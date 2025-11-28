Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam trao đổi ý định thư với Đại học Manchester Metropolitan

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) và Đại học Manchester Metropolitan, Vương quốc Anh, đã trao đổi ý định thư về việc triển khai các chương trình song bằng tại Việt Nam. Lễ trao đổi diễn ra tại London (Anh).

Lễ trao đổi được thực hiện bởi Giáo sư Rick Bennett, Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch BUV và Giáo sư Liz Warren, Quản lý Bộ phận Quốc tế - Khoa Kinh doanh và Luật, Đại học Manchester Metropolitan.

Lễ trao đổi ý định thư diễn ra với sự góp mặt của đại diện hai trường tại London (Ảnh: BUV).

Buổi lễ có sự chứng kiến của Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế; PGS.TS. Phạm Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam; ông James Shipton, Giám đốc Quốc gia Hội đồng Anh tại Việt Nam; bà Đào Thị Hồng, Bí thư thứ nhất (Giáo dục) - Đại sứ quán Việt Nam tại Anh; cùng Giáo sư Nguyễn Xuân Huấn, Chủ tịch Hội Trí thức Việt Nam tại Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland.

Đáp ứng nhu cầu nhân lực toàn cầu

Ý định thư thể hiện cam kết chung giữa hai cơ sở giáo dục, mở ra cơ hội cho sinh viên BUV tiếp cận di sản học thuật hơn 200 năm từ Manchester Metropolitan, khẳng định nỗ lực của BUV trong việc mở rộng các chương trình chất lượng được kiểm định bởi đại học hàng đầu thế giới.

Với Manchester Metropolitan, đây là cơ hội thâm nhập thị trường giáo dục giàu tiềm năng của Việt Nam, tăng cường hợp tác tại châu Á và mở rộng cộng đồng sinh viên quốc tế.

Khuôn viên trường rộng rãi với nhiều mảng xanh, thoáng đãng (Ảnh: BUV).

Manchester Metropolitan là một trong những cơ sở giáo dục đại học lớn nhất Vương quốc Anh, đạt xếp hạng Vàng trong Khung đánh giá chất lượng giảng dạy năm.

Trường Kinh doanh của Manchester Metropolitan sở hữu “Triple Crown Accreditation”, danh hiệu chỉ 1% các trường kinh doanh hàng đầu thế giới đạt được. Trường nghệ thuật cũng nằm trong Top 51-100 thế giới về Nghệ thuật & Thiết kế (QS Rankings).

Từ năm 2026, Manchester Metropolitan sẽ triển khai tại BUV 5 chương trình đào tạo, gồm bốn chương trình cử nhân: Ngân hàng và Tài chính quốc tế, Thiết kế (Đồ họa), Kinh doanh Công nghệ , Thiết kế (Minh họa & Hoạt hình); và một chương trình thạc sĩ Kinh doanh.

Các chương trình được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực toàn cầu, kết hợp chuẩn học thuật nghiêm ngặt của Manchester Metropolitan với môi trường học tập 5 sao của BUV, tuân thủ đầy đủ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và cơ quan quản lý giáo dục đại học độc lập của Anh.

Mô hình song bằng cho phép sinh viên linh hoạt lựa chọn lộ trình học tập phù hợp với điều kiện tài chính và mục tiêu nghề nghiệp.

Giáo sư Rick Bennett chia sẻ: “Hợp tác với Manchester Metropolitan thể hiện cam kết đồng hành của BUV cùng chiến lược phát triển quốc gia của Việt Nam ở các lĩnh vực trọng yếu. Với di sản học thuật và tinh thần đổi mới của đối tác Anh quốc, các chương trình mới sẽ mang đến cho sinh viên BUV trải nghiệm học tập gắn liền với thực tiễn và xu hướng phát triển của thời đại”.

Sinh viên sẽ được hưởng chất lượng đào tạo quốc tế từ Manchester Metropolitan trong môi trường chuẩn QS 5 sao của BUV (Ảnh: BUV).

Giáo sư Liz Warren cho biết: “Việt Nam là một trong những thị trường giáo dục phát triển nhanh và giàu tiềm năng nhất ở châu Á. Thông qua quan hệ hợp tác, chúng tôi mong muốn cùng xây dựng các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong tương lai, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn học thuật nghiêm ngặt và truyền thống xuất sắc của Manchester Metropolitan. Hợp tác cũng mang đến cho sinh viên Việt Nam nhiều cơ hội học tập và phát triển trong môi trường quốc tế”.

Sự kiện nối tiếp lễ ký ý định thư giữa Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Kỹ năng Vương quốc Anh Baroness Smith về tăng cường hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai nước vào ngày 29/10.

Mô hình thành công

Giáo dục và nghiên cứu khoa học là trụ cột trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Vương quốc Anh. Với các đóng góp thiết thực vào việc thắt chặt mối quan hệ song phương, BUV nhiều lần được Đại sứ quán Anh tại Việt Nam vinh danh là mô hình hợp tác giáo dục thành công giữa hai chính phủ.

Thành lập năm 2009 bằng 100% vốn đầu tư nước ngoài, BUV thể hiện cam kết đầu tư dài hạn của Anh quốc tại Việt Nam.

BUV là trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam hợp tác với các trường đại học tại Anh để cấp bằng Anh quốc được chứng nhận toàn cầu, cũng là đơn vị đầu tiên tại ASEAN và duy nhất trong nước đạt chứng nhận kiểm định toàn diện từ Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Anh Quốc (QAA).

Với định hướng liên tục đổi mới chương trình, mở rộng hợp tác quốc tế và đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, BUV tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc mang nền giáo dục Anh quốc chất lượng cao đến Việt Nam, hướng tới tầm nhìn trở thành trường đại học quốc tế hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

BUV là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận 5 sao của Quacquarelli Symonds (QS), đồng thời là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam và ASEAN được nhận chứng nhận chất lượng toàn cầu từ QAA, Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học của Vương quốc Anh.

Đây là hai trong những cơ quan kiểm định uy tín nhất trên thế giới. Chương trình học của BUV được thiết kế bài bản, luôn cập nhật xu hướng mới nhất của ngành, chú trọng tích hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành, đảm bảo 100% sinh viên có việc làm hoặc tiếp tục học lên cao trong vòng ba tháng sau khi tốt nghiệp.

Tìm hiểu thêm về BUV tại: https://mmu.buv.edu.vn/

Với hơn 44.000 sinh viên, Đại học Manchester Metropolitan là một trong những trường đại học lớn và được yêu thích nhất tại Vương quốc Anh, tọa lạc ngay trung tâm thành phố Manchester.

Khuôn viên hiện đại của trường kết hợp phương pháp giảng dạy đổi mới với các chương trình nghiên cứu xuất sắc và các khóa thực tập hưởng lương, giúp sinh viên phát triển toàn diện và sẵn sàng vươn xa trong sự nghiệp.

Tìm hiểu thêm về Manchester Metropolitan tại: www.mmu.ac.uk