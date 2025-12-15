Tổ chức cuộc thi tranh biện Oxford Schools Vietnam Qualifier tại Việt Nam

Điều này mở ra cơ hội để học sinh Việt Nam bước vào hành trình chinh phục sảnh đường Oxford Union huyền thoại - Nơi gần 200 năm qua đã ghi dấu tiếng nói của những nhà lãnh đạo, học giả và tư tưởng lớn.

Oxford Union không chỉ là biểu tượng của trí tuệ và tự do học thuật, mà còn là cái nôi của những tư tưởng định hình thế giới. Churchill, Malala Yousafzai, Stephen Hawking và nhiều nhà lãnh đạo quốc tế đã từng diễn thuyết tại đây.

Với nhiều thế hệ tranh biện viên, được đứng tại Oxford Union là minh chứng cho bản lĩnh, tư duy và tầm vóc học thuật. Chính từ nền tảng ấy, Oxford Schools ra đời, mang chuẩn mực tranh biện của Oxford đến với học sinh trung học toàn cầu.

Ông Roger Hatridge - Đại diện Oxford Union tham gia vòng loại tại Việt Nam năm 2025 (Ảnh: Oxford Schools).

Oxford Schools là giải tranh biện theo luật Nghị viện Anh lớn nhất thế giới, quy tụ hơn 1.000 học sinh từ hơn 350 trường mỗi năm. Việc tiếp tục lựa chọn Việt Nam làm quốc gia đăng cai vòng loại chính thức cho thấy sự ghi nhận mạnh mẽ đối với năng lực học thuật và tinh thần hội nhập của học sinh Việt Nam.

Mùa giải 2025 đã đánh dấu lần đầu tiên Oxford Schools Vietnam Qualifier được tổ chức tại Việt Nam, tạo nên dấu mốc quan trọng đối với cộng đồng tranh biện trong nước. Giải đấu thu hút 40 đội thi từ 21 trường trung học, với 80 thí sinh tranh tài dưới sự chấm điểm của 11 giám khảo trong và ngoài nước.

Các thí sinh đã thể hiện tư duy sắc bén qua các chủ đề đa dạng, mang đến những trận tranh biện kịch tính và giàu giá trị học thuật. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của mùa giải là khi các đại diện xuất sắc nhất của Việt Nam lần đầu tiên tham dự Chung kết Oxford Schools tại Đại học Oxford, đưa tiếng nói Việt Nam vang lên tại chính sảnh đường Oxford Union danh tiếng. Thành công này đã góp phần khẳng định vị thế của học sinh Việt Nam trên bản đồ tranh biện quốc tế.

Thí sinh Vũ Minh Khang và Nguyễn Ngọc Bảo Lam là Quán quân của Cuộc thi Oxford Schools Vietnam Qualifier 2025 (Ảnh: Oxford Schools).

Tiếp nối những dấu ấn đó, Oxford Schools Vietnam Qualifier 2026 sẽ được tổ chức tại TPHCM (10-11/1/2026) và Hà Nội (24-25/1/2026), hứa hẹn thu hút đông đảo học sinh có đam mê tranh biện và khát vọng vươn mình ra thế giới. Giải đấu là cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam tiếp cận môi trường tranh biện chuẩn quốc tế ngay tại quê nhà trước khi bước ra những sân chơi lớn hơn.

Phần thưởng dành cho đội vô địch là tấm vé đại diện Việt Nam thi Chung kết Oxford Schools tại Đại học Oxford (trị giá 30 triệu đồng) cùng học bổng 100% khóa học tranh biện tại VADP.

Những phần thưởng này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là “bệ phóng” giúp học sinh tự tin bước vào hành trình học thuật quốc tế, mở ra những cơ hội giáo dục lớn trong tương lai.

Thí sinh Vũ Minh Khang, top 4 của Cuộc thi Oxford Schools Vietnam Qualifier 2025 (Ảnh: Oxford Schools).

Chia sẻ về mùa giải năm nay, ông Vũ Anh Tuấn - Trưởng ban tổ chức - cho biết:

“Oxford Schools Vietnam Qualifier 2026 không chỉ là một cuộc thi. Đây là cơ hội để học sinh Việt Nam mang trí tuệ, bản lĩnh và tiếng nói của mình đến một trong những diễn đàn học thuật danh giá nhất thế giới.

Việc Oxford Union tiếp tục lựa chọn Việt Nam tổ chức vòng loại là niềm tự hào, và chúng tôi tin rằng những đại diện của Việt Nam trong các mùa giải tiếp theo sẽ lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam tự tin, trí tuệ và đầy khát vọng”.

Ông Vũ Anh Tuấn - Trưởng ban tổ chức của Cuộc thi Oxford Schools Vietnam Qualifier 2025 (Ảnh: Oxford Schools).

Với những giá trị học thuật quốc tế, quy mô chuyên nghiệp và ý nghĩa đặc biệt đối với hành trình hội nhập của thế hệ trẻ, Oxford Schools Vietnam Qualifier 2026 hứa hẹn trở thành một trong những sự kiện giáo dục được mong chờ.