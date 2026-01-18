Trường đại học công nghệ kỹ thuật top đầu tiếp tục tuyển khối C00

Nội dung này được Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM (tên mới của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) thông tin tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2026 diễn ra ngày 18/1.

Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM tiếp tục xét tuyển khối C00 (Ảnh: Nhà trường).

Năm nay, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM có 52 ngành nghề đào tạo chính quy, trong đó có nhiều ngành dự kiến mở mới.

Đặc biệt, trường sẽ bỏ xét tuyển độc lập học bạ và đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM. Trường còn 3 phương thức tuyển sinh, giảm 2 so với năm ngoái.

Phương thức 1 là xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, ưu tiên xét tuyển theo đề án tuyển sinh của trường

Phương thức 2 là xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT, kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM (trừ các ngành tổ hợp xét tuyển có môn năng khiếu).

Phương thức 3 là xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT, kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM và kết quả thi môn năng khiếu do Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật TPHCM tổ chức (áp dụng cho 4 ngành: Kiến trúc, Kiến trúc nội thất, Thiết kế thời trang và Thiết kế đồ họa).

Các khối được sử dụng để xét tuyển vào nhiều ngành nghề đào tạo của trường nhất là A00 (toán, lý, hoá), A01 (toán, lý, Anh), C01 (toán, lý, văn), D01 (toán, văn, Anh).

Đáng chú ý, khối C00 (văn, sử, địa) vẫn là một trong những tổ hợp được trường này sử dụng để xét tuyển vào ngành Tâm lý học, Luật.

PGS.TS Quách Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, qua thống kê của trường, kết quả học tập của sinh viên xét tuyển theo các tổ hợp môn khác nhau không có sự khác biệt. Điều này cho thấy, việc xét tuyển đầu vào theo các tổ hợp môn đảm bảo được yếu tố công bằng.

Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM là 1 trong 5 trường trọng điểm quốc gia về kỹ thuật công nghệ (cùng với Đại học Bách khoa TPHCM, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Học viện Bưu chính Viễn thông) theo quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 của Chính phủ.

PGS Lê Hiếu Giang, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM nói về việc đổi tên trường (Ảnh: L.Tiên).

PGS Lê Hiếu Giang, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, cho biết vừa qua Chính phủ vừa có quyết định đổi tên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thành Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM.

Việc đổi tên ngôi trường có bề dày lịch sử hơn 60 năm để lại nhiều tâm tư nhưng theo PGS Lê Hiếu Giang, việc đổi tên phù hợp với sứ mệnh, chức trách và nhiệm vụ của một trường đại học công lập trong giai đoạn mới.

Ông cho biết, chức năng đào tạo sư phạm kỹ thuật của nhà trường đã không còn từ năm 2018.

Theo lãnh đạo nhà trường, việc đổi tên cũng phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học khi trường được quy hoạch là trường đại học công nghệ, kỹ thuật trọng điểm của cả nước, đồng thời phản ánh đúng định hướng phát triển của nhà trường trong thời gian tới.