Tranh cãi nảy lửa khi loạt ngành học bị “khai tử” vì AI

Những ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ tranh luận dữ dội sau phát biểu của ông Liao Xiangzhong, lãnh đạo Đại học Truyền thông Trung Quốc (CUC). Cụ thể, ông Liao thẳng thắn tuyên bố nhà trường đã hủy bỏ nhiều chuyên ngành đại học liên quan đến nhiếp ảnh và truyện tranh vì không còn phù hợp.

Theo ông Liao, nhiếp ảnh truyền thống “không thể tồn tại độc lập” khi ngày nay bất kỳ ai cũng có thể trở thành người sáng tạo nội dung chỉ với một chiếc điện thoại thông minh.

Cụ thể, trong năm 2025, CUC cắt giảm 5 ngành nghệ thuật chủ chốt: Nhiếp ảnh, Truyện tranh, Thiết kế truyền thông thị giác, Nghệ thuật truyền thông mới và Thiết kế thời trang. Thay vào đó là những ngành như Nghệ thuật hình ảnh thông minh, Kỹ thuật nghe nhìn thông minh.

Đại học Truyền thông Trung Quốc tiên phong cắt giảm 5 ngành chủ chốt bởi sự xuất hiện của AI (Ảnh: Xiaohongshu).

Không chỉ nghệ thuật, khối ngành Khoa học xã hội cũng chịu tác động nặng nề. Ông Liao nhận định ngành dịch thuật hiện nay phần lớn đã bị AI thay thế.

“Việc dành 4 năm đại học chỉ để đào tạo một ngôn ngữ cụ thể là lãng phí nguồn lực quốc gia”, vị lãnh đạo này nhấn mạnh.

Cùng chung số phận, nhiều ngành kinh tế, quản lý và kỹ thuật cũng bị đóng cửa hoặc sáp nhập.

Quyết định này nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng việc cắt giảm diễn ra quá đột ngột, trong khi những người khác nhận định AI (trí tuệ nhân tạo) cuối cùng sẽ thay thế phần lớn các ngành học hiện nay.

Ông Liao cho biết các ngành này không bị xóa bỏ hoàn toàn mà được sáp nhập vào các lĩnh vực rộng hơn, nằm trong kế hoạch cải tổ học thuật kéo dài 8 năm của trường.

Đáng nói, CUC không phải cái tên duy nhất. Một loạt “ông lớn” trong ngành giáo dục Trung Quốc như Đại học Cát Lâm, Đại học Sư phạm Hoa Đông hay Đại học Nam Xương cũng đồng loạt thông báo đóng cửa các ngành kịch, hoạt hình, đạo diễn và phát thanh.

Đây là một phần trong kế hoạch cải cách đại học quy mô lớn của Trung Quốc từ năm 2025, nhằm ưu tiên các chương trình đào tạo liên quan đến dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Thậm chí, Học viện Mỹ thuật Thiên Tân đã thành lập hẳn một Trường Nghệ thuật AI đầu tiên, trong khi Học viện Nghệ thuật Trung Quốc mở chương trình tiến sĩ chuyên về thiết kế nghệ thuật số.

AI đang dần được áp dụng rộng rãi trong một số ngành học hiện nay (Ảnh: Xiaohongshu).

Trái với sự tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội, nhiều sinh viên trong cuộc lại tỏ ra khá bình tĩnh.

Một sinh viên ngành nhiếp ảnh chia sẻ: “Giảng viên đã đưa công cụ AI vào dạy từ vài năm trước. Với tôi, AI chỉ là một công cụ sáng tạo mới. Quan trọng nhất vẫn là tư duy của con người chứ không phải công cụ”.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng việc cắt bỏ quá đột ngột có thể gây ra những hệ lụy về văn hóa.

Một cựu sinh viên thiết kế nhận định: “Công nghệ phát triển thì ngành học phải đổi thay là tất yếu, nhưng những vấn đề do công nghệ mang lại nên được giải quyết bằng chính công nghệ, thay vì chỉ đơn giản là xóa sổ cả một ngành học truyền thống”.