NEU là chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc đại học đầu tiên của Đại học Kinh tế Quốc dân - cơ sở đào tạo có uy tín lâu năm trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và kinh doanh tại Việt Nam. Trải qua hơn 20 năm phát triển, chương trình đã xây dựng được hệ thống đào tạo ổn định, hợp tác với các trường đại học đối tác tại Anh và Mỹ.

Các ngành đào tạo tại chương trình IBD@NEU (Ảnh: IBD@NEU).

Một trong những điểm nhấn của IBD@NEU là mô hình đào tạo linh hoạt. Sinh viên có thể lựa chọn học toàn bộ chương trình tại Việt Nam (4+0), hoặc chuyển tiếp sang nước ngoài theo các lộ trình khác nhau, 1 -3 năm đầu tại Việt Nam và 1-2 năm cuối tại Anh hoặc Mỹ (1+2, 2+2, 3+1).

Chi phí học tập tại Việt Nam chỉ bằng khoảng 1/5 đến 1/10 so với chi phí du học toàn phần để nhận bằng cử nhân tương đương tại nước ngoài, đem đến cho người học lựa chọn phù hợp với điều kiện tài chính và định hướng cá nhân.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, chương trình chú trọng phát triển các kỹ năng mềm, tư duy phản biện và khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa - những năng lực ngày càng được thị trường lao động đánh giá cao.

Phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động

Theo các nghiên cứu về nhân lực, thị trường lao động hiện nay đang ưu tiên những ứng viên có nền tảng học thuật, ngoại ngữ tốt và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp. Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với các chương trình đào tạo đại học, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh.

Sinh viên IBD@NEU cùng môi trường học tập quốc tế (Ảnh: IBD@NEU).

Trong bối cảnh đó, các chương trình đào tạo quốc tế như IBD@NEU được xem là lựa chọn giúp người học sớm tiếp cận môi trường học tập chuẩn mực, rèn luyện tư duy toàn cầu và khả năng thích ứng.

Việc tham gia tuyển sinh sớm mùa xuân 2026 cũng giúp học sinh lớp 12 có thêm thời gian chuẩn bị trước khi nhập học, từ đó giảm bớt áp lực và nâng cao hiệu quả học tập sau này.

IBD Open Day - Trải nghiệm trước khi đưa ra quyết định

Để phụ huynh và học sinh có cái nhìn trực quan hơn về chương trình, Ngày hội thông tin IBD Open Day sẽ được tổ chức vào chủ nhật, ngày 18/1 tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Người tham dự sẽ được trải nghiệm lớp học thử theo chuẩn quốc tế, gặp gỡ giảng viên, đội ngũ tư vấn và tìm hiểu sâu về lộ trình học tập, cơ hội chuyển tiếp, cũng như định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp.

Đây không chỉ là một buổi tư vấn tuyển sinh, mà là điểm khởi đầu cho một quyết định mang tính dài hạn. Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức buổi giới thiệu thông tin trực tuyến qua nền tảng zoom để tư vấn và giải đáp thông tin online - IBD Info Session online 20/1.

Sinh viên tham gia trải nghiệm tại Ngày hội thông tin IBD Open Day (Ảnh: IBD@NEU).

Trong bối cảnh giáo dục đại học đang bước vào giai đoạn cạnh tranh và quốc tế hóa, lựa chọn đúng chương trình - đúng thời điểm có thể tạo nên khác biệt lớn cho tương lai của người học.

Với những học sinh sẵn sàng chủ động nắm bắt cơ hội, kỳ tuyển sinh sớm mùa xuân 2026 của IBD@NEU cùng IBD Open Day 18/1 hứa hẹn là cánh cửa mở ra một hành trình đại học theo chuẩn mực quốc tế, vững vàng và nhiều triển vọng.