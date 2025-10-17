Toán.vn và Tự học 123.vn vào “Top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam 2025”

Giải thưởng vinh danh thương hiệu, sản phẩm chất lượng

“Thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm 2025” là giải thưởng do Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Việt Nam ASEAN phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu khoa học và Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia phối hợp tổ chức.

Toán.vn và Tự học 123.vn được ghi nhận là một trong những thương hiệu giáo dục hàng đầu, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành giáo dục Việt Nam.

Chia sẻ tại lễ trao giải, ông Nguyễn Trường Lâm, Giám đốc của 2 thương hiệu Toan.vn và Tự học 123.vn nhấn mạnh: “Danh hiệu Top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam là sự ghi nhận chất lượng của công ty. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới, không chỉ mang đến những phương pháp hướng dẫn tự học hiệu quả mà còn tạo nên niềm hứng khởi và niềm vui học tập cho học sinh”.

Giám đốc Nguyễn Trường Lâm nhận giải thưởng “Top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam” (Ảnh: CĐT).

Giải thưởng là sự ghi nhận cho những đóng góp của Giáo dục.vn trong hành trình hơn 13 năm tiên phong với sứ mệnh giúp học sinh “yêu học toán, văn”. Đây chính là động lực để Toán.vn và Tự học 123.vn tiếp tục cống hiến, khẳng định thương hiệu, uy tín và lan tỏa tri thức, góp phần giúp học sinh Việt Nam thành công trong học tập và cuộc sống.

13 năm Toán.vn và Tự học 123.vn cùng học sinh phát triển tiềm năng

Được thành lập vào tháng 1/2012, sau hơn 13 năm phát triển, Toán.vn và Tự học 123.vn hiện có 19 cơ sở bồi dưỡng toán, văn trực tiếp và online trên toàn quốc. Với con số hơn 42.000 lượt học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 được đào tạo thành công, Toán.vn và Tự học 123.vn trở thành một trong những thương hiệu học toán, văn tin cậy, hàng đầu Việt Nam.

Với sứ mệnh giúp học sinh “yêu học toán, văn”, Toán.vn và Tự học 123.vn đã tạo dựng môi trường học tập tích cực, khơi gợi tư duy và nuôi dưỡng niềm say mê tri thức. Điểm khác biệt lớn nhất trong các chương trình toán - văn tại đây là phương pháp hướng dẫn tự học, lấy học sinh làm trung tâm và cá nhân hóa lộ trình theo năng lực từng em.

Nhờ cách tiếp cận mới mẻ, nhiều học sinh đã tiến bộ vượt bậc, không chỉ cải thiện điểm số mà còn hình thành tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề và sự tự tin trong học tập.

Giáo viên của Toán.vn đồng hành cùng học sinh (Ảnh: Giáo dục.vn).

Toán.vn và Tự học 123.vn xây dựng lộ trình học rõ ràng và lâu dài, cam kết hiệu quả cho mỗi học sinh ở các lớp học: toán - văn lớp 6 đến lớp 12, toán quốc tế, toán STEM cho học sinh lớp 1 đến lớp 5.

Bên cạnh đó, kiến thức được giảng dạy theo giáo trình độc quyền. Đội ngũ thầy cô có chuyên môn cao, thuần thục phương pháp hướng dẫn tự học chú trọng kích thích tư duy, khả năng tự học, chủ động tìm tòi kiến thức, phát triển khả năng phân tích của mỗi học sinh. Nhờ vậy, học sinh có thể phát triển tư duy logic, tối ưu hóa kiến thức, năng lực của bản thân và thành công trong tương lai.

Trong năm học 2024-2025, Giáo dục.vn đã vinh danh 338 học sinh xuất sắc với những thành tích:

100% học sinh lớp 1-12 tại Toán.vn tiến bộ rõ rệt sau 1-3 tháng, chủ động và tự giác hơn trong học toán.

Kỳ thi vào lớp 10 năm 2025: 100% học sinh đăng ký thi THPT chuyên đều trúng tuyển; 22,36% học sinh đạt trên 9 điểm.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025: Toan.vn có tới 30,33% học sinh đạt trên 7 điểm.

Học sinh của Toán.vn và Tự học 123.vn chinh phục các kỳ thi (Ảnh: Giáo dục.vn).

“Giải thưởng Top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam vừa là niềm vinh dự, động lực để Toán.vn và Tự học 123.vn tiếp tục nỗ lực, đóng góp nhiều hơn nữa cho giáo dục nước nhà. Với sự chú trọng và quan tâm về chất lượng đào tạo, đội ngũ giáo viên giỏi, tâm huyết, hệ thống cam kết sẽ đem đến cho học sinh Việt Nam những sản phẩm, dịch vụ giáo dục chất lượng cao”, đại diện thương hiệu chia sẻ.