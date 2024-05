Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS quận 4 - trường mầm non xanh giữa TPHCM

UTS chính thức triển khai chương trình mầm non.

5 năm đầu đời của trẻ cần được đầu tư kỹ lưỡng

Con lớn lên mỗi ngày trong không gian bức bối là điều mà các ông bố, bà mẹ tại đô thị lớn như TPHCM lo ngại. Trong lớp học kín, trí tưởng tượng bay bổng của các bé sẽ bị hạn chế phát triển. Ví dụ như nếu chỉ quẩn quanh trong bốn bức tường, làm sao con biết hôm nay đám mây có hình gì?

Đó là lý do khiến nhiều phụ huynh lựa chọn chương trình mầm non tại UTS để các bé được trải nghiệm không gian mở, hòa vào thiên nhiên khi ngôi trường được kết hợp giữa yếu tố "botanical" - cây xanh và "boutique" - nhỏ xinh, ấm cúng. Tại ngôi trường này, trẻ sẽ được chạy nhảy vui chơi, bước ra ngoài để khám phá thế giới muôn màu.

Không gian xanh tại UTS Botanique Campus dành cho trẻ mầm non.

Cô Trần Thị Mỹ Dung - quản lý Chương trình Mầm non UTS - cho biết: "Đội ngũ UTS hiểu rằng 5 năm đầu đời là tiền đề cho sự phát triển của một đứa trẻ và nguồn động lực tự nhiên nhất của con xuất phát từ một không gian luôn tràn đầy ánh sáng tự nhiên bên ngoài khung cửa lớp học. Có thể nói, tại những đô thị đông đúc như TPHCM, bé mầm non được học trong môi trường chan hòa thiên nhiên thế này là một trải nghiệm quý báu".

Phương pháp giáo dục tiên tiến để con trẻ hào hứng

Dựa trên nhu cầu xã hội và mong muốn phụ huynh, chương trình mầm non tại UTS dành cho trẻ em từ 18 tháng đến 5 tuổi được xây dựng trên nền triết lý Montessori, kết hợp với chương trình tiếng Anh Oxford (OIC) và chương trình Floppy's Phonics giúp học sinh không chỉ khôn lớn về trí tuệ mà còn mạnh khỏe, rèn luyện tính tự lập và chủ động, phát triển cảm xúc và nhân cách.

Chương trình mầm non tại UTS được xây dựng dựa trên triết lý Montessori.

Theo đó, một lớp học mầm non tại UTS được xây dựng bao gồm nhiều độ tuổi khác nhau nhưng không chênh lệch quá nhiều, được gọi là lớp học trộn tuổi. Thực tế cho thấy, học sinh theo học mầm non tại UTS đang hòa nhập mô hình lớp học trộn tuổi rất hào hứng và phát triển tích cực hơn về mặt cảm xúc và tính cách, đặc biệt là những bé con một.

Bên cạnh đó, lý do đặc biệt khiến nhiều phụ huynh "chọn mặt gửi vàng" là trẻ mầm non UTS được phát triển nền tảng ngôn ngữ ngay từ 5 năm vàng đầu đời, với chương trình Quốc tế Oxford (OIC) và chương trình Ngữ âm Floppy's Phonics.

Cô Mỹ Dung cho biết: "Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành giáo dục, chúng tôi hiểu rõ khả năng tiếp thu và phát triển vượt bậc của trẻ trong những năm đầu đời, từ đó tập trung đẩy mạnh môi trường tiếng Anh. Không chỉ trang bị kỹ năng, chúng tôi mang tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai của các con".

Tại UTS, các chương trình Ngữ âm Floppy's Phonics được thiết kế để giúp các bạn nhỏ từ 2,5 tuổi làm quen với ngôn ngữ nói, xây dựng nền tảng viết và sau đó là đọc. Các con được hướng dẫn trực tiếp bởi các thầy cô bản xứ để làm quen với cách phát âm chuẩn và tự tin giao tiếp trong tương lai.

Chương trình mầm non tại UTS kết hợp với chương trình Quốc tế Oxford và Floppy's Phonics.

Ở tuổi lên 3, bé sẽ cần học cách tập trung nhưng vẫn giữ được trạng thái hăng say, hứng thú trong những giờ học với chương trình OIC với 4 môn học: Toán, tiếng Anh, Khoa học và Wellbeing (Sức khỏe và Quản lý cảm xúc xã hội). Phương pháp tiếp cận của chương trình Quốc tế Oxford lấy niềm vui là trung tâm học tập với nguyên lý cơ bản là học sinh khỏe mạnh hơn sẽ học tập tốt hơn.

Tại UTS, trẻ cảm thấy an toàn trong không gian giáo dục xanh đầy giá trị trải nghiệm và được thụ hưởng chương trình giáo dục tân tiến, đồng nhất từ mầm non đến hết lớp 12 để phát triển toàn diện theo triết lý giáo dục "Tận tâm ươm dưỡng nhân tài". Vì vậy, Mầm non UTS hiện được rất nhiều phụ huynh có trẻ nhỏ an tâm để "chọn mặt gửi vàng".