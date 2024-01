Ngày 24/1, thời tiết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa rét hại, đặc biệt là một số huyện vùng núi cao như Mường Lát, Bá Thước, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Để đảm bảo sức khỏe, nhiều nhà trường đã cho học sinh nghỉ học.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát, cho biết, toàn huyện có hơn 3.000 học sinh các cấp tiểu học và mầm non phải nghỉ học để tránh rét.

Tại xã Trung Lý, huyện Mường Lát, nhiệt độ xuống 4 độ C, sương mù dày đặc (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo bà Thúy, ngày 24/1, nhiệt độ tại huyện Mường Lát xuống dưới 10 độ C, tại một số khu lẻ ở các bản Trung Thắng, Trung Tiến, Sài Khao (xã Mường Lý) và bản Khằm (xã Trung Lý), nhiệt độ khoảng 4 độ C.

Tương tự, học sinh tại hai xã Thành Sơn và Lũng Cao (huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) cũng nghỉ học do nhiệt độ xuống thấp 5-6 độ C.

Cụ thể, Trường mầm non Thành Sơn có 33 trẻ mầm non; Trường Tiểu học và THCS Cao Sơn (xã Lũng Cao) có 125 học sinh; khu lẻ Cao Sơn (Trường mầm non Lũng Cao) có 29 trẻ.

Nhiệt độ tại Cao Sơn, xã Lũng Cao, huyện bá Thước xuống 3,5 độ C, nhà trường cho các em học sinh nghỉ học (Ảnh: Thế Tài).

Thầy Nguyễn Thế Tài, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Cao Sơn, cho biết hiện nhiệt độ tại Cao Sơn xuống thấp, khoảng 3,5 độ C, sương mù dày đặc. "Từ ngày hôm qua (23/1), nhà trường đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe", thầy Tài cho biết.

Bên cạnh các huyện miền núi, nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã cho học sinh nghỉ học để tránh rét.