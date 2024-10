Trường tiểu học thuê đơn vị nấu ăn bán trú chưa có chứng nhận an toàn VSTP

UBND thành phố Hòa Bình vừa có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, về việc kiểm tra các trường tiểu học trên địa bàn thuê đơn vị chưa có Giấy chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) nấu ăn cho học sinh.

Qua kiểm tra hồ sơ, nắm bắt, thu thập thông tin, cơ quan chức năng thành phố Hòa Bình xác định, Công ty CP tư vấn và thương mại dịch vụ An Thịnh - Chi nhánh Hòa Bình (Công ty An Thịnh), cung cấp dịch vụ ăn uống tại các trường tiểu học: Sông Đà, Trần Quốc Toản và Lý Tự Trọng chưa được cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm (VSTP).

Trường Tiểu học Sông Đà, TP Hòa Bình thuê đơn vị chưa có Giấy chứng nhận ATVSTP nấu ăn cho học sinh (Ảnh: Thanh Bình).

Sau khi có kết quả kiểm tra, UBND TP Hòa Bình đã chỉ đạo các phòng và các nhà trường dừng việc sử dụng dịch vụ ăn uống do Công ty An Thịnh cung cấp.

"Việc tổ chức bếp ăn bán trú tại các trường chỉ thực hiện khi có sự thống nhất của hội phụ huynh học sinh và đủ các điều kiện theo quy định", UBND thành phố Hòa Bình nêu rõ.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND thành phố Hòa Bình cho biết, thành phố đang xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân, các nhà trường khi đã lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện theo quy định.

Trước đó, phụ huynh có con theo học tại các trường Tiểu học Sông Đà phản ánh, chất lượng bữa ăn của con mình không tương xứng với số tiền bỏ ra 26.000 đồng/bữa. Phụ huynh cũng cho rằng, bữa ăn không đảm bảo, không bắt mắt.

"Nhà trường tổ chức ăn bán trú cho học sinh 1 tuần thì dừng lại. Sau đó chúng tôi mới biết, đơn vị cung cấp chưa có Giấy chứng nhận An toàn VSTP. Các phụ huynh yêu cầu nhà trường không để cho đơn vị chưa có giấy chứng nhận nấu ăn cho các con", một phụ huynh nói.

Suất ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Sông Đà (Ảnh phụ huynh và nhà trường cung cấp).

Sau khi nhận được phản ánh, UBND TP Hòa Bình đã chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và có kết quả nêu trên.

Báo cáo của UBND TP Hòa Bình cũng cho thấy, năm học 2024-2025 các trường tiểu học nói trên, chuyển đổi hình thức từ việc tổ chức bếp ăn bán trú sang mua suất ăn từ đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống cho học sinh.

Các nhà trường ký hợp đồng dịch vụ bán trú trường học với Công ty An Thịnh. Sau đó, công ty này đã sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bếp ăn bán trú nhà trường để chế biến suất ăn cho các em học sinh.