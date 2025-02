Chuyện chưa kể về nam sinh "ẵm" học bổng 8 tỷ đồng từ ĐH Mỹ

Lúc 3h ngày 14/12, Nguyễn Bentley Minh Nhật, lớp 12B3, trường Vinschool The Harmony, nhận kết quả trúng tuyển ngành Phim và Kinh doanh của Đại học Dartmouth (Mỹ).

"Em và người bạn thân gọi điện cho nhau để cùng chờ nhận kết quả. Một phần trong em lo lắng, nhưng phần còn lại lại rất kỳ vọng. Khi mở thư và đọc được từ "Congratulations" em nhảy khỏi ghế và chạy khắp nhà trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Em báo tin cho bố và bà, và họ rất tự hào", Minh Nhật tự hào kể.

Dartmouth trao cho Minh Nhật học bổng trị giá hơn 80.000 USD một năm (2 tỷ đồng) và kéo dài 4 năm học. Với khoản hỗ trợ này, gia đình em chỉ còn phải đóng 11.000 USD (280 triệu đồng) mỗi năm.

Minh Nhật sinh ra ở Canada, đến lớp 1 thì theo bố mẹ về Việt Nam. Suốt thời tiểu học, em vẫn đi lại giữa hai nước, trước khi về hẳn vào năm lớp 6.

"Nhờ vào sự dạy dỗ của bố mẹ, em không gặp khó khăn trong việc thích nghi với văn hóa Việt Nam. Bố mẹ em luôn nhắc nhở tôi về cội nguồn, dạy em nói tiếng Việt, và luôn giữ truyền thống gia đình như ăn các món ăn Việt Nam và đón Tết đúng phong tục", em tâm sự.

Khi bắt đầu quá trình nộp đơn vào đại học, Minh Nhật biết rằng mình muốn học làm phim ở Mỹ. Ban đầu, Minh Nhật nhắm đến các trường như NYU, USC và Chapman - những trường làm phim hàng đầu. Nhưng sau khi nghiên cứu, cậu nam sinh nhận ra rằng những trường này ít khi cấp học bổng lớn cho sinh viên quốc tế.

"Gia đình tôi luôn ưu tiên học bổng, vì vậy em chuyển hướng sang các trường Ivy League. Trong số đó, Dartmouth nổi bật vì họ không xem xét khả năng tài chính khi xét tuyển - và đáp ứng mọi tiêu chí của em, có ngành làm phim, học bổng cao, và danh tiếng", Minh Nhật cho biết.

Cậu nam sinh cho biết, bản thân không tham gia nhiều câu lạc bộ hay sự kiện ở trường. Hầu hết thời gian của cậu dành cho niềm đam mê lớn nhất là làm phim. "Em đã thực hiện nhiều phim ngắn và gửi chúng đến các liên hoan phim quốc tế.

Là một đạo diễn, biên kịch, và biên tập viên, em có thể tự do thể hiện cảm xúc và ý tưởng của mình qua từng thước phim. Với em, đây không chỉ là sở thích mà còn là một phần cuộc sống", nam sinh tâm sự.

Minh Nhật (phải ảnh) và bạn thân trong buổi chụp ảnh kỷ yếu (Ảnh: NVCC).

Minh Nhật kể do từng chểnh mảng nên cậu xác định cần "cày" để cải thiện điểm số trước. Nam sinh này tự luyện dạng bài, đề thi từ những năm trước và học thêm SAT. Kết quả, Minh Nhật đạt 4 điểm A, và 1.530/1.600 điểm SAT.

Quá trình chuẩn bị hồ sơ kéo dài hơn 6 tháng, hạn nộp cho đợt tuyển sinh sớm của các trường ở Mỹ là đầu tháng 11, nên việc chuẩn bị hồ sơ có phần gấp gáp."Vừa làm hồ sơ, vừa phải đảm bảo việc học ở trường, em chỉ ngủ 3-4 tiếng mỗi ngày", cậu cho biết.

Bài luận "Why us?" yêu cầu Minh Nhật phải thể hiện lý do chọn Dartmouth một cách thuyết phục. Cậu đã làm điều đó một cách sáng tạo khi khẳng định sự phù hợp giữa Dartmouth và ước mơ nghề nghiệp của mình.

Điều đáng chú ý, trong bài luận chính Minh Nhật đã đưa ra rất nhiều ý tưởng. Nhưng cuối cùng cậu nam sinh đã chọn đưa bài viết về món Bò bít tết (steak) yêu thích.

Bình thường, món bít tết mềm ngon thường được sử dụng nguyên liệu đắt đỏ là thịt thăn nhưng khi không có tiền mua nguyên liệu tốt, chúng ta phải tìm cách để chế biến làm sao có thành phẩm tốt nhất.

Trong phần đầu tiên, bài luận bắt đầu bằng đoạn miêu tả mùi khói và thịt bò tràn ngập căn nhà khi Minh Nhật thử mọi mẹo trong sách để làm cho miếng flank mềm. Minh Nhật đập thịt, rắc baking soda và ướp trong nước ép dứa, nhưng miếng thịt vẫn dai.

"Bố đã dạy em cách làm miếng thịt bò mềm hơn bằng cách xoay 90 độ và cắt ngang thớ. Tìm ra cách chế biến thịt bò bít tết ngon dù bằng nguyên liệu rẻ tiền, em đã rút ra, mọi vấn đề khó khăn trong cuộc sống chỉ cần thay đổi góc nhìn, cách tiếp cận đều có hướng giải quyết", Minh Nhật nói.

Minh Nhật sẽ học ngành Phim và Kinh doanh của Đại học Dartmouth (Mỹ) từ tháng 8/2025 (Ảnh: NVCC).

Trong bài luận, Minh Nhật đã chia sẻ về cách món bò bít tết yêu thích không chỉ là một thử thách nấu ăn, mà là một phép ẩn dụ cho cách cậu đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống, luôn tìm cách thay đổi góc nhìn để tìm ra giải pháp.

Món bò bít tết đã giúp Minh Nhật nhận ra rằng đôi khi trong cuộc sống, chỉ cần thay đổi cách tiếp cận vấn đề, mọi thứ sẽ có thể giải quyết một cách hiệu quả.

Ngoài ra, trong bài luận bổ sung, Minh Nhật viết về ước mơ làm phim về các câu chuyện dân gian Việt Nam như Sơn Tinh Thủy Tinh, Thánh Gióng, Tấm Cám … và cách em muốn giữ gìn bản sắc văn hóa Việt thay vì sao chép Hollywood.

Tháng 8 năm sau, Minh Nhật sẽ bắt đầu hành trình du học. Em luôn cố gắng sống theo câu nói của Connor Roy trong bộ phim "Succession": "I'm like water, I flow" (Tôi giống như nước, tôi chảy). Điều này có nghĩa là em không lo lắng quá nhiều về tương lai, mà thay vào đó, em tập trung thích nghi với mọi hoàn cảnh và cố gắng hết sức để tận dụng cơ hội.

Minh Nhật không chỉ muốn theo đuổi ước mơ làm phim, mà còn mong muốn sử dụng những kinh nghiệm học được từ Dartmouth để mở rộng sự nghiệp và hỗ trợ gia đình, bằng cách kết hợp giữa kinh doanh và nghệ thuật. Với niềm đam mê, sự kiên trì và khả năng sáng tạo không ngừng, Minh Nhật sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện thành công của mình.

"Sau thời gian tập trung cho mục tiêu đỗ đại học và giành học bổng, giờ em đã có thể đi chơi nhiều hơn và tiếp tục quay những dự án phim yêu thích", cậu nói.