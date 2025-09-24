Thực hư việc phụ huynh ủng hộ 20 triệu được trường vinh danh hạng kim cương

Văn bản ghi tên Trường THPT Yên Mỹ (Hưng Yên), trong đó kêu gọi đóng góp mức 3-20 triệu đồng trong năm học năm học 2025-2026.

Theo đó, phụ huynh sẽ được tri ân và vinh danh theo hình thức kim cương, vàng, bạc, đồng tùy mức độ đóng góp.

Theo văn bản này, nếu phụ huynh ủng hộ từ 20 triệu đồng trở lên sẽ được vinh danh mức kim cương, cùng quyền lợi được nêu tên trong lễ khai giảng và tổng kết, ghi tên trong bảng vàng tri ân tại trường.

Ngoài ra còn được tặng giấy khen và kỷ niệm chương, được tham gia các sự kiện đặc biệt của trường...

Bản kế hoạch kêu gọi và vinh danh đang lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: MXH).

Cha mẹ học sinh ủng hộ mức 11-19 triệu đồng được vinh danh mức vàng, kèm giấy khen và thư cảm ơn, nêu tên trong lễ tổng kết, ghi tên trong bảng vàng tri ân tại trường.

Tương tự, các mức bạc và đồng lần lượt là 6-10 triệu đồng và 3-5 triệu đồng, kèm theo các quyền lợi, ghi nhận đi kèm.

Việc đóng góp được cho biết, sẽ thực hiện công khai, sử dụng đúng mục đích và không tạo áp lực cho phụ huynh.

Số tiền ủng hộ được sử dụng để mua sách báo, tài liệu tham khảo, đầu tư máy chiếu, bảng tương tác và hỗ trợ chi phí khen thưởng học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó, cải tạo cơ sở vật chất, các phong trào ngoại khóa…

Trả lời phóng viên Dân trí chiều nay (24/9), ông Nghiêm Đức Văn, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Mỹ (Hưng Yên), cho biết rất bất ngờ bởi sau một đêm, văn bản đã lan truyền khắp mạng xã hội. Ông khẳng định: "Văn bản không phải do nhà trường phát ra".

“Nhà trường đang có thư ngỏ công khai, kêu gọi ủng hộ cho sự kiện 60 năm thành lập trường.

Cá nhân tổ chức nào ủng hộ nhỏ nhất là mấy chục nghìn đồng, chúng tôi cũng đều có thư cảm ơn. Nhà trường không hề có kế hoạch vinh danh như vậy.

Sau khi có thông tin, nhà trường đã rà soát toàn bộ các giáo viên chủ nhiệm và hội phụ huynh học sinh, đều không có kế hoạch như trong văn bản lan truyền trên mạng xã hội”, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định.

Cũng theo ông Văn, hiện nhà trường đã mời cơ quan công an vào cuộc xác minh, trích xuất nguồn phát tán văn bản này từ đâu.

“Chúng tôi nghi ngờ có một số phần tử lợi dụng tinh thần vận động của nhà trường để câu like, câu view”, Hiệu trưởng nhà trường nói.