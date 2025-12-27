Học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi, lãnh đạo trường cúi đầu xin lỗi

Ngày 27/12, Ban lãnh đạo Trường Tiểu học, THCS, THPT Sky-Line Hill (phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng) đã tổ chức buổi xin lỗi gia đình cháu H.T.H. (mẹ người Việt Nam, bố người Hàn Quốc) sau sự cố tại hồ bơi của nhà trường khiến cháu H. tử vong vào ngày 1/8.

Buổi công bố thông tin có sự tham dự và chứng kiến của đại diện chính quyền phường Điện Bàn Đông, cơ quan quản lý giáo dục, các tổ chức liên quan khác.

Ban lãnh đạo Trường Sky-Line Hill xin lỗi gia đình cháu H. (Ảnh: A Núi).

Theo trình bày của chị T. (mẹ cháu H.), ngày 1/8, gia đình cho cháu nhập học lớp 1 tại trường. Sau giờ ngủ trưa, cháu ra khu vui chơi, rồi xuống khu vực hồ bơi.

Trong lúc đi theo quả bóng, cháu H. gặp sự cố rơi xuống hồ. Sau đó giáo viên phát hiện, đưa học sinh đi cấp cứu nhưng cháu đã không qua khỏi.

Làm việc với cơ quan điều tra, gia đình, phía Trường Sky-Line Hill đã ghi nhận những thiếu sót trong công tác quản lý trẻ và giám sát hồ bơi, dẫn đến tai nạn thương tâm, mất mát, tổn thất tinh thần rất lớn cho gia đình học sinh.

Theo chị T. nhà trường đã gửi lời xin lỗi gia đình, đồng thời khẳng định việc xin lỗi không nhằm miễn trừ trách nhiệm pháp lý cho nhà trường.

Nhà trường cũng cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý theo quy định; công khai kết quả rà soát nội bộ, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận liên quan.

Nhà trường cũng phải áp dụng các quy trình an toàn bắt buộc như tiêu chuẩn giám sát hồ bơi, bố trí nhân sự cứu hộ đạt chuẩn, lắp đặt hệ thống camera và thực hiện quy trình kiểm đếm học sinh trước, trong và sau hoạt động.

Đồng thời, nhà trường cam kết cung cấp đầy đủ tài liệu phục vụ điều tra, không che giấu, làm sai lệch thông tin hay cản trở quá trình xác minh theo yêu cầu của cơ quan chức năng và gia đình.

Phía Trường Sky-Line Hill cho biết, đây là bài học đắt giá không chỉ đối với nhà trường mà còn đối với tất cả các đơn vị, tổ chức giáo dục trẻ em khác.

Buổi gặp ngày 27/12 được tổ chức trên tinh thần lắng nghe, tôn trọng, chia sẻ, thể hiện trách nhiệm cộng đồng, hướng đến các giải pháp lâu dài nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Tại buổi xin lỗi, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về sự cố, Sở đã có văn bản yêu cầu nhà trường làm rõ các nội dung liên quan.

Lãnh đạo Sở cũng chia sẻ mất mát của gia đình nạn nhân và nghiêm túc phê bình tập thể lãnh đạo Trường Sky-Line Hill vì để xảy ra sự việc đau lòng, đồng thời yêu cầu nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình và các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.