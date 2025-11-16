Thí sinh đến từ Lào Cai đạt giải Nhất cuộc thi hùng biện tiếng Trung 2025

Ngày 15/11, vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Trung toàn quốc - Đà Nẵng 2025 đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Sự kiện do Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức.

Đây là hoạt động đối ngoại nhân dân quan trọng, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2025) và Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc.

Thí sinh đến từ Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai đạt giải Nhất cuộc thi hùng biện tiếng Trung toàn quốc 2025 (Ảnh: Công Bính).

Cuộc thi nhằm tăng cường sự hiểu biết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để thanh niên Việt Nam tìm hiểu và nhìn lại chặng đường 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Trung toàn quốc Đà Nẵng 2025 được đánh giá là một cuộc thi uy tín cao tại Việt Nam, nhận được sự quan tâm và đánh giá tích cực từ phía Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ.

Được tổ chức thường niên từ năm 2015, cuộc thi đã mở rộng quy mô từ khu vực miền Trung - Tây Nguyên lên toàn quốc.

Mục đích chính là tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên, thanh niên cả nước giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và niềm đam mê học tập, nghiên cứu văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Với chủ đề “Tăng cường giao lưu nhân văn thắt chặt tình hữu nghị Việt - Trung”, cuộc thi năm nay thu hút gần 1.000 thí sinh đăng ký tham gia từ khắp các tỉnh thành.

Kết quả chung cuộc, 2 thí sinh đến từ đội thi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai đã xuất sắc giành giải Nhất. Ba giải Nhì thuộc về các thí sinh đến từ Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.

Năm giải Ba được trao cho các thí sinh đến từ Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 16 giải Khuyến khích và 1 giải phụ nhằm ghi nhận nỗ lực, sự sáng tạo và tinh thần học tập của các thí sinh.