Trường Đại học Thái Bình Dương điều chỉnh thời gian công bố điểm chuẩn

Thời gian công bố điểm chuẩn Trường Đại học Thái Bình Dương dự kiến sẽ trước 17h ngày 22/8. Đây cũng là thời điểm Bộ GD&ĐT hoàn tất lần lọc ảo thứ 10.

Thí sinh trúng tuyển vào trường cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 30/8. Thời gian làm thủ tục nhập học trực tiếp tại trường từ ngày 23/8 đến hết ngày 7/9. Trường làm việc cả thứ bảy và chủ nhật, trừ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định.

Thông báo này thay thế cho các nội dung trước đây về điểm chuẩn trúng tuyển hoặc các thông tin có liên quan của trường.

Năm 2025, Trường Đại học Thái Bình Dương tuyển sinh 1.000 chỉ tiêu cho 20 ngành/chuyên ngành đào tạo như: Công nghệ bán dẫn, Thiết kế đồ họa, Truyền thông đa phương tiện, Du lịch, Ngôn ngữ Anh, Đông Phương học (Tiếng Hàn Quốc và Tiếng Trung Quốc), Luật, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị khởi nghiệp…

Học phí năm học 2025-2026 dao động 8-10 triệu đồng/kỳ. Học phí toàn khóa học của hệ cử nhân là 96,2 triệu đồng và hệ kỹ sư là 118,4 triệu đồng. Trường cam kết không tăng học phí trong toàn khoá học.

Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Thái Bình Dương năm học 2025-2026.

Năm nay Trường Đại học Thái Bình Dương triển khai đợt xét tuyển bổ sung dành cho các thí sinh chưa trúng tuyển hoặc muốn thay đổi ngành học phù hợp với sở thích và định hướng nghề nghiệp. Đây được coi là cơ hội cuối cùng để các thí sinh mở rộng lựa chọn và đảm bảo cơ hội trúng tuyển vào các ngành học yêu thích.

Những tân sinh viên nhập học trong đợt xét tuyển bổ sung trước ngày 30/8 sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn, bao gồm giảm 8 triệu đồng học phí năm nhất hoặc giảm 2 triệu đồng học phí học kỳ đầu tiên, đồng thời được miễn phí 3 tháng ở tại ký túc xá của trường, hỗ trợ tối đa cho sinh viên ngoại tỉnh ổn định nơi ở trong thời gian học tập.

Ưu đãi dành riêng cho thí sinh trúng tuyển và nhập học trước 30/8 (Ảnh: Trường Đại học Thái Bình Dương).

Trường Đại học Thái Bình Dương nổi bật với môi trường đào tạo hiện đại, hệ thống phòng học, phòng lab và studio chuyên dụng, cùng thư viện tài liệu phong phú phục vụ việc nghiên cứu và thực hành của sinh viên. Chương trình đào tạo của trường hướng đến thực hành và định hướng nghề nghiệp, với hơn 30% thời gian học tại doanh nghiệp và cơ hội thực tập từ năm nhất.

Sinh viên trong buổi thực học tại Vietjetair, cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh (Ảnh: Trường Đại học Thái Bình Dương).

Sinh viên còn được tiếp cận các chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính đa dạng, cùng cơ hội trao đổi, học tập tại các đối tác quốc tế ở Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu..., giúp nâng cao năng lực ngoại ngữ và trải nghiệm quốc tế cho sinh viên. Bên cạnh đó, trường sở hữu mạng lưới hơn 100 doanh nghiệp đối tác trong và ngoài nước, hỗ trợ sinh viên có cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Chương trình học tập trải nghiệm tại Bali của các bạn sinh viên ngành Du lịch (Ảnh: Trường Đại học Thái Bình Dương).

Sinh viên được trau dồi kỹ năng nghề nghiệp thực tế phục vụ cho công việc (Ảnh: Trường Đại học Thái Bình Dương).

Các bạn học sinh THPT có cơ hội nhận học bổng của trường thông qua các cuộc thi học thuật chất lượng (Ảnh: Trường Đại học Thái Bình Dương).

Với những lợi thế vượt trội và ưu đãi hấp dẫn, Trường Đại học Thái Bình Dương là lựa chọn của nhiều thí sinh mong muốn được trải nghiệm thực tế, từng bước xác định sở thích, năng lực và định hướng nghề nghiệp của bản thân và yên tâm về con đường nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp, dù đã có định hướng hay đang trong quá trình khám phá bản thân.