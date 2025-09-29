Từ câu chuyện nhỏ đến ước mơ lớn của 10 đại sứ British Council Study Award 2025

Diễn ra từ ngày 1/7 đến 12/8, chương trình thu hút đông đảo các học sinh đa dạng lứa tuổi từ tiểu học đến trung học phổ thông. Sau hai vòng thi, 10 đại sứ xuất sắc đã được trao học bổng toàn phần với tổng trị giá 250 triệu đồng.

10 đại sứ xuất sắc đạt học bổng British Council Study Award 2025 (Ảnh: Hội đồng Anh).

Ông Anton Glushkov - thành viên ban tổ chức - chia sẻ tài năng có thể ở bất cứ đâu và cơ hội cũng nên được trao đi rộng khắp.

Không đặt nặng thành tích hay trình độ tiếng Anh, học bổng hướng đến khám phá tiềm năng, đam mê học tập và câu chuyện truyền cảm hứng của mỗi cá nhân.

Những chia sẻ từ hai đại diện trong top 10 quán quân học bổng dưới đây là minh chứng cho giá trị ấy: dù xuất phát điểm khác nhau, các em đều gặp nhau ở niềm đam mê học tập và giấc mơ bước ra thế giới rộng lớn với tiếng Anh.

Khi tiếng Anh là cầu nối với thế giới

Tiếp xúc với tiếng Anh từ khi mới hai tuổi, Đỗ Trần Tùng Lâm - học sinh trường Trung học phổ thông Trí Đức, TPHCM, xem ngôn ngữ này như cầu nối giúp em khám phá thế giới và kết nối với mọi người. Nhận được học bổng Study Award 2025 và trở thành đại sứ của Hội đồng Anh là niềm tự hào nhưng cũng mang nhiều trách nhiệm,

Tùng Lâm chia sẻ: “Đây là cơ hội để em chứng minh và truyền cảm hứng rằng với sự nỗ lực và cơ hội công bằng, ai cũng có thể trở nên xuất sắc”.

Từ động lực ấy, Lâm ấp ủ mở một lớp học tiếng Anh tình nguyện trong vài tuần tới, nơi em sẽ hướng dẫn phát âm, kỹ năng giao tiếp cơ bản và giúp các bạn nhỏ chưa có điều kiện học tập tiếp cận tiếng Anh. Lâm nghĩ rằng học tiếng Anh không chỉ để giỏi hơn, mà còn để kết nối, sẻ chia và truyền cảm hứng.

Đỗ Trần Tùng Lâm (hàng sau, áo đen, ở giữa) - một trong số 10 học sinh đạt học bổng British Council Study Award 2025 - cùng với ước mơ lan tỏa tiếng Anh đến cộng đồng (Ảnh: Hội đồng Anh).

Học tiếng Anh là những phút giây “đắm mình” trong ngôn ngữ cùng mẹ

Còn với Lê Tuệ Nhiên - đại sứ nhí sinh năm 2017 tại Hà Đông - chia sẻ: “Tiếng Anh không chỉ là môn học mà là một phần tự nhiên trong cuộc sống hằng ngày của em”.

Nhiên bật mí bí quyết học tập: “Các bạn có thể đọc sách, xem video bằng tiếng Anh và tập nói trước gương mỗi ngày. Càng luyện tập thường xuyên, bạn sẽ càng tiến bộ”.

Hành trình đến với học bổng của Nhiên luôn có sự đồng hành của mẹ. Em và mẹ đã cùng nhau luyện tập mỗi tối thông qua việc đọc truyện song ngữ, xem phim hoạt hình, học từ mới và thực hành hội thoại. Nhờ đó, Nhiên dần tự tin hơn để xuất sắc thể hiện bản thân trong vòng phỏng vấn.

Lê Tuệ Nhiên - một trong những gương mặt xuất sắc đạt học bổng British Council Study Award 2025 - cùng mẹ biến những giờ học hằng ngày thành sự tự tin và tình yêu với tiếng Anh (Ảnh: Hội đồng Anh).

Chị Hải Yến - mẹ của Tuệ Nhiên - chia sẻ: “Tôi tin rằng muốn giỏi tiếng Anh thì con cần được đắm mình trong ngôn ngữ này. Và tại Hội đồng Anh, con sẽ được học trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp và được thầy cô đồng hành tận tâm. Đây không chỉ là nơi học tiếng Anh, mà còn là cái nôi nuôi dưỡng sự tự tin và tình yêu với ngôn ngữ”.

Đây là hai trong số nhiều câu chuyện truyền cảm hứng, phản ánh góc nhìn tích cực của thế hệ trẻ đam mê ngôn ngữ và dám theo đuổi ước mơ của mình. Hội đồng Anh sẽ đồng hành cùng các em trên hành trình chinh phục tiếng Anh và khám phá thế giới thông qua cánh cửa của ngoại ngữ và tri thức.

Hội đồng Anh và sứ mệnh đồng hành cùng thế hệ tương lai Việt Nam

Là tổ chức giáo dục quốc tế hiện diện tại hơn 100 quốc gia, Hội đồng Anh tiên phong mang đến các sáng kiến học tập thiết thực, giúp học viên, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên khai phá tiềm năng, phát triển khả năng tiếng Anh. Đồng thời trang bị các kỹ năng thiết yếu của thế kỷ 21 như giao tiếp, sáng tạo và tư duy phản biện.

Không chỉ mang đến học bổng, Hội đồng Anh còn mở ra cơ hội trải nghiệm môi trường giáo dục theo chuẩn quốc tế và nuôi dưỡng đam mê học tập bền vững, sẵn sàng tự tin vươn ra thế giới.

Bà Gemma Thompson, Giám đốc học thuật các chương trình tiếng Anh tại Hội đồng Anh, khẳng định: “Mỗi học sinh đều xứng đáng có cơ hội tiếp cận nền giáo dục chất lượng. Hội đồng Anh cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ không chỉ trong việc phát triển ngôn ngữ, mà còn bồi dưỡng kỹ năng và tư duy toàn cầu”

British Council Study Award là chương trình học bổng do Hội đồng Anh tổ chức với tổng giá trị lên tới 250 triệu đồng, dành cho học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông đang cư trú tại Hà Nội hoặc TPHCM.

Sau hai vòng thi diễn ra, 10 gương mặt xuất sắc đã được lựa chọn để nhận học bổng toàn phần và bắt đầu hành trình học tập tại Hội đồng Anh.

Độc giả có thể trải nghiệm môi trường tiếng Anh an toàn, hiệu quả theo chuẩn quốc tế tại đây.