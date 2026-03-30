Bộ GD&ĐT ra quy định mới về phân luồng, đảm bảo quyền lựa chọn của học sinh

Thông tư này nhằm cụ thể hóa Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, đồng thời triển khai các yêu cầu tại Nghị quyết 71 và Chỉ thị 29 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

Thông tư quy định rõ nội dung phân luồng, trong đó trường học có vai trò trung tâm trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho học sinh và phụ huynh về các lựa chọn sau khi hoàn thành chương trình THCS và THPT.

Học sinh Trường Trung cấp quốc tế Sài Gòn (Ảnh: SGI).

Các lựa chọn này bao gồm tiếp tục học ở trình độ cao hơn, tham gia giáo dục nghề nghiệp hoặc gia nhập thị trường lao động phù hợp với năng lực, sở thích và điều kiện cá nhân.

Cùng với đó, nhà trường phải tổ chức tư vấn phân luồng theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, hướng dẫn học sinh tìm hiểu về cơ hội việc làm và khả năng phát triển nghề nghiệp của từng lộ trình. Nội dung phân luồng được lồng ghép trong hoạt động hướng nghiệp nhằm giúp học sinh nhận thức rõ vai trò, lợi ích của từng hướng đi, từ đó có cơ sở lựa chọn phù hợp.

Thông tư cũng nhấn mạnh việc định hướng học sinh tham gia giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở gắn với nhu cầu nhân lực của địa phương và nền kinh tế. Những học sinh có nhu cầu chuyển sang học nghề được hỗ trợ tiếp cận thông tin tuyển sinh, chương trình đào tạo và cơ hội việc làm.

Công tác truyền thông về phân luồng và nghề nghiệp được yêu cầu đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức xã hội, giảm định kiến đối với giáo dục nghề nghiệp.

Để triển khai hiệu quả, các cơ sở giáo dục phổ thông phải phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan trong việc tổ chức trải nghiệm nghề nghiệp, thực hành nghề, tư vấn tuyển sinh và hỗ trợ xây dựng lộ trình học tập sau tốt nghiệp.

Đồng thời, các mô hình đào tạo kết hợp giữa học văn hóa và học nghề được khuyến khích, cùng với việc đa dạng hóa chương trình và tăng cường liên thông giữa các trình độ đào tạo.

Thông tư cũng đặt ra các nguyên tắc thực hiện, trong đó nhấn mạnh việc bảo đảm quyền lựa chọn của học sinh, tạo điều kiện học tập suốt đời và chuyển đổi linh hoạt giữa các luồng giáo dục.