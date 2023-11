Học sinh xuất sắc được ở lại trường

Cô Nguyễn Thị Ngọc (SN 1990, quê ở xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) hiện là giáo viên ngành may và thiết kế thời trang, Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghiệp - Thủ công nghiệp Nghệ An.

Năm 2021, cô Ngọc là giáo viên xuất sắc của trường, giáo viên dạy giỏi toàn quốc. Năm nay cô Ngọc vinh dự trở thành giáo viên tiêu biểu toàn quốc.

Cái duyên đến với nghề của cô giáo trẻ bắt đầu từ đam mê với nghề may, thiết kế thời trang từ nhỏ. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại trở thành một giáo viên, đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức đến học sinh. Đó như là một giấc mơ đối với chị.

Cô Nguyễn Thị Ngọc, giáo viên Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghiệp - Thủ công nghiệp Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Đam mê may, thiết kế thời trang nên tôi tìm cho mình một ngôi trường phù hợp để có thể theo đuổi giấc mơ. Vậy là tôi đến Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghiệp - Thủ công nghiệp Nghệ An đăng ký học ngành may và thiết kế thời trang.

Thời điểm đó chỉ nghĩ rằng sau khi học xong mình có nghề, công việc ổn định để lo cho gia đình. Được nhà trường giữ lại để giờ đây có cơ hội truyền tải những đam mê của mình đến nhiều thế hệ học sinh", cô Ngọc chia sẻ.

Ngày còn học nghề, chị Ngọc đã thể hiện năng khiếu vượt trội khi luôn là một trong những học sinh xuất sắc nhất ngành may, thiết kế thời trang của nhà trường. Từng đường may, từng mẫu thiết kế của cô học trò luôn khiến các giáo viên thán phục. Nhiều năm liền Ngọc là học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh giỏi quốc gia. Ngọc tốt nghiệp nghề may và thiết kế thời trang với số điểm tối đa.

Cô Ngọc và thầy Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghiệp - Thủ công nghiệp Nghệ An trong buổi trò chuyện với phóng viên (Ảnh: Nguyễn Phê).

Thời điểm đó, Ban giám hiệu Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghiệp - Thủ công nghiệp Nghệ An đã thuyết phục cô học trò ở lại trường và cử đi học nâng cao để trở thành giáo viên.

"Mình luôn nỗ lực hết sức để làm công việc mà bản thân đam mê thì nhất định sẽ gặt hái được thành công. Với tôi đó là một sự thay đổi rất lớn. Tôi cũng nỗ lực hết sức mình để không phụ sự tin tưởng của ban giám hiệu nhà trường. Và đặc biệt là trách nhiệm của mình đối với học sinh", cô Ngọc chia sẻ thêm.

Sau khi kết thúc khóa học, chị Ngọc trở về trường với tư cách là giáo viên giảng dạy ngành may và thiết kế thời trang. Những ngày đầu đứng trên bục giảng, chị Ngọc rất bỡ ngỡ, lo lắng. Mỗi bài giảng đều được cô giáo trẻ chuẩn bị rất kỹ, làm sao học sinh có thể hiểu nhanh nhất, nắm chắc nhất.

Cô Ngọc hướng dẫn các em trong giờ lên lớp (Ảnh: Nguyễn Phê).

Với đặc thù, học sinh vùng sâu, lần đầu rời khỏi bản làng, cuộc sống còn nhiều bỡ ngỡ, thậm chí nhiều em chưa giao tiếp giỏi bằng tiếng kinh nên quá trình học rất khó khăn. Vì vậy, không chỉ giảng dạy về kiến thức nghề, cô Ngọc còn giúp học sinh dần làm quen, thích nghi với cuộc sống nơi thành phố.

Từ đam mê may, thiết kế thời trang đến nữ giáo viên trẻ tiêu biểu toàn quốc (Video: Nguyễn Phê).

Mỗi bài giảng luôn được cô Ngọc tìm hiểu, thiết kế thành những công thức đơn giản nhất để học sinh tiếp thu một cách nhanh nhất.

