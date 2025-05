Từ vụ hiệu trưởng nói giáo viên là “gái bao”, cô giáo nhớ cảnh… đồ bỏ đi

Mới đây, bà Lê Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Sơn (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa), bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì một số sai phạm, trong đó có hành vi thiếu chuẩn mực, vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhà giáo.

Cụ thể, thời điểm bà Huệ còn là Phó hiệu trưởng, khi một số giáo viên của trường dự bữa cơm cùng lãnh đạo UBND xã đoàn công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, bà Huệ đã gọi điện cho một giáo viên và nói cô này là “gái bao”.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Sơn, Thanh Hóa - người từng gọi giáo viên là "gái bao" - vừa bị kỷ luật (Ảnh: Hoàng Dương).

Một câu gọi, một hình ảnh so sánh mang tính xúc phạm phần nào cho thấy sự yếu thế của cô giáo mầm non ngay với người quản lý. Trên thực tế có không ít nỗi tủi hờn của giáo viên, thậm chí chọn nghỉ việc vì quản lý nhà trường.

Đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi lần ký ức ngày đầu đi dạy tràn về, cô Huỳnh Ngọc Mai (tên nhân vật đã được thay đổi), ở TPHCM vẫn ám ảnh.

Khi mới ra trường, thông qua một người quen, cô Mai được nhận vào một trường tư thục gần nhà. Mới ra trường, chưa hình dung được thực tế nuôi dạy trẻ, cô Mai kiệt sức với công việc chăm sóc trẻ.

Cô đuối dần với công việc hàng ngày quay cuồng chuyện ăn ngủ, sinh hoạt, vệ sinh đến dạy học cho hàng chục đứa trẻ, chưa kể trẻ gây gổ, mâu thuẫn, giải quyết cùng phụ huynh…

Cô Mai hay nhớ cảnh mình ôm lấy cánh thanh sắt cửa sổ để dựa vào rồi gục đầu ngủ. Chốc chốc lại giật mình xoay việc này việc kia.

Thế nhưng, áp lực công việc với cô Mai vẫn không đáng sợ bằng việc phải đối mặt, làm việc với hiệu trưởng trường khi đó.

Cô Mai kể, từ nhỏ đi học tiểu học, phổ thông và cả khi vào đại học, cô rất ngưỡng mộ các thầy cô hiệu trưởng bởi vẻ uy nghiêm nhưng cũng dễ gần, thân thiện. Cô không khỏi sốc khi ra trường "đụng" ngay với người hiệu trưởng chưa từng có trong hình dung.

Cô hiệu trưởng thường chê bai, chửi bới, xúc phạm ngay trước mặt học sinh và phụ huynh. Những từ ngữ “xả” xuống giáo viên như "con này con kia", rồi chê bai ngu dốt, kém cỏi là chuyện hàng ngày.

Từ trong việc nhỏ, hiệu trưởng bắt giáo viên phải làm đúng theo cách của mình. Làm khác đi là bà sẽ bắt lỗi, chê trách, xỉ vả ngay giữa đông người nên giáo viên luôn trong tình trạng căng thẳng. Chưa kể cách hành xử với giáo viên luôn có khoảng cách, phân biệt.

“Ngày đó giáo viên ăn trưa tại trường, hiệu trưởng ngồi riêng một mâm. Có khi, cả mâm cơm của hơn 10 cô giáo chỉ một con cá diêu hồng chiên, mọi người phải ăn dè dặt nhìn nhau. Hiệu trưởng ngồi cạnh, một mình một phần như vậy không bao giờ hỏi han”, cô Mai kể.

Ngày nào đi dạy về, cô Mai cũng khóc, thu mình, sợ hãi và rơi vào bất ổn tâm lý. Vậy nhưng, bố mẹ, người thân xung quanh vẫn động viên “cố mà giữ việc” nên khi đó cô không dám buông…

Đến khi không thể chịu nổi thêm, cô Mai xin nghỉ việc. Và đây mới là lúc cô đối mặt với sự xúc phạm, mạt sát tận cùng.

Dường như không chấp nhận việc một giáo viên bỗng dưng rời đi, vị hiệu trưởng gọi cô Mai lên phòng, chỉ tay vào mặt rồi tuôn đủ lời chê trách. Bà nói cô là "thứ bỏ đi", được nhận về đào tạo, bồi dưỡng giờ đủ lông đủ cánh “ăn cháo đá bát”.

Ngày cuối cùng làm việc, khi bước chân ra khỏi cánh cổng trường, cô chạy thẳng một mạch không ngoái đầu lại. Sau này, qua đồng nghiệp cũ, cô Mai thở phào khi biết hiệu trưởng đã nghỉ việc.

Với cô Mai, trong trường học người hiệu trưởng ảnh hưởng rất lớn khả năng làm việc và sự gắn bó với công việc của giáo viên. Không chỉ ở năng lực chuyên môn mà còn ở cách cư xử, thái độ ứng xử với giáo viên, nhân viên.

Lâu nay, khó khăn của giáo viên mầm non thường được nhắc nhiều ở khía cạnh công việc áp lực, đi sớm về trễ, lương thấp… Còn áp lực vô hình từ người quản lý trường học còn ít được quan tâm.

Tại một hội thảo về giáo dục mầm non ở TPHCM cách đây không lâu, nguyên trưởng khoa giáo dục mầm non của một trường đại học chia sẻ, ở nhiều nơi, môi trường giáo dục mầm non rất ngột ngạt với giáo viên.

Cô giáo mầm non, đặc biệt là các cô giáo vừa ra trường rất cần sự chia sẻ, thấu hiểu từ người quản lý để gắn bó với nghề (Ảnh minh họa: Hoài Nam).

Những hoạt động giáo dục, chuyên môn giáo viên rất khó phát huy vì họ phải làm quá nhiều việc lao động phổ thông và họ còn bị động vì “vướng” ý chí của người quản lý, chủ trường.

Nhiều lãnh đạo, chủ trường không xuất phát từ ngành mầm non nên đôi khi các quy định, chỉ đạo cứng nhắc, không linh hoạt, thiếu thực tế. Khi đó, giáo viên là người phải hứng hết.

Chưa kể, theo người này, khi quản lý trực tiếp ở trường thiếu tôn trọng giáo viên, cư xử thiếu kiểm soát thì nỗi khổ của giáo viên mầm non tăng lên gấp nhiều lần, ảnh hưởng đến tinh thần làm việc và sự gắn bó với môi trường, với công việc.