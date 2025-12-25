Tiền học trường công ở Hà Nội: Chủ yếu là các khoản tự nguyện

Năm học 2025-2026, học sinh trường tiểu học công lập ở Hà Nội được hỗ trợ tiền ăn bán trú. Mức hỗ trợ là 20.000 đồng/bữa. Riêng học sinh vùng khó khăn được hỗ trợ 30.000 đồng/bữa. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh phản ánh, tiền học hàng tháng phải đóng cho con không giảm đi là bao.

Chị Nguyễn Mai Anh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ phiếu thu tiền học của con gái đang học lớp 5 một trường công lập trên địa bàn.

Theo đó, tiền học tháng 12 phải đóng cho con là 1,682 triệu đồng. So với năm ngoái, số tiền này giảm 323.000 đồng.

Phiếu thu tiền học tháng 12 của một học sinh ở Hà Nội (Ảnh: Mai Anh).

“Nếu tính trên mức tiền ăn thành phố hỗ trợ, thì mức giảm đúng phải là 440.000 đồng. Tuy nhiên năm nay nhà trường tăng tiền ăn lên 2.000 đồng/bữa, tiền tiếng Anh liên kết tăng từ 150.000 lên 280.000 đồng/tháng”, chị Mai Anh cho hay.

Cũng theo phiếu thu mà chị Mai Anh cung cấp, những học sinh không ăn bán trú tại trường thậm chí còn phải đóng nhiều hơn năm học trước khoảng 50.000 đồng. Lý do cũng nằm ở tiền học tiếng Anh liên kết tăng.

Chị Phạm Thị Yến (Tây Hồ, Hà Nội) có con đang học lớp 1 công lập. Mỗi tháng số tiền chị nộp cho nhà trường vào khoảng 1,7-1,8 triệu đồng.

Số tiền này bao gồm gần 300.000 đồng tiền ăn bán trú, 235.000 đồng tiền chăm sóc bán trú, 12.000 đồng tiền nước uống, 30.000 đồng tiền sổ liên lạc điện tử.

Hơn 1 triệu đồng còn lại là học phí các hoạt động liên kết như: 120.000 đồng tiền giáo dục năng lực số và văn hoá, 60.000 đồng tiền nâng cao thể chất, 120.000 đồng tiền giáo dục kỹ năng sống, 120.000 đồng tiền giáo dục STEM, 660.000 đồng tiền tiếng Anh tăng cường, 150.000 đồng tiền tiếng Anh tích hợp STEM và Robotics.

Từ bảng thu mà các phụ huynh cung cấp, có thể thấy chi phí "nặng" nhất trong các khoản thu tự nguyện hàng tháng đóng về trường là tiền học tiếng Anh liên kết. Tuy nhiên, số tiền này có khoảng dao động rất lớn. Có trường chỉ thu 150.000-170.000 đồng, có trường thu 500.000-700.000 đồng.

Tiền tiếng Anh liên kết chỉ có 150.000-170.000 đồng/tháng tại một trường tiểu học ở phường Đống Đa (Ảnh do phụ huynh cung cấp).

Một số trường tổ chức học tiếng Anh liên kết với giáo viên nước ngoài sẽ có chi phí cao hơn, lên đến 960.000 đồng/tháng.

Trong khi đó, tiết học liên kết kỹ năng sống có mức thu ổn định hơn, trung bình 120.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, một số trường thu tiền điểm danh bằng công nghệ nhận diện gương mặt lên đến 70.000 đồng/tháng.

Năm học 2025-2026, thực hiện Chỉ thị 17 của Chính phủ, Bộ GD&ĐT triển khai học 2 buổi/ngày với các trường tiểu học trên toàn quốc, áp dụng theo lộ trình với bậc THCS và THPT.

Công văn 4567 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở bậc phổ thông nêu rõ: Buổi 1 là thời gian thực hiện chương trình giáo dục phổ thông với các nội dung dạy học bắt buộc nhằm bảo đảm yêu cầu cần đạt. Buổi 2 là thời gian để tổ chức các hoạt động giáo dục bổ trợ, ngoài nội dung chương trình bắt buộc.

Nói cách khác, chương trình chính khoá theo quy định mới sẽ gồm 1 buổi thực hiện chương trình bắt buộc và 1 buổi là hoạt động giáo dục bổ trợ. Thời lượng dạy học buổi 1 và buổi 2 thực hiện linh hoạt trong sắp xếp; không cố định buổi 1 là buổi sáng và buổi 2 là buổi chiều.

Với cấp tiểu học, buổi 2 sẽ tổ chức các hoạt động củng cố để học sinh hoàn thành nội dung học tập, các hoạt động giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, giáo dục STEM/STEAM, giáo dục văn hóa đọc, văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục tài chính, giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), ngoại ngữ…, đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh.

Như vậy, từ năm học 2025-2026, theo quy định về học 2 buổi/ngày, các môn học/hoạt động giáo dục như STEM, ngoại ngữ trở thành nội dung chính khoá của buổi 2, không phải là nội dung ngoài giờ chính khoá như trước đây.

Nhà trường được phép sắp xếp các môn học này linh hoạt vào thời khoá biểu, phù hợp với điều kiện và kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

Công văn 4567 của Bộ GD&ĐT cũng nêu rõ 2 nguồn kinh phí để thực hiện học 2 buổi/ngày từ năm học 2025-2026: một là ngân sách địa phương, hai là xã hội hoá.

Như vậy, ngoài ngân sách hỗ trợ của địa phương, nhà trường vẫn cần phụ huynh đóng góp để có thể triển khai việc học 2 buổi/ngày.