Cô Ngọc cũng luôn khuyến khích học sinh của mình thể hiện sự sáng tạo thông qua những cuộc thi. Với những phần thưởng nhỏ, cô giáo trẻ đã khéo léo khơi dậy niềm đam mê của học sinh.

Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghiệp - Thủ công nghiệp Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Học sinh ngành may và thiết kế thời trang của Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghiệp - Thủ công nghiệp Nghệ An ra trường với tay nghề cao vì thế luôn được các công ty lớn chào đón. Nhiều học sinh của cô Ngọc giờ đã làm quản lý trong các công ty may lớn với mức lương lý tưởng.

"Học sinh của trường hầu hết có hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, chúng tôi rất vui khi dạy nghề cho các em, ra trường có công ăn việc làm, thu nhập tốt. Từ đó các em có thể giúp đỡ được gia đình và lo cho cuộc sống của chính mình. Đó là niềm hạnh phúc nhất của tôi và tất cả giáo viên trong nhà trường", cô Ngọc tâm sự.

Nhờ chồng vào vai học sinh

Năm 2021, cô Ngọc là giáo viên dạy giỏi toàn quốc ngành may và thiết kế thời trang. Bài giảng của cô Ngọc được đánh giá rất cao. Tuy nhiên quá trình chuẩn bị bài giảng để dự thi cũng là thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhất.

Thời điểm đó, toàn thành phố Vinh, Nghệ An thực hiện cách ly. Không được đến lớp, không được gặp học sinh, không có ai để tập giảng, cô Ngọc nhờ chồng vào vai học sinh để mình dạy. Qua đó, chính chồng có những đánh giá rất thực tế giúp cô Ngọc hoàn thiện để bài giảng thêm sinh động, hấp dẫn, dễ hiểu.

Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trường, về nhà hằng đêm cô vẫn miệt mài đèn sách với con (Ảnh: Nguyễn Phê).

Thầy Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghiệp - Thủ công nghiệp Nghệ An, chia sẻ, cô Ngọc là một giáo viên có chuyên môn cao, tâm huyết với nghề. Học sinh ngành may và thiết kế thời trang ra trường với tay nghề cao, được nhiều công ty lớn săn đón.

Chiều 17/11, tại thủ đô Hà Nội, cô Ngọc cùng với nhiều giáo viên khác được Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, chia sẻ nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (Ảnh: Nguyễn Ngọc).

Từ đó có thể chứng minh được chất lượng trong từng bài học mà cô Ngọc đã truyền đạt. Cô Ngọc được vinh danh là giáo viên tiêu biểu toàn quốc, vinh dự gặp mặt Thủ tướng Chính phủ là niềm tự hào rất lớn đối với nhà trường.

Không "ngủ quên" trên thành công, cô Ngọc luôn tìm tòi, sáng tạo để mang đến cho học sinh của mình một sản phẩm tốt nhất.

Cô Ngọc (hàng đầu cùng thứ 6 từ phải qua trái) chụp ảnh lưu niệm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong buổi lễ gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) tại thủ đô Hà Nội (Ảnh NVCC).

"Mình cố gắng không phải vì thành công cho bản thân, những thành tích đạt được mà để làm sao có thể giúp được học sinh của mình. Để các em ra trường với tay nghề cao nhất, có được công việc tốt, thu nhập ổn định", cô Ngọc chia sẻ.

Chiều 17/11, tại thủ đô Hà Nội, cô Ngọc là một trong những giáo viên vinh dự được gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

"Đây là kỷ niệm sẽ không bao giờ quên. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường trung cấp Kinh tế - Công nghiệp - Thủ công nghiệp Nghệ An, quý thầy, cô giáo, phòng, khoa, đặc biệt Khoa May và Thiết kế thời trang. Xin kính chúc quý thầy, cô giáo, anh chị em đồng nghiệp thành công trong sự nghiệp trồng người", cô Ngọc tâm sự.

