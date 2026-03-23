Vượt Thái Lan, Việt Nam có nhiều người thi tiếng Trung nhất thế giới

Tại hội thảo về hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Trung Quốc tổ chức ở TPHCM, bà Hoàng Lôi - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghệ giáo dục và thi năng lực Hán ngữ quốc tế (CTI) - cho biết trong năm 2025, Việt Nam ghi nhận hơn 146.000 lượt dự thi HSK, đứng đầu thế giới.

Con số này vượt qua nhiều quốc gia như Thái Lan (khoảng 130.000 lượt), Hàn Quốc (60.000 lượt), Nhật Bản và Indonesia (khoảng 30.000 lượt mỗi nước).

Hội thảo về hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Trung Quốc thu hút đông đảo người tham dự, cho thấy sự quan tâm lớn của người Việt với ngôn ngữ Trung (Ảnh: CTI).

Tổng số lượt thí sinh tích lũy qua các năm đã chạm mốc 530.000, phản ánh rõ sự quan tâm ngày càng lớn của giới trẻ Việt đối với tiếng Trung.

Theo bà Hoàng Lôi, quy mô thí sinh Việt Nam tham gia kỳ thi HSK hiện ở mức chưa từng có, cho thấy làn sóng học tiếng Trung gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Bà nhận định Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia có lượng thí sinh dự thi lớn nhất toàn cầu.

Hiện nay, Việt Nam có 16 địa điểm tổ chức thi HSK trên toàn quốc, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Bắc. Trong đó, điểm thi Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội từng đứng đầu thế giới về số lượng thí sinh trong quý I/2025. Trong khi đó, khu vực phía Nam mới chỉ có hai điểm thi là Trường Đại học Sư phạm TPHCM và Trường Đại học Đồng Tháp.

Những số liệu do CTI công bố không chỉ cho thấy nhu cầu học tiếng Trung tăng nhanh, mà còn phản ánh xu hướng phân hóa rõ rệt của thị trường ngoại ngữ, nơi tiếng Anh không còn giữ vị thế áp đảo tuyệt đối.

Nhu cầu học tiếng Trung tăng cao còn thể hiện rõ qua tình trạng thiếu hụt nhân lực thành thạo ngôn ngữ này trên thị trường lao động.

Báo cáo về lương và thị trường tuyển dụng năm 2026 của nền tảng công nghệ tuyển dụng JobOKO cho thấy nhu cầu tuyển dụng nhân sự biết tiếng Trung đang tăng nhanh cả về số lượng lẫn mức đãi ngộ. Năm 2025 ghi nhận 12.997 vị trí việc làm yêu cầu tiếng Trung, tăng gần 50% so với năm trước và gần gấp đôi so với năm 2023.

Trong khi đó, nhu cầu tuyển dụng đối với lao động biết tiếng Nhật và tiếng Hàn tăng chậm hơn đáng kể. Cụ thể, số việc làm yêu cầu tiếng Nhật tăng từ 3.934 (năm 2023) lên 4.381 (2024) và 5.422 (2025); còn tiếng Hàn chỉ tăng từ 2.269 lên 2.358 và 2.388 trong cùng giai đoạn.

Đáng chú ý, số lượng vị trí yêu cầu tiếng Trung hiện vượt xa so với tiếng Nhật và tiếng Hàn, cho thấy sự thay đổi rõ ràng trong xu hướng lựa chọn ngoại ngữ của thị trường lao động.

Theo đánh giá từ các nhà tuyển dụng, trong phần lớn lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu và kinh doanh, ứng viên biết tiếng Trung thường nhận mức lương cao hơn từ 10% đến 40% so với những vị trí tương đương không yêu cầu ngoại ngữ.