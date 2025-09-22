Học sinh Hà Nội chất vấn hiệu phó loạt câu hỏi khó

Đây là lần thứ 3 Trường THPT Lê Lợi tổ chức hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh, nhằm thực hiện chủ trương “Mỗi ý kiến 1 hạt mầm thay đổi”.

Các vấn đề liên quan tới môi trường học đường được nhiều học sinh đặt ra với người đứng đầu nhà trường, từ yêu cầu giảm áp lực học tập, thi cử đến việc gia tăng các hoạt động ngoại khoá. Đại diện lớp 12A5 đặt ra một câu hỏi khó: “Nhà trường làm gì để chúng em cảm thấy hạnh phúc, an toàn và được tôn trọng khi đến trường?”

TS Lê Xuân Trung - Phó hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Lê Lợi - khẳng định nhiều năm qua nhà trường luôn trăn trở với điều này.

Học sinh Trường THPT Lê Lợi trong buổi đối thoại trực tiếp với lãnh đạo nhà trường sáng 22/9 (Ảnh: Hoàng Hồng).

Vị hiệu phó đưa ra 3 biện pháp: giáo dục toàn diện, tạo nhiều sân chơi bổ ích để học sinh khám phá năng lực bản thân; chỉ đạo giáo viên không ngừng đổi mới phương pháp dạy học để học sinh luôn hứng thú khi vào lớp; luôn lắng nghe tiếng nói, nguyện vọng của học sinh để kịp thời nắm bắt những vấn đề các em gặp phải.

Hiệu phó nhà trường thừa nhận thầy cô đều cố gắng từng ngày để làm được những điều đó. Dẫu vậy, ngay cả thầy cô cũng có thể mắc khuyết điểm, sai lầm.

“Chúng ta không ai có thể dám nói rằng mình không có khuyết điểm, sai lầm. Vì thế, khi đối diện với những khuyết điểm, sai lầm của người khác, chúng ta cần ứng xử một cách chia sẻ, vị tha. Nếu các con mắc khuyết điểm, thầy cô sẽ giúp các con khắc phục khuyết điểm đó bằng các biện pháp khác nhau chứ không phải chỉ có kỷ luật và quát nạt”, ông Trung nói.

Chia sẻ với báo chí bên lề sự kiện đối thoại nói trên về tác động của Thông tư 19 tới nề nếp của trường học, ông Lê Xuân Trung cho rằng quy định kỷ luật mới rất nhân văn nhưng dường như cần thêm thời gian để có thể hoàn toàn phù hợp với thực tế học đường tại Việt Nam.

Học sinh phổ thông hiện nay có sự hiểu biết về pháp luật thấp, khả năng kiềm chế cảm xúc, hành vi chưa tốt. Có nhiều lý do cho tình trạng trên, như công tác phổ biến pháp luật trong nhà trường, gia đình còn hạn chế; cha mẹ chưa dành đủ thời gian cho con cái để chia sẻ, nắm bắt tâm lý của con; thiết bị công nghệ và mạng xã hội ảnh hưởng đến năng lực kiểm soát hành vi…

"Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục con cái còn lỏng lẻo. Nhiều bậc cha mẹ có tâm lý “trăm sự nhờ thầy cô”, buông lỏng trách nhiệm dạy dỗ con cái nên khi con xảy ra vấn đề gì sẽ lập tức đổ lỗi cho nhà trường.

Chính vì thế khi nhà trường, thầy cô không còn các chế tài xử lý, các biện pháp kỷ luật mang tính răn đe với những học sinh vi phạm kỷ luật thì việc giáo dục đạo đức học sinh sẽ ngày càng khó khăn hơn”, ông Lê Xuân Trung nói.

Vị hiệu phó nói thêm, khi cơ quan chức năng phải vào trường học để xử lý học sinh thì điều đó có nghĩa là lỗi của học sinh rất nghiêm trọng. Trong khi trên thực tế, nếu nhà trường có đủ chế tài và thực hiện tốt các biện pháp kỷ luật mạnh mẽ thì lỗi nghiêm trọng đó có thể đã không xảy ra vì đã được ngăn ngừa từ trước.

Học sinh cuối cấp treo những lời ước nguyện lên cây mơ ước trên sân trường (Ảnh: Hoàng Hồng).

Theo ông, khi Thông tư 19 có hiệu lực, trách nhiệm của các trường sẽ ngày càng lớn hơn. Những chương trình đối thoại trực tiếp với học sinh để nắm bắt và giải đáp kịp thời tâm tư, nguyện vọng cùng cả những bức xúc của các em là cách mà Trường THPT Lê Lợi thực hiện để cải thiện môi trường học đường, hướng đến mục tiêu thân thiện, an toàn, tôn trọng, văn minh.