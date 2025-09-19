Trường học thiết kế giờ ra chơi thành sân khấu âm nhạc, rạp chiếu phim

Không còn cảnh cắm cúi vào màn hình điện thoại, giờ ra chơi của học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (TPHCM) nay trở thành một sân khấu âm nhạc (Ảnh: BTX).

Giờ ra chơi: Không còn là thế giới của điện thoại

Những ngày đầu năm học mới, vào mỗi giờ ra chơi, không khí tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (TPHCM) rộn ràng khác biệt.

Tiếng trống ra chơi vừa dứt, thay vì cắm cúi vào màn hình điện thoại, hàng trăm học sinh đã ùa ra sân cỏ trước phòng truyền thống. Từng tiết mục “cây nhà lá vườn” được trình diễn nhưng đủ sức khiến sân trường bùng nổ.

Trên sân khấu, những ca sĩ học sinh say sưa thể hiện tài năng, còn khán giả là bạn học ngồi phía dưới cùng giơ tay, lắc lư theo giai điệu cuốn hút. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò nối tiếp nhau.

Trong không khí ấy, âm nhạc như "vitamin tinh thần" giúp học sinh “sạc” lại năng lượng cho những tiết học tiếp theo.

Chỉ cách đó vài bước, tại hội trường lầu 4 dãy nhà Vạn Xuân, ánh đèn sân khấu cũng bật sáng, chuẩn bị cho một “buổi chiếu phim” đặc biệt vào mỗi thứ 2, 4, 6 hằng tuần.

Học sinh hoà mình cùng các tiết mục văn nghệ (Ảnh: BTX).

Phòng hội trường được thiết kế trở thành "rạp chiếu phim" thu nhỏ với những bộ phim được tuyển chọn kỹ lưỡng. Các tác phẩm này không chỉ mang tính giải trí mà còn được sàng lọc gắt gao để đảm bảo truyền tải những thông điệp nhân văn, giá trị giáo dục và kỹ năng sống đẹp.

Mỗi suất chiếu có thể phục vụ đến 250 học sinh, tạo cơ hội cho các em giải tỏa căng thẳng sau giờ học và tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên.

Trong bối cảnh TPHCM siết chặt việc sử dụng điện thoại trong trường học, mô hình này mở ra một cách giải trí mới mẻ, lành mạnh, giúp học sinh vừa thư giãn vừa đón nhận thông điệp sống đẹp.

Bùi Gia Minh, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Bùi Thị Xuân, chia sẻ: "Trong bối cảnh học sinh không được sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi, chiếu phim hay sân khấu âm nhạc là những hoạt động hấp dẫn, giúp các bạn xả stress sau tiết học và có thêm năng lượng cho tiết sau".

Rạp phim thu nhỏ tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (Ảnh: BTX).

Tại Trường THPT Thạnh Lộc, giờ ra chơi đã trở nên sôi động và phong phú nhờ những hoạt động thay thế chiếc điện thoại. Nhà trường đã trang bị điện thoại công cộng để học sinh dễ dàng liên lạc với gia đình, đồng thời khuyến khích các em tham gia nhiều sân chơi bổ ích.

Từ những trận đấu thể thao đầy hào hứng, các buổi sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật sôi nổi cho đến việc đầu tư vào thư viện, tạo không gian học tập mở, tất cả đều hướng đến mục tiêu tạo ra một môi trường học đường lành mạnh, năng động.

Sau một năm triển khai mô hình “trường học không điện thoại”, những thay đổi tích cực đã được ghi nhận rõ rệt. Học sinh không chỉ tập trung hơn trong giờ học mà còn trở nên gắn kết, sôi nổi hơn trong giờ ra chơi.

Nhờ giao tiếp trực tiếp, các em đã giảm thiểu tình trạng xung đột, mâu thuẫn trên mạng xã hội. Đặc biệt, việc tăng cường vận động cũng giúp cải thiện đáng kể tình trạng thừa cân, béo phì ở lứa tuổi học đường.

Ông Đặng Văn Thạnh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thạnh Lộc, cho biết, trường thực hiện quy định "không sử dụng điện thoại trong nhà trường, kể cả giờ ra chơi" từ năm học trước xuất phát từ quan sát thực trạng học sinh “sống trong thế giới ảo”.

Song, giờ đây học sinh trường mình đã quen và hưởng ứng với các hoạt động học tập, vui chơi trong môi trường không điện thoại.

Đòn bẩy của sáng tạo và thay đổi

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, lý giải mô hình mới cho các giờ ra chơi không phải là sự cấm đoán các em không được sử dụng điện thoại, mà là một sự định hướng tích cực.

Hiện tại, nhà trường vẫn cho phép học sinh sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi nhưng chủ động tạo ra những sân chơi hấp dẫn để các em tự nguyện lựa chọn.

Mỗi hoạt động mà nhà trường tổ chức đều mang một thông điệp riêng. Buổi chiếu phim truyền tải giá trị nhân văn, hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội, còn âm nhạc nuôi dưỡng cảm xúc và giúp học sinh tự tin thể hiện bản thân.

Tất cả những điều đó đã tạo nên một "ngôi trường hạnh phúc", nơi mà giá trị của sự trải nghiệm được đặt lên hàng đầu. Đây là cách tiếp cận mang tính giáo dục sâu sắc, giúp học sinh nhận thức được giá trị của các hoạt động tập thể và phát triển toàn diện.

"Đó chính là thông điệp thầy cô gửi gắm: một ngôi trường hạnh phúc không phải được đo bằng cơ sở vật chất hiện đại, mà bởi những trải nghiệm độc đáo, đầy ắp tình cảm, để mỗi học sinh lớn lên trong niềm vui, sự sẻ chia và khát vọng sống tốt đẹp”, ông Phú cho hay.

Hoạt động câu lạc bộ được phát triển rộng rãi tại Trường THPT Thạnh Lộc (Ảnh: NTCC).

Theo dự thảo của Sở GD&ĐT TPHCM, việc triển khai thực hiện hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi tại trường học sẽ bắt đầu ngay trong tháng này.

Giai đoạn 1 thí điểm tại 16 trường đến hết học kỳ I. Giai đoạn 2, từ tháng 1/2016 triển khai đồng loạt tại tất cả cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Về cách thức triển khai, mỗi trường có ít nhất 3 hoạt động thay thế đa dạng trong giờ ra chơi (thể thao, văn nghệ, trò chơi dân gian, đọc sách, câu lạc bộ kỹ năng sống...), học sinh tham gia ít nhất một hoạt động tập thể, không còn tình trạng sử dụng điện thoại cho mục đích giải trí cá nhân trong giờ ra chơi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, ông Nguyễn Văn Hiếu, khẳng định quan điểm của Sở là không cấm tuyệt đối học sinh mang điện thoại đến trường.

Thay vì cấm đoán cực đoan, các trường học nên tập trung vào việc định hướng để học sinh biết cách sử dụng điện thoại một cách an toàn và hợp lý. Mục tiêu là biến thiết bị này thành một công cụ hữu ích, hỗ trợ đắc lực cho việc học tập và đáp ứng các nhu cầu liên lạc thiết yếu của học sinh khi cần.