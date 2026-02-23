Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xét học bạ, cộng điểm cho học sinh chuyên

Thí sinh dự tuyển vào Trường Đại học Xây dựng Hà Nội bằng phương thức xét học bạ cần đảm bảo cùng lúc 2 điều kiện: điểm thi tốt nghiệp THPT không dưới 15 và điểm trung bình cộng 3 năm lớp 10, 11, 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển không dưới 18. Đồng thời, thí sinh không có môn nào có điểm trung bình cộng dưới 5,5.

Với các chương trình đào tạo liên kết với đại học Mỹ, thí sinh phải có điểm trung bình cộng môn Tiếng Anh trong cả 3 năm cấp 3 từ 7,5 trở lên, hoặc điểm thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh đạt 6,5 trở lên. Chứng chỉ IELTS 5.0 có thể dùng làm điều kiện thay thế.

Đặc biệt, thí sinh học trường chuyên sẽ được cộng thêm 1 điểm ưu tiên.

Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, có chứng chỉ SAT từ 1200, chứng chỉ ACT từ 24 trở lên đều được cộng điểm từ 0,5 đến 1,5 điểm. Riêng thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia mà không dùng quyền tuyển thẳng được cộng 1-3 điểm.

Bảng điểm cộng ưu tiên như sau:

Chính sách cộng điểm cho học sinh trường chuyên và học sinh có thành tích học sinh giỏi, có chứng chỉ quốc tế cũng được áp dụng với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cũng công bố bảng quy đổi IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác. Trong đó, thí sinh có IELTS 5.0 được tính tương đương điểm 8. Mức điểm 10 tính cho IELTS từ 7.0 trở lên.

Năm 2026, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội dự kiến tuyển sinh 4.700 sinh viên. Học phí dự kiến là 20,9 triệu đồng/năm với chương trình chuẩn, 37 triệu đồng/năm với chương trình hợp tác với Đại học Mississippi, Mỹ.