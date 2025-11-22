Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam khai giảng năm học mới, trao hàng nghìn suất học bổng

Không khí trang trọng, lan tỏa niềm tin vào năm học mới nhiều bứt phá

Từ sáng sớm, khuôn viên trường đã rực rỡ cờ, hoa trang trí đón chào lễ khai giảng. Sinh viên háo hức có mặt để tham dự sự kiện, chứng kiến khoảnh khắc mở ra một năm học đầy triển vọng. Tiếng trống khai trường vang lên trong sự xúc động của các đại biểu, thầy cô và sinh viên, mở ra một chặng đường học tập mới hứa hẹn nhiều đổi mới, sáng tạo và thành công.

Tham dự lễ khai giảng và chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày nhà giáo Việt Nam có Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Phạm Ngọc Thắng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Lê Đại Hùng; cùng toàn thể các phó hiệu trưởng nhà trường và cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam.

Ông Lê Đại Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Hữu Ái).

Trong không khí trang trọng đó, buổi lễ không chỉ đánh dấu một năm học mới bắt đầu mà còn là dịp tri ân các cán bộ, giảng viên nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Các thầy cô đã thể hiện quyết tâm, trách nhiệm trong việc đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo và tiếp tục đồng hành cùng sinh viên trên con đường học tập và lập nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đại Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường nhấn mạnh quyết tâm xây dựng môi trường đào tạo tiên tiến, gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết - thực hành - trải nghiệm thực tiễn. Trường sẽ tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo theo hướng hiện đại hóa, đầu tư cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thư viện và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo.

"Năm học mới mở ra nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trường xác định sinh viên là trung tâm của quá trình đào tạo, mọi chính sách đều phải hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng học tập, phát triển toàn diện cho người học. Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, chúng tôi càng có trách nhiệm trang bị cho thế hệ sinh viên những kỹ năng cần thiết để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao", ông Hùng nhấn mạnh.

Hàng loạt chương trình học bổng tiếp thêm động lực học tập

Một trong những điểm nhấn tại lễ khai giảng là phần công bố và trao các chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, vượt khó vươn lên, thành tích học tập xuất sắc. Đây là hoạt động được duy trì nhiều năm và đã trở thành nét đẹp truyền thống của Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam.

Theo đó, trường đã tặng 47 suất học bổng 100% học phí cho các em sinh viên có hoàn cảnh mồ côi cả cha và mẹ; tặng 30 suất học bổng 50% học phí cho 30 sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ; tặng 72 máy tính xách tay cho các em sinh viên nghèo vượt khó và có thành tích cao trong học tập.

Song song với đó, trường đã trao hàng nghìn suất học bổng lớn nhỏ mỗi năm, bao gồm học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài năng, học bổng doanh nghiệp tài trợ, học bổng hỗ trợ sinh viên vùng sâu vùng xa… Những phần quà ý nghĩa này đã trở thành nguồn động lực giúp sinh viên nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập.

Chăm lo đời sống sinh viên được trường ưu tiên. Trường không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn đẩy mạnh tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, kết nối doanh nghiệp; tạo môi trường học tập, rèn luyện toàn diện cho sinh viên.

Trường cũng đã xây dựng nhiều câu lạc bộ học thuật, trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nhằm khuyến khích sinh viên phát triển năng lực tư duy, sáng tạo và kỹ năng mềm. Các hoạt động giao lưu quốc tế, trao đổi sinh viên, thực tập doanh nghiệp được tổ chức thường xuyên, mở rộng cơ hội tiếp cận thực tiễn cho sinh viên.

Việc phối hợp với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong xây dựng chương trình đào tạo giúp sinh viên dễ dàng hòa nhập thị trường lao động sau khi tốt nghiệp, nhiều ngành đạt tỷ lệ có việc làm cao trong năm đầu ra trường.

NGƯT.PGS.TS Nguyễn Thành Vinh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đánh trống khai giảng (Ảnh: Hữu Ái).

Kết thúc buổi lễ, tiếng trống khai trường vang lên như lời hiệu triệu cho một năm học mới với nhiều kỳ vọng. Toàn thể giảng viên, sinh viên cùng thể hiện quyết tâm vượt qua những thách thức, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, xây dựng Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam trở thành trung tâm đào tạo uy tín, chất lượng cao.

Buổi lễ khai giảng khép lại trong không khí ấm áp, đoàn kết và hy vọng. Những chính sách nhân văn, các suất học bổng được trao đi không chỉ tạo điều kiện cho sinh viên tiếp tục học tập mà còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm xã hội, về tinh thần sẻ chia và khích lệ thế hệ trẻ kiên trì theo đuổi ước mơ.

Với sự đồng hành của trường, sự nỗ lực của thầy cô và tinh thần phấn đấu của sinh viên, năm học mới hứa hẹn ghi dấu nhiều thành tựu nổi bật.