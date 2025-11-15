Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

Ngày 15/11, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm "Kết nối và Phát triển" (1975-2025), đánh dấu nửa thế kỷ hình thành và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Phòng Quản lý Người học và Thư viện của trường cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cài Huân chương lên cờ truyền thống của nhà trường (Ảnh: Thủy Chi).

Ngoài ra, nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc của trường cũng được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương. PGS.TS Võ Văn Minh, Hiệu trưởng nhà trường, cũng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì những đóng góp nổi bật.

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, một trong ba trường thành viên đầu tiên của Đại học Đà Nẵng, được hình thành từ sự hợp nhất của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng.

Sau 50 năm phát triển không ngừng, nhà trường hiện có hơn 350 viên chức, trong đó 67% giảng viên đạt trình độ tiến sĩ. Trường đang đào tạo 34 ngành bậc đại học và 35 chương trình sau đại học, thu hút khoảng 10.000 sinh viên và 1.500 học viên sau đại học.

Trong suốt nửa thế kỷ qua, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đã có những bước phát triển vượt bậc về quy mô, chất lượng đào tạo và uy tín học thuật, khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu khu vực.

Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì (Ảnh: Thủy Chi).

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã biểu dương những nỗ lực và thành tựu của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Ông nhấn mạnh, đây là một trong 7 trường sư phạm chủ chốt của cả nước, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tin tưởng giao trọng trách tham gia vào chương trình đổi mới giáo dục phổ thông.

Với những cống hiến không ngừng, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đã nhiều lần được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, đồng thời vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý từ Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng bày tỏ kỳ vọng nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 50 năm vẻ vang, không ngừng đổi mới, sáng tạo để khẳng định vị thế là trường sư phạm đầu ngành của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục của đất nước.