Tiến sĩ vẫn thất nghiệp dù rải gần 100 đơn xin việc

Tania Gautam, tiến sĩ hóa học môi trường tốt nghiệp từ Đại học Alberta, bắt đầu tìm việc từ tháng 9/2025 sau khi kết thúc một năm làm việc tại phòng thí nghiệm quốc gia ở Mỹ.

Trở về Canada với kỳ vọng tìm được vị trí phù hợp trong lĩnh vực môi trường, cô đã nộp khoảng 100 hồ sơ ứng tuyển vào các cơ quan của Chính phủ, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp tại các tỉnh Alberta, British Columbia và Saskatchewan.

Tania Gautam, tiến sĩ hóa học môi trường tốt nghiệp từ Đại học Alberta (Jason Franson/The Globe and Mail).

Dù sở hữu nền tảng học thuật vững chắc và kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu, Gautam chỉ nhận được bốn lời mời phỏng vấn và đến nay vẫn chưa được nhận vào làm.

“Tôi cảm thấy như đang ném phi tiêu trong bóng tối. Tôi không biết mình sai ở đâu”, cô chia sẻ.

Mỗi ngày, Gautam dành nhiều giờ để tìm kiếm cơ hội việc làm, bật thông báo tin tuyển dụng và chủ động kết nối với các chuyên gia trong ngành thông qua nền tảng nghề nghiệp LinkedIn. Tuy nhiên, những nỗ lực này chưa mang lại kết quả như mong đợi.

Theo Devon Turcotte, chuyên gia tư vấn nghề nghiệp tại Canada, hồ sơ của Gautam về tổng thể được đánh giá là chất lượng, thể hiện rõ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghiên cứu và các kỹ năng kỹ thuật.

Tuy nhiên, điểm hạn chế nằm ở việc hồ sơ chưa truyền tải rõ động lực nghề nghiệp và định hướng cá nhân, yếu tố ngày càng được nhà tuyển dụng coi trọng.

“Nhà tuyển dụng không chỉ muốn biết ứng viên có năng lực, mà còn muốn hiểu vì sao họ lựa chọn lĩnh vực này và họ có thể đóng góp gì cho tổ chức”, Turcotte cho biết.

Chuyên gia khuyến nghị ứng viên nên bổ sung phần giới thiệu cá nhân ngắn gọn, nêu rõ định hướng nghề nghiệp, mục tiêu phát triển và giá trị có thể mang lại.

Đồng thời, ứng viên cần điều chỉnh cấu trúc hồ sơ theo hướng ưu tiên kỹ năng và kinh nghiệm làm việc thay vì đặt phần học vấn lên đầu, kể cả với những ứng viên có bằng tiến sĩ.

Theo Turcotte, trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khu vực tư nhân và cơ quan quản lý, nhà tuyển dụng quan tâm nhiều hơn đến khả năng giải quyết công việc thực tế hơn là chỉ dựa vào bằng cấp học thuật.

Bên cạnh đó, chiến lược xây dựng mạng lưới quan hệ cũng đóng vai trò quan trọng.

Thay vì chỉ đăng bài hoặc gửi lời mời kết nối, ứng viên nên chủ động tham gia thảo luận chuyên môn, chia sẻ quan điểm và tương tác với các chuyên gia trong ngành. Những hoạt động này giúp tăng khả năng được chú ý và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Ngoài các kênh trực tuyến, các mối quan hệ cá nhân như bạn bè, đồng nghiệp cũ hoặc người quen cũng có thể trở thành nguồn thông tin việc làm hữu ích. Nhiều cơ hội không được đăng tải công khai mà đến từ sự giới thiệu nội bộ hoặc kết nối cá nhân.

Trường hợp của Gautam phản ánh thực tế rằng ngay cả những ứng viên có trình độ học vấn cao vẫn có thể gặp khó khăn trong quá trình tìm việc nếu hồ sơ chưa thể hiện rõ giá trị và sự phù hợp với vị trí ứng tuyển.

Theo các chuyên gia, việc điều chỉnh cách trình bày kinh nghiệm, làm nổi bật kỹ năng và xây dựng mạng lưới quan hệ hiệu quả có thể tạo ra khác biệt đáng kể trong quá trình tìm kiếm việc làm.