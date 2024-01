Hà Nội 9,9 độ, nhiều trường đồng loạt thông báo cho học sinh nghỉ học

Sáng nay, bản tin dự báo thời tiết 6h của VTV thông báo nhiệt độ Hà Nội là 9,9 độ C. Theo đúng quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, nhiều trường tiểu học thông báo cho học sinh nghỉ.

Chị Trần Hạnh Nhân, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (quận Đống Đa), nhận được thông báo từ giáo viên chủ nhiệm vào 6h29. Trước đó, chị đã chủ động để con ngủ thêm vì xác định con được nghỉ theo quy định của Sở.

Thông báo nghỉ rét của Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (Ảnh: NVCC)

Trường Tiểu học B Thị trấn Văn Điển thông tin trên trang cá nhân vào 6h10: "Ngày hôm nay, thứ 3 (23/1/2024), do thời tiết ngoài trời dưới 10 độ C, các con được nghỉ học để đảm bảo sức khỏe".

Thông báo nghỉ rét trên fanpage của Trường Tiểu học B Thị trấn Văn Điển (Ảnh chụp màn hình).

Trường Tiểu học Phạm Tu (Thanh Trì), Trường Tiểu học Nam Thành Công (Đống Đa) cũng sớm phát đi thông báo trước 6h30 sáng.

Thông báo nghỉ rét của Trường Tiểu học Phạm Tu (Ảnh: NVCC).

Một số trường tiểu học chưa thông báo chính thức xong phụ huynh chủ động xin giáo viên chủ nhiệm cho con nghỉ học căn cứ vào chủ trương của Sở GD&ĐT.

Hiện một số trường vẫn tổ chức lớp học bình thường đáp ứng nhu cầu của các gia đình muốn cho con tới trường. Trường Tiểu học Kim Giang (quận Hoàng Mai) nằm trong số này. Thông báo lúc 7h40 của nhà trường cho biết giờ học sáng sẽ lùi xuống 8h30 và kết thúc lúc 11h30 vì học sinh sẽ không ra chơi để đảm bảo được giữ ấm trong lớp.

Nếu phụ huynh cho con nghỉ rét, cần báo cho giáo viên chủ nhiệm trước 7h50 để bếp ăn nhà trường cắt suất cơm trưa của con.

Trao đổi của phụ huynh trên nhóm lớp về việc nghỉ học sáng nay (Ảnh: NVCC).

Ở khối dân lập, các trường tiểu học vẫn duy trì công tác giảng dạy bình thường nhưng cho phép phụ huynh lựa chọn để con ở nhà.

Chị H.T.H, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm) chia sẻ: "Hôm qua, nhà trường đã gửi văn bản thông báo cha mẹ được quyền chủ động cho con nghỉ nếu nhiệt độ Hà Nội xuống dưới 10 độ C. Tuy nhiên nhà trường vẫn tổ chức học cho các học sinh muốn đến lớp".

Sáng nay, nhiệt độ tại nhiều tỉnh thành vùng Tây Bắc bộ xuống rất thấp như Mộc Châu - Sơn La 4,4 độ C, Sa Pa - Lào Cai 3,7 độ C, Đồng Văn - Hà Giang 2,2 độ C. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiệt độ ở Mẫu Sơn, Lạng Sơn chỉ còn - 0,9 độ C.