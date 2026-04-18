Đăng ký thi lớp 10 Hà Nội: Tỷ lệ chọi “căng” ở nhóm trường top đầu

Hệ thống đăng ký dự thi lớp 10 trực tuyến của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội chính thức đóng lại vào 0h ngày 18/4. Dữ liệu ghi nhận vào khoảng 23h ngày 17/4, số thí sinh đăng ký dự thi xấp xỉ 124.000, chiếm 84% tổng số học sinh lớp 9 năm học 2025-2026 của Hà Nội.

Năm ngoái, cả thành phố có 104.000 em dự thi, ít hơn năm nay khoảng 10.000 học sinh.

Trong 120 trường THPT hiển thị trên hệ thống, số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 đông đảo nhất tập trung ở nhóm trường dẫn đầu điểm chuẩn nhiều năm qua.

Trong đó, 2 trường Yên Hoà và Lê Quý Đôn - Hà Đông có từ 2.300-2.500 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, tăng 500-700 nguyện vọng 1 so với năm 2025, đưa tỷ lệ chọi lên mức kỷ lục là 1/3,36 và 1/3.

9 trường có tỷ lệ chọi trên 2 lần lượt xếp sau là: Nguyễn Thị Minh Khai (2,67), Nhân Chính (2,62), Kim Liên (2,59), Phan Đình Phùng (2,54), Trần Phú (2,19), Thăng Long (2,18), Cầu Giấy (2,14), Lê Quý Đôn - Đống Đa (2,09) và Việt Đức (2,01).

Tỷ lệ chọi đăng ký vào lớp 10 các trường top của Hà Nội (Ảnh: M.H.).

Tỷ lệ chọi này phản ánh xu hướng đăng ký như dự báo khi Hà Nội đưa ra chính sách tuyển sinh mới, bỏ khu vực tuyển sinh và điều kiện hộ khẩu. Học sinh có học lực tốt sẽ tìm đến các trường top đầu thay vì chỉ tập trung vào các trường trong khu vực tuyển sinh của mình.

Các trường có tỷ lệ chọi dưới 2 (dao động từ 1,78 đến 1,98) nhưng mức cạnh tranh không kém phần gay gắt cũng đều thuộc nhóm có điểm chuẩn cao, trung bình là 7,5 điểm/môn. Số này gồm: Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân (1,98), Mỹ Đình (1,98), Phạm Hồng Thái (1,95), Xuân Đỉnh (1,93), Nguyễn Gia Thiều (1,97), Đoàn Kết - Hai Bà Trưng (1,78)...

Đáng chú ý, chỉ có 4 trường có tỷ lệ chọi dưới 1 gồm THPT Lưu Hoàng (0,89), THPT Đại Cường (0,93), THPT Minh Quang (0,94) và THPT Mỹ Đức C (0,99).

Năm ngoái có tới 14 trường thuộc danh sách này.

Tuy nhiên, tổng nguyện vọng của các trường nói trên đều vượt 6.000 do nhận lượng lớn nguyện vọng 2, 3.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, từ hôm nay, các trường sẽ bắt đầu quy trình rà soát dữ liệu đăng ký để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Phụ huynh và học sinh cần in Phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT) được tải về từ hệ thống, rà soát kỹ các nội dung: Nguyện vọng đăng ký, diện ưu tiên, điểm khuyến khích và các thông tin định danh.

Trong trường hợp phát hiện sai sót, nhà trường có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo lên cấp có thẩm quyền để kịp thời sửa chữa, cập nhật về Sở GD&ĐT.

Bên cạnh việc rà soát thông tin thí sinh, các đơn vị liên quan cũng sẽ tiến hành kiểm tra chéo giữa các trường nhằm xác minh tính chính xác của điểm ưu tiên, điểm khuyến khích và điểm sơ tuyển. Sau khi hoàn tất đối chiếu và đảm bảo dữ liệu chuẩn xác, nhà trường sẽ tiến hành ký xác nhận, đóng dấu vào Phiếu ĐKDT và sao lưu hồ sơ trước khi chính thức nộp về Sở.

Kỳ thi lớp 10 công lập Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 30-31/5